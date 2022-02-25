سقوط كييف watanserb.com
قوات أوكرانية تدافع عن كييف من السقوط بيد الروس - AP
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سقوط كييف سيتحدد الليلة .. الرئيس الأوكراني يتحدث عن مصير بلاده

كتب أنس السالم
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وطن – حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ الروس سيحاولون الاستيلاء على العاصمة كييف الليلة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنّ “العدو يعمل بكل قوته لكسرنا. وهذه الليلة سيهاجم بقوة. ومصير أوكرانيا سيتحدد هذه الليلة”.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إنّ القوات الروسية تتقدم نحو كييف من عدة محاور في محاولة لتطويق المدينة.

فيما قال البيت الأبيض إنّ سقوط كييف بيد القوات الروسية محتمل بقوة رغم المقاومة التي يبديها الأوكرانيون.

في السياق، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام المندوب الروسي حق النقض “الفيتو”.

وكانت الدول الممتنعة عن التصويت على مشروع القرار الدولي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا هي: الصين والهند والإمارات.

من جهتها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنّ القوات المدافعة عن كييف مجهزة بالكامل ونعمل على تشكيل وحدات إضافية.

وأضافت أن الجيش وأجهزة إنفاذ القانون يعملان على التصدي للجماعات التخريبية في كييف.

في حين قال عمدة كييف إنّ القوات الروسية تنتشر قرب العاصمة الأوكرانية ومجموعات تخريبية توجد داخلها.

واكد أنه جرى إقامة نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى العاصمة وقرب المواقع الاستراتيجية.

وبيّن أنه تم تكليف لواء الدفاع 112 بحماية العاصمة كييف ضد الهجوم الروسي الوشيك.

(المصدر: وطن – وكالات) 

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أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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