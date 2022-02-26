رهف القنون شبه عارية في أحدث صورها ومؤخرتها لا يغطيها شيء!

وطن – لا تزال الناشطة السعودية رهف القنون، تتمادى في تصرفاتها التي تثير غضب مواطنيها على وجه الخصوص. فظهرت شبه عارية في أحدث صورها.

أفضل المخلوقات!

وارتدت رهف بيكيني من قطعتين، باللون الأصفر، وكانت تتأهب للنزول إلى حمام السباحة. لكنها وقفت لالتقاط صورة أولاً نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”.

وتعمدت القنون استعراض حجم مؤخرتها التي بدت وكأنها لا تغطيها بشيء. كما كانت الوشوم تغطي يدها اليمنى بشكل كامل.

وعقبت رهف: “المرأة هي أفضل المخلوقات”.

“أنا مثيرة”

وقبل أن تلجأ لاستعراض مؤخرتها بشكل صريح، نشرت رهف عبر خاصية الستوري، في حسابها عبر “انستجرام”، فيديوهات وهي تمارس الرياضة مرتدية ليجن أزرق أكثر من ضيق. أظهرها وكأنها عارية.

ونسقت رهف الليجن مع توب أبيض نصف بطن، بفتحة صدر فاضحة. وتعمدت تركيز الكاميرا على مؤخرتها.

وعقبت رهف على الفيديو: “أنا مثيرة، أنا لا أهزم، أنا خلاقة”.

تحذير من متابعي رهف

وبالفيديو الآخر، احتضنت رهف مدربتها معلقة: “شريكتي في النادي الرياضي”.

وحذر المتابعون رهف، من أن تتمزق ملابسها لشدة ضيقها.

وقبلها أيام، أشعلت الشابة السعودية ضجةً بمواقع التواصل، بصورة مثيرة، نشرتها على حسابها في سناب شات، ظهرت فيها وهي بملابس جريئة للغاية، وتُدخّن ما قال الجمهور إنها سيجارة “حشيش” .

ترويج رهف لصفحتها الإباحية!

ولا تتوقف رهف القنون عن نشر صور جريئة، خاصة بعدما روجت لصفحتها على موقع إباحي.

ونشرت رهف القنون الصورة وهي ترتدي زي أرنب معلقة: “الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي.. بنولعها”.

و”Only Fans” هو موقع لنشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ومقره لندن. حيث يجني مستخدموه الأموال نظير نشر صورهم وفيديوهات خاصة بهم.

مطالبات بمحاسبة رهف

وفي وقت سابق، طالب ناشطون سعوديون بمحاسبة رهف. بعدما نشرت عبر خاصية الستوري عبر “انستجرام”، فيديو ظهرت به ببنطال وتيشرت يكشف بطنها وصدرها. ووضعت الخلفية علم السعودية.

وبدأت رهف كعادتها بالتمايل وحركات الإثارة التي اعتمدتها مؤخراً.

وهو ما فجر غضب السعوديين الذين رأوا أن مواطنتهم تسيء إلى المملكة بهذه التصرفات الخادشة للحياء، مطالبين بمحاسبتها.

المصدر: (وطن – انستجرام)

اقرأ أيضا: