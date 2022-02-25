فيديو مروع .. دبابة روسية تسحق سيارة بداخلها مسن في كييف! (شاهد)

وطن – وثق مقطع فيديو مروع، لحظة قيام دبابة روسية بدهس سيارة أوكرانية بداخلها مسن، في حي أبولون في العاصمة الأوكرانية كييف.

Reportedly outskirts of Kiev. Watch to the end. Russian tank pic.twitter.com/vHHV6VmGrQ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 25, 2022

وقالت مصادر إخبارية، إنّ سائق السيارة نجا من الموت بأعجوبة، بعدما دهس سيارته دبابة روسية، فيما ظهر في مقطع آخر مجموعة من الأشخاص وهم يحالون تخلص المسن من السيارة .

Lucky driver. He is alive! pic.twitter.com/Ry99BX375D — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 25, 2022

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن معارك تدور حاليا في أحد الأحياء الواقعة في شمال العاصمة الأوكرانية (كييف).

وذكرت تقارير إخبارية، أن اشتباكات وتبادل لإطلاق النار وقع داخل حي أبولون في كييف بعد دخول المدرعات الروسية.

كما سُمع في حي أوبلونسكي إطلاق نار ودوي انفجارات في حين تسمع انفجارات قوية من وسط المدينة.

بينما سمعت أصوات أعيرة نارية قرب مجمع المباني الحكومية بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ويبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية، وسط قلق فرنسي على مصير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن كييف تتعرض لما وصفه ضربات صاروخية روسية مروعة.

واستنكر الوزير الضربات الروسية، التي هزت كييف في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقال: “آخر مرة قاست فيها عاصمتنا من أي شيء كهذا كان في عام 1941 عندما هاجمتها ألمانيا النازية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله إن كييف تتعرض لهجمات بصواريخ كروز أو باليستية.

وأفادت أنباء غير مؤكدة بأن الدفاع الجوي في كييف أوقف غارة جوية باعتراض عدد من الصواريخ وإسقاط طائرة معادية.

وقالت تقارير محلية إن النار اشتعلت فى مبنى سكني من تسعة طوابق في العاصمة الأوكرانية.

وغرد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو،على تويتر قائلا إن “ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة نتيجة لشظايا صاروخ”.

وأضاف أن النيران اشتعلت بالمبنى وأنه معرض “لخطر التدمير”.

#صور| مبنى سكنى في العاصمة الأوكرانية #كييف أصابه صاروخ روسي خلال الهجمات فجر اليوم الجمعة. 👇 pic.twitter.com/q5K1lER1L6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 25, 2022

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس عن التوغل في أوكرانيا. محذرا من أي تدخل سيؤدي إلى رد فعل “فوري” لم يسبق له مثيل في التاريخ.