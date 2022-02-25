الرئيس الأوكراني يعلن “حرباً” من نوع آخر على زعماء العالم بعدما قال: “تُركنا وحدنا”!

وطن – ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسك متابعته لزعماء العالم على حسابه في “تويتر”، بعد ساعات من تصريحاته الشهيرة: “تُركنا لوحدنا” في مواجهة القوات الروسية.

وقبل ساعات، ظهر زيلينسكي في أحد شوارع العاصمة كييف، مع عدد من المسؤولين، لإثبات وجوده في المدينة، ونفي أنباء هروبه .

وظهر زيلينسكي في الشريط المصور مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من الوزراء الآخرين، وذلك ردا على الإشاعات التي أشارت إلى مغادرته البلاد إلى مكان آمن، وقال زيلينسكي “نحن جاهزون جميعا للدفاع عن أوكرانيا”.

#شاهد📷| على طريقة #القذافي .. الرئيس الأوكراني يصوّر مقطعاً من الشارع مع قادة جيشه ليؤكد وجوده في العاصمة #كييف وينفي أنباء هروبه. pic.twitter.com/FHpc70HR3H — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 25, 2022

الرئيس الأوكراني يشعر بالخذلان من الحلفاء

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد في وقتٍ سابق بالبقاء في كييف.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إن القوات الأوكرانية تمكنت مذن إيقاف القوات الروسية عن التقدم في معظم الاتجاهات.

وأشار مع ذلك إلى أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على السواء.

وحذر زيلينسكي من أن “(العدو) حددني على أنني الهدف الأول، وعائلتي هي الهدف الثاني، إنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة”.

وأضاف “سأبقى في العاصمة، عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا”، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف.

وكشف زيلينسكي أن 137 من العسكريين والمدنيين لقوا حتفهم في القتال حتى الآن وأصيب مئات آخرون.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق عن مقتل 70 شخصا على الأقل.

وفيما يشبه الانتقاد لحلفائه الغربيين أعرب زيلينسكي عن أسفه لأن كييف “تُركت وحدها” في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده.

وقال “تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا”. مضيفا “مَن هو مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدا”.

وتابع “مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون”. وذلك في وقت أشار الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

(المصدر: متابعات وطن)

اقرأ أيضاً:

6 سيناريوهات محتملة يخبّئها بوتين لغزو أوكرانيا وإسقاط كييف

جندي أوكراني يفجّر نفسه لتدمير جسر لمنع تقدّم القوات الروسية (صور)

أغنى 22 ملياردير روسي يتعرّضون لضربة قاسية بعد يوم من غزو أوكرانيا (شاهد)

“الصيادون” .. فرقة من القوات الخاصة الشيشانية تتحرك لقتل أو اعتقال مسؤولين أوكرانيين (شاهد)

لم يستخدم حتّى الآن .. سلاح قد يدمّر قوة بوتين بلا رصاصة واحدة