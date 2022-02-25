سقوط كييف سيتحدد الليلة .. الرئيس الأوكراني يتحدث عن مصير بلاده

وطن – حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ الروس سيحاولون الاستيلاء على العاصمة كييف الليلة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنّ “العدو يعمل بكل قوته لكسرنا. وهذه الليلة سيهاجم بقوة. ومصير أوكرانيا سيتحدد هذه الليلة”.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إنّ القوات الروسية تتقدم نحو كييف من عدة محاور في محاولة لتطويق المدينة.

فيما قال البيت الأبيض إنّ سقوط كييف بيد القوات الروسية محتمل بقوة رغم المقاومة التي يبديها الأوكرانيون.

في السياق، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام المندوب الروسي حق النقض “الفيتو”.

وكانت الدول الممتنعة عن التصويت على مشروع القرار الدولي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا هي: الصين والهند والإمارات.

من جهتها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنّ القوات المدافعة عن كييف مجهزة بالكامل ونعمل على تشكيل وحدات إضافية.

وأضافت أن الجيش وأجهزة إنفاذ القانون يعملان على التصدي للجماعات التخريبية في كييف.

في حين قال عمدة كييف إنّ القوات الروسية تنتشر قرب العاصمة الأوكرانية ومجموعات تخريبية توجد داخلها.

واكد أنه جرى إقامة نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى العاصمة وقرب المواقع الاستراتيجية.

وبيّن أنه تم تكليف لواء الدفاع 112 بحماية العاصمة كييف ضد الهجوم الروسي الوشيك.

(المصدر: وطن – وكالات)

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