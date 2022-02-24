نبمار يتلقى الصدمة بعد التصريحات بشأن اللعب في الدوري الأمريكي قبل الاعتزال watanserb.com
نبمار يتلقى الصدمة بعد التصريحات بشأن اللعب في الدوري الأمريكي قبل الاعتزال
Imageرياضة

نيمار يتلقى الصدمة بعد الكشف عن وجهته المستقبلية قبل الاعتزال

رابطة الدوري ترد على تصريحات نيمار بعد الكشف عن رغبته في اللعب في الولايات المتحدة قبل الاعتزال

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تلقى النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الصدمة، بعد الكشف في تصريحاته الأخيرة عن رغبته في اللعب في الدوري الأمريكي قبل اعتزاله عالم كرة القدم المستديرة.

رابطة الدوري الأمريكي والرد على تصريحات نيمار

ورد رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم ” دون غابر”، في تصريح صحفي له عبر صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلاً: ” لسنا بحاجة إلى إحضار لاعب مشهور في نهاية مسيرته الكروية لأنه يريد الاعتزال، عندما غادر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الأمريكي إلى إيطاليا. لم يقل أحد إنه جاء ليعتزل هنا”.

كما وأضاف غابر، ” نريد أن نركز على اللاعبين الشباب الذين يأتون إلى هنا في بداية مسيرتهم. ويجعلون مسابقتنا أفضل، وإذا لم اللاعبون لتقديم مساهمة كبيرة واحترام الدوري وجماهيره. فنحن لا نريدهم”.

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تصريحات نيمار بشأن وجهته المستقبلية

وفي ذات السياق، قال نجم منتخب السامبا البرازيلي نيمار في مقابلة صحيفة قبل أيام مع إذاعة “فينومينوس” البرازيلية، ” لا أعرف ما إذا كنت سألعب مجدداً في البرازيل، لكن لدي الرغبة الكبيرة في اللعب بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أريده على الأقل لموسم واحد، أما البرازيل لا أعرف. أحياناً أريد ذلك، وأحياناً أخرى لا أريد”.

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كما وأردف نيمار، ” أريد ممارسة اللعب في دوري الولايات المتحدة الأمريكية لأن البطولة سريعة، وبالتالي هناك أربعة شهور من الإجازات. وهذا هو ما يمكنك من اللعب هناك لسنوات كثيرة”.

وأجاب البرازيلي نيمار على سؤال التفكير في اعتزال كرة القدم، قائلاً: ” إنني أمزح مع أصدقائي بشأن التقاعد في سن ال32 من عمري، لكنني سألعب حتى أنهك ذهنياً. إذا كان رأسي وجسدي بخير، فسيتحمل جسدي عدة سنوات أخرى، لكن الرأس يحتاج إلى يكون بخير وهناك سن معين لاتخاذ تلك الخطوة”.

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وينتهي عقد نجم السامبا البرازيلي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2025 بعد تجديد عقده الصيف الماضي، مقابل تلقيه 30 مليون يورو سنوياً.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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