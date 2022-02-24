نيمار يتلقى الصدمة بعد الكشف عن وجهته المستقبلية قبل الاعتزال

وطن – تلقى النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الصدمة، بعد الكشف في تصريحاته الأخيرة عن رغبته في اللعب في الدوري الأمريكي قبل اعتزاله عالم كرة القدم المستديرة.

رابطة الدوري الأمريكي والرد على تصريحات نيمار

ورد رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم ” دون غابر”، في تصريح صحفي له عبر صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلاً: ” لسنا بحاجة إلى إحضار لاعب مشهور في نهاية مسيرته الكروية لأنه يريد الاعتزال، عندما غادر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الأمريكي إلى إيطاليا. لم يقل أحد إنه جاء ليعتزل هنا”.

MLS commissioner Don Garber tells Neymar 'you're not coming here to retire' https://t.co/tH5BgoJpx4 — MailOnline Sport (@MailSport) February 23, 2022

كما وأضاف غابر، ” نريد أن نركز على اللاعبين الشباب الذين يأتون إلى هنا في بداية مسيرتهم. ويجعلون مسابقتنا أفضل، وإذا لم اللاعبون لتقديم مساهمة كبيرة واحترام الدوري وجماهيره. فنحن لا نريدهم”.

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تصريحات نيمار بشأن وجهته المستقبلية

وفي ذات السياق، قال نجم منتخب السامبا البرازيلي نيمار في مقابلة صحيفة قبل أيام مع إذاعة “فينومينوس” البرازيلية، ” لا أعرف ما إذا كنت سألعب مجدداً في البرازيل، لكن لدي الرغبة الكبيرة في اللعب بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أريده على الأقل لموسم واحد، أما البرازيل لا أعرف. أحياناً أريد ذلك، وأحياناً أخرى لا أريد”.

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كما وأردف نيمار، ” أريد ممارسة اللعب في دوري الولايات المتحدة الأمريكية لأن البطولة سريعة، وبالتالي هناك أربعة شهور من الإجازات. وهذا هو ما يمكنك من اللعب هناك لسنوات كثيرة”.

Neymar: "I have some doubts about whether I can play again in Brazil." Sometimes I wish, some I don't. I really want to play for USA, at least one season. This is a short championship. You have 3 or 4 months of vacation. I could play this for years 😂. " ATTENTION STUDENTS pic.twitter.com/GlUTIDmR2v — Mr Tumtum😎 (@Blaqce1) February 21, 2022

وأجاب البرازيلي نيمار على سؤال التفكير في اعتزال كرة القدم، قائلاً: ” إنني أمزح مع أصدقائي بشأن التقاعد في سن ال32 من عمري، لكنني سألعب حتى أنهك ذهنياً. إذا كان رأسي وجسدي بخير، فسيتحمل جسدي عدة سنوات أخرى، لكن الرأس يحتاج إلى يكون بخير وهناك سن معين لاتخاذ تلك الخطوة”.

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وينتهي عقد نجم السامبا البرازيلي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2025 بعد تجديد عقده الصيف الماضي، مقابل تلقيه 30 مليون يورو سنوياً.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)