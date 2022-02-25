جندي أوكراني يفجّر نفسه لتدمير جسر لمنع تقدّم القوات الروسية (صور)

وطن – فجر أحد أفراد مشاة البحرية الأوكرانية نفسه مع جسر في شبه جزيرة القرم الخميس لصد تقدم القوات الروسية والسماح لكتيبتة بإعادة تجميع صفوفها وإعادة انتشارها.

وكان فيتالي شاكون يحرس جسر Henichesk في منطقة خيرسون عندما تقدم الروس.

وبحسب منشور على صفحة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، قررت الكتيبة أن السبيل الوحيد لإيقاف الروس هو تفجير الجسر، ولم يكن لدى “شاكون” وقت للخروج.

وأرسل لهم شاكون رسالة نصية وأخبرهم أنه سيفجر الجسر. وقال المنشور إنهم سمعوا بعد ثوان انفجارا.

وأدى تفجير الجسر بالفعل إلى إبطاء التقدم الروسي بشكل كبير، وسمح لرفاقه بإعادة تجميع صفوفهم وإعادة انتشارهم.

كما يُعتقد أنه من بين 137 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في اليوم الأول من الحرب أمس.

ولجأت القوات الأوكرانية إلى تدمير عدد من الجسور الحيوية؛ لقطع الطريق على القوات الروسية التي تحاول التقدم نحو العاصمة كييف.

ميدانياً

أكد مسؤولون أوكرانيون أن الجيش بدأ مرحلة الدفاع عن العاصمة كييف في اليوم الثاني من الغزو الروسي لبلادهم.

ودارت اشتباكات في شمال العاصمة، وأعلنت القوات الروسية السيطرة على مطار إستراتيجي وإنزال مظليين في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على مطار غوستوميل الإستراتيجي الواقع على مشارف العاصمة الأوكرانية من الجهة الشمالية الغربية.

وأضافت أنها أنزلت مظليين في المنطقة، وتمكنت من عزل كييف من الجهة الغربية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها قتلت أكثر من 200 عنصر من الوحدات الخاصة الأوكرانية خلال معاركها للاستيلاء على مطار غوستوميل.

خسائر

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن خسائر القوات الروسية منذ بدء الغزو تجاوزت ألف قتيل.

وذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية دمرت عدة صواريخ باليستية وطائرتين روسيتين على الأقل.

وأضافت في بيان أن “روسيا لم تتكبد مثل هذا العدد من الخسائر البشرية في أي من صراعاتها المسلحة”.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق عبر صفحتها بفيسبوك أن فرقة خاصة من القوات الروسية تنفذ عملية تخريبية في العاصمة، وأن الوزارة طلبت من المدنيين في حي أبولون حمل السلاح، والإبلاغ عن “تحركات العدو وصنع زجاجات حارقة وتحييد المحتل”.

وقد نصحت سلطات العاصمة سكان منطقة أبولون اليوم الجمعة بالابتعاد عن الشوارع نظرا لاقتراب “الأعمال العدائية النشطة” من المنطقة.

وقال مجلس المدينة في تحذير “مع اقتراب الأعمال العدائية نطالب سكان منطقة أبولون بتجنب الخروج” من بيوتهم.

بوتن يدعو الجيش الأوكراني “إلى تولي السلطة”

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة العسكريين الأوكرانيين “إلى تولي السلطة” في كييف من خلال الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ووصف بوتن، الرئيس والقادة الأوكرانيين بأنهم “زمرة مدمنين ونازيين جدد”. وفقا لفرانس برس.

وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي “تولوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم”.

وأكد أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف “كإرهابيين” وتستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.

وأضاف: “حركة النازيين الجدد في أوكرانيا تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية بالعاصمة كييف”، داعيا الجيش الأوكراني بعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية”.

كما خاطب القوات المسلحة الأوكرانية في كلمة نقلها التلفزيون الروسي قائلا “سيطروا على زمام الأمور، سيكون من الأسهل علينا التوصل إلى اتفاق”.

(المصدر: وطن – وكالات)

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