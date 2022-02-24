هذه هي أكثر الدول تضررا .. ملخص للتأثيرات المحتملة على الشرق الأوسط من الغزو الروسي لأوكرانيا

وطن – قال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إنه مع تصاعد الصراع في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا اليوم، الخميس، قد تضطر العديد من دول الشرق الأوسط، التي لها علاقات مع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، على مضض إلى الانحياز إلى جانب.

لكن قبل حدوث ذلك ـ وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) ـ فإن هناك طرقا مهمة سيؤثر بها القتال على المنطقة، من أسعار الطاقة إلى العقوبات ومن واردات القمح إلى السياحة.

إليك كيف سيؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط:

الطاقة

كما شهدت المملكة العربية السعوديةأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وقطر أحد المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال. ارتفاعًا في الطلب على إمدادات الطاقة مع تصاعد التوترات في أوروبا الشرقية – وقد أدى الغزو إلى رفع مستوى الطلب.

وارتفعت أسعار الطاقة اليوم، الخميس، حيث قفز النفط إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل وارتفع معيار رئيسي للغاز الطبيعي لشمال غرب أوروبا بنسبة 30 %.

وكان المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا، يأملون في أن تتمكن قطر من إعادة توجيه بعض صادرات الغاز إلى أوروبا لتخفيف ضغوط الطاقة.

بينما حث آخرون السعودية على ضخ النفط الخام بشكل أسرع وزيادة طاقتها الإنتاجية.

لكن وزير الطاقة القطري حذر من أنه لا يمكن لأي دولة استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالغاز الطبيعي المسال. ولم تُبد المملكة العربية السعودية ، العضو في تحالف أوبك + للدول المنتجة للنفط ، أي اهتمام بضخ المزيد من النفط.

كما قالت كارين يونغ من معهد الشرق الأوسط لوكالة “فرانس برس”، إن هذه قد تكون فرصة لكلا البلدين. ومنتجي الطاقة الخليجيين الآخرين لتسليط الضوء على مدى أهميتهم لأوروبا والولايات المتحدة.

وقال يونج: “قد تكون هذه لحظة يكون لديهم فيها نفوذ للدفاع عن أهميتهم في الاقتصاد العالمي”.

وستلتزم الشركات الشرق أوسطية العاملة في الأسواق الأمريكية والبريطانية والأوروبية. بالعقوبات التي تم فرضها على روسيا هذا الأسبوع وحتى العقوبات الأكثر صرامة على الطريق.

وإذا تم استهداف البنوك الحكومية الروسية الكبيرة، فقد يكون التأثير كبيرًا.

على سبيل المثال أنشأ بنك “سبيربنك الروسي” حيث يمتلك نصف الروس حسابات به، مكتبًا في أبو ظبي مؤخرًا ووقع شراكة مع شركة مبادلة للاستثمار. الذراع الاستثمارية لإمارة أبوظبي في عام 2020.

كما قال رئيس فرع البنك في “سبرينفست” الشرق الأوسط لصحيفة “ذا ناشيونال” في ذلك الوقت، إن العديد من شركات البنك كانت تستثمر في المنطقة.

في غضون ذلك أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا. قد تضر بمصالح إسرائيل الأمنية في سوريا حيث تنسق العمليات مع موسكو.

روسيا حتى الآن لم تقف في طريقهم. لكن هذا قد يتغير الآن وقد انحازت إسرائيل إلى جانب حلفائها الأمريكيين في إدانة الغزو الروسي.

القمح

كما توفر أوكرانيا وروسيا الكثير من القمح في العالم، ومن المرجح أن تتأثر دول الشرق الأوسط بارتفاع الأسعار إذا تعطلت الإمدادات.

وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، فمن المحتمل أن تتأثر مصر بشدة.

وهي الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان – 102 مليون مواطن – استوردت 12.5 مليون طن من القمح في 2020-2021. وما يقرب من 85 في المائة منها من روسيا وأوكرانيا.

وفي هذا السياق قال هشام أبو الدهب، عضو قسم الحبوب في غرفة تجارة القاهرةلموقع “Middle East Eye”: “ستتأثر مصر بشدة في حالة اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تأتي معظم وارداتنا من القمح من هذين البلدين.”

ومن المتوقع أيضًا أن تتأثر الجزائر وتونس وليبيا، التي تعد أيضًا من كبار مستوردي القمح.

البوسفور والبحر الأسود

وسيكون للحرب تداعيات على البحر الأسود أيضًا وفي أقرب وقت، قد يؤثر ذلك على ما سيسمح للسفن بالمرور بين البحر والبحر الأبيض المتوسط.

وبموجب اتفاقية عام 1936، تسيطر تركيا على مضيق البوسفور وداردينيل الذي يجب أن تمر السفن من خلاله للتنقل بين البحرين.

كما تمنح الاتفاقية تركيا سلطة إغلاق المضائق أمام جميع السفن الحربية الأجنبية في زمن الحرب.

وبعد ساعات من شن روسيا هجمات على أوكرانيا يوم الخميس، طلبت كييف من تركيا إغلاق المضيق في وجه السفن الروسية.

وحتى الآن، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستفعل كل ما هو ضروري كحليف للناتو إذا غزت روسيا أوكرانيا، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يشمل منع مرور سفنها الحربية.

السياحة

هذا وقد تؤدي الحرب المتصاعدة أيضا إلى تجفيف عائدات السياحة وإلغاء الرحلات المباشرة لبعض أشهر المواقع السياحية الروسية في الشرق الأوسط.

وبدأت المنتجعات الشاطئية التركية والمصرية لتوها في جذب السياح الروس مرة أخرى. وفي يونيو الماضي وبعد يوم من قيام موسكو بإلغاء قيود الرحلات الجوية المتعلقة بإجراءات كورونا الاحترازية، وصلت 44 طائرة من السائحين الروس إلى مدينة أنطاليا الساحلية.

كما بدأت منتجعات البحر الأحمر في مصر باستضافة السياح الروس مرة أخرى العام الماضي، عندما استؤنفت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة.

بينما كانت هذه الرحلات قد تم تعليقها بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015. مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا ، في هجوم تبنته تنظيم الدولة الإسلامية وقتها.

وقبل الهجوم أرسلت روسيا سائحين إلى مصر أكثر من أي دولة أخرى. وزار أكثر من ثلاثة ملايين سائح البلاج في عام 2014. مما أدى إلى توليد 2.5 مليار دولار لمصر أي أكثر من ثلث عائدات السياحة السنوية.

وتجني دبي أيضًا أموالًا كبيرة من السياح الروس، وزار ما لا يقل عن 374000 منهم الإمارة الخليجية في عام 2021.

وكان من المتوقع أن يدر السياح الروس ما يقرب من 1.2 مليار دولار للخليج بحلول عام 2023، وفقًا لبيانات عام 2018 من معرض سوق السفر العربي.

الطلاب

وأوكرانيا هي موطن لآلاف الطلاب من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان الكثير منهم ينتظرون الإجلاء عندما بدأت روسيا الغزو اليوم الخميس.

كما أن المغرب لديه ثاني أكبر مجموعة طلابية أجنبية في أوكرانيا، مع 8000 طالب ، وفقا لوزارة التعليم الأوكرانية.

ويوجد لمصر أيضا 3500 طالب هناك، في حين أن عددًا كبيرًا من الطلاب من لبنان والعراق وفلسطين يدرسون أيضًا في الجامعات الأوكرانية.

وقبل تصاعد النزاع نظمت العائلات التي لديها طلاب في أوكرانيا، احتجاجات في مصر والمغرب ولبنان، داعية حكوماتهم إلى إعادة أقاربهم إلى أوطانهم.

ليبيا

دولة أخرى من المحتمل أن تشعر بهزات الحرب في الشرق وهي ليبيا.

حيث يدعم الغرب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. بينما تدعم روسيا القائد الشرقي للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

ولعب المرتزقة الروس من مجموعة “فاغنر” دورًا رائدًا في القتال في البلاد في السنوات الأخيرة.

بينما أُلغيت الانتخابات في ليبيا في ديسمبر وسط خلافات متعددة. مما ترك عملية السلام المدعومة دوليًا في حالة من الفوضى ومصير الحكومة المؤقتة في البلاد موضع شك.

ومع وجود خلافات بين روسيا وجزء كبير من الغرب الآن بشأن أوكرانيا. فمن المرجح أن يصبح التعاون للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا أقل أهمية.

(المصدر: ميدل إيست آي)

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