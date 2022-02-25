تشبه كيم كارداشيان…من هي صديقة كاني ويست الجديدة؟

وطن – ظهر مغني الراب الأمريكي كاني ويست مع صديقته الجديدة، تشاني جونز وهي عارضة شابة على الإنستغرام تبلغ من العمر 24 عامََا. وقد أرفقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا حصرية لظهورهما.

شُوهد كاني ويست في ميامي مؤخرا مع تشاني جونز حيث توقفا عند متجر “بالنسياغا” قبل الذهاب لتناول الغداء.

تشبه طليقته

وقد كان كاني، البالغ من العمر 44 عامًا، مرتديا بلوزة زرقاء ذات غطاء للرأس وكان يتجول في متاجر بال هاربور رفقة تشاني، وهي تشبه كثيرا طليقته نجمة التلفزيون الواقع الأمريكية كيم كرداشيان.

كانت تشاني جونز، البالغة من العمر 24 عامًا، تردي طاقما أسود بالكامل مع قميص وسروال ضيق أثناء تجولها في مركز التسوق الفاخر في الهواء الطلق مع ويست.

وذلك بعد ساعات فقط من طلب كيم كارداشيان من القاضي أن يعطيها لقب “عزباء” بعد منشورات كاني الغريبة التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الصور التي أُخذت لهما تُظهر كاني، الذي أطلق مؤخرا ألبومه ” Donda2، وهو يخاطب هاتفه المحمول بينما كان يسير في المركز التجاري مرتديًا بنطاله الجينز وحذاء مطاطي يصل إلى الركبة.

أما شاني فقد إرتدت نظارات شمسية عاكسة وحملت حقيبة جلدية سوداء من نوع هيرميس في يد واحدة بينما كانت تلبس على ما يبدو حذاء رياضي أسود يحمل ماركة Yeezy.

كيم كارداشيان تطلب من القاضي أن يعطيها لقب عزباء

تستمر إجراءات طلاق ويست من زوجته كيم كارداشيان بعد أن قدمت هذه الأخيرة أوراق الطلاق في فبراير 2021 في محاولة لإنهاء زواجهما بسبب الاختلافات بينهما ولديهم أربعة أطفال معا.

تقدمت كيم بوثائق قضائية جديدة تتوسل إلى القاضي أن يعطيها لقب “عزباء” في أسرع وقت ممكن. لأنها تعاني من “ضائقة عاطفية ” من قبل زوجها المنفصل. الذي يقوم باستمرار بتنزيل منشورات عن حياتهما الخاصة على وسائل التواصل الإجتماعي، ثم يقوم بحذفها بعد ساعات.

في المستندات المقدمة للمحكمة، قالت كارداشيان إلى القاضي أنها “ترغب بشدة في أن تكون مطلقة”. مضيفة أنها طلبت من كاني الحفاظ على سرية طلاقهما “لكنه لم يفعل ذلك”.

وتابعت كيم بالقول “كاني كان يضع الكثير من المعلومات الخاطئة. فيما يتعلق بحياتنا الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي معلومات تسببت في مشاكل عاطفية.”

هجمات كاني على وسائل التواصل الاجتماعي

وقد تهجم ويست في تصريحاته على صديق كيم، بيت ديفيدسون، بالإضافة إلى نشره محادثات خاصة بينهما.

كما اتهم مغني الراب طليقته كيم باختطاف ابنتهما شيكاغو.

كما هاجم مؤخرا على وسائل التواصل الإجتماعي صديق أمها كريس جينر، كوري جامبل في منشور لاذع.

وقالت كيم في طلبها للحصول على وضعية عزباء: “كنت أتمنّى أن ينجح زواجنا. لكنّني أدركت أنّ ذلك غير قابل للإصلاح.”

وأضافت: “كما ان كاني لا يوافق على هذا ولكن على الأقل يبدو أنه أدرك أنني أريد إنهاء زواجنا.”

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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