رواتب شركة علي بابا: كم يدفع العملاق الصيني للموظفين ليظلوا قادرين على المنافسة في أمريكا؟

وطن – نشر موقع “إنسايدر” الأمريكي تقريرا كشف فيه عن الرواتب المقدمة من قبل شركة “علي بابا” الصينية التابعة للملياردير جاك ما.

شركة علي بابا الشهيرة

ربما اشتهرت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا من خلال مؤسسها الملياردير جاك ما، الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 40 مليار دولار.

كما أنها شركة ذات فروع عديدة شبيهة بشركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

إن موقع الشركة الرئيسي “Alibaba.com” مشابه لموقع “مازون” – يمكنك التعرف من خلاله على عدد لا يحصى من السلع الرخيصة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وقطع غيار السيارات والملابس والعديد من السلع الأخرى.

كما أن هذه الشركة هي مشغل رئيسي في طور النمو، يعمل فيها أكثر من 258،578 موظفًا في سبتمبر 2021، حسب تقريرها لعام 2022.

تقوم الشركة أيضًا باستثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقق إيرادات عالمية هائلة كبيرة، ويكشف موقعها على الويب ما لا يقل عن 60 وظيفة شاغرة في كاليفورنيا وسياتل ومدينة نيويورك.

كم تتوقع أن يكون راتبك ؟

لا تكشف الشركة عن معطيات حول الرواتب، لكن فرعها الأمريكي، يجب عليه مثل الشركات الأمريكية الأخرى الكشف عن الراتب الذي تنوي دفعه للعمال الذين يقع توظيفهم بتأشيرة.

قام موقع ” إنسايدر” بتحليل بيانات العرض المقدمة للجمهور اعتبارًا من عام 2021 لمعرفة الأجر الذي تقبل الشركة بدفعه للكفاءات التي يقع تشغيلها في الولايات المتحدة.

في العام الماضي، قدمت الشركة عروضًا إلى 37 موظفًا، معظمهم في مجال الهندسة كما توفر أغلب عروضها راتب أساسي يفوق حوالي 100 ألف دولار.

والجدير بالذكر أن الأرقام التي كشفها الموقع لا تمثل سوى الراتب الأساسي، ولا تشمل المنح الإضافية. كما أنها لا تغطي جميع عروض الموظفين، وإنما العروض المقدمة للعمال القادمين بتأشيرة فقط.

إذن، تابع قراءة هذا التقرير لمعرفة مقدار الرواتب التي يقدمها فرع هذه الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجال الهندسة

مهندس: الراتب 119.880 دولار – 130 ألف دولار

مهندس أول: الراتب 150.000 دولار – 190.800 دولار

ومهندس خوارزميات: الراتب 172.800 دولار – 217.560 دولار

ومهندس خوارزمية رفيع: الراتب 244.800 دولار

مهندس موثوقية الموقع: الراتب 163.200 دولار

موظف مهندس: الراتب 174.000 دولار – 213.600 دولار

قسم الأعمال

أخصائي تطوير الأعمال: الراتب 110.400 دولار – 115.440 دولار

خبير تطوير الأعمال: الراتب 138 ألف دولار

مجال التصميم

مصمم UX II : الراتب 100،800 دولار – 104.400 دولار.

مصمم تجربة المستخدم : الراتب 140640 دولارًا

علماء في مجال البيانات والابحاث

محلل بيانات رفيع المستوى: الراتب 108000 دولار

باحث علمي: الراتب 144000 دولار

مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد

أخصائي سلسلة التوريد: الراتب 84000 دولار

خبير عمليات لوجستية : الراتب 104.640 دولار

(المصدر: إنسايدر – ترجمة وطن)

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