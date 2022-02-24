منها العسل .. إليك أطعمة لا يجب أن تضعها أبدًا في الثلاجة

وطن – نشر موقع “Healthshots” تقريرا استعرض من خلاله قائمة الأطعمة التي لا يجب أن نضعها في الثلاجة.

كل عنصر غذائي يحتاج إلى درجة حرارة مختلفة للحفاظ على خصائصه ونكهته وهناك عادة خاطئة يقوم بها العديد من الناس وهي تخزين جميع الأطعمة التي قمت باقتنائها من البقالة في الثلاجة. ولكن هل تساءلت يومًا ما إذا كنت تضع الأطعمة المناسبة داخل الثلاجة؟

في بعض الأيام، يكون مذاق الخضار أو الفاكهة جيدًا جدًا، ولكن لمدة قصيرة لأن بعد بضعة أيام من ذلك ستساهم درجة الحرارة المنخفضة. بالإضافة إلى عدم تغليفها بشكل جيد في تغير رائحتها ومذاقها.

إذن، تابع قراءة هذا التقرير وستتعرف على الأطعمة التي لا يجب أن تضعها أبدًا في الثلاجة.

الموز

يجب تخزين الموز في درجة حرارة الغرفة، حيث تساعد درجات الحرارة الدافئة الثمرة على النضوج بالكامل.

الخبز

يمكن للخبز أن يصبح جافًا وفاسدا عندما يقع تخزينه في الثلاجة.

الطماطم

إن تخزين الطماطم في الثلاجة سيفسد مذاقها بالكامل، لذا حاول تخزينها في الخارج.

الأعشاب الطازجة

إذا قمت بتخزين الريحان أو إكليل الجبل في الثلاجة، فقد تجف. يمكنك الاحتفاظ بهذه الأعشاب في كوب صغير في القليل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، وإبعادها عن أشعة الشمس في المطبخ.

العسل

إن تخزين العسل في الثلاجة سيجعل مذاقه كريه. بدلاً من ذلك، قم بتخزينه في وعاء وضعه خاصة في مكان مظلم.

الزيت

يتحول زيت الطهي إلى مادة متجمدة في الثلاجة. لذا ضعه على رف بارد ومظلم في المطبخ.

البطيخ

إذا لم تقطع البطيخ بعد إلى أجزاء، فاحفظه خارج الثلاجة بدلاً من وضعه فيها.

الأفوكادو

إن الأفوكادو لن ينضج في الثلاجة. لذا، ضعه في الخارج أو على سطح المنضدة.

البطاطس

تجنب تخزين البطاطس في الثلاجة حيث تعمل درجة الحرارة الباردة على تغيير الكربوهيدرات النشوية الموجودة في البطاطس النيئة، وتصبح بذلك حلوة عند استخدامها في الطهي.

الثوم

سيكون الثوم عرضة للتعفن في الثلاجة، بسبب الرطوبة. لذا، احفظه في مكان خارجي.

القهوة

إذا تم تخزينها في الثلاجة، فقد تلتقط القهوة نكهات أخرى من الأشياء المحفوظة حولها. لذا حاول إبقائها في مكان خارجي في ضوء الشمس.

البصل

حاول تخزين البصل المقطع في الخارج وليس في الثلاجة. ستؤدي درجة الحرارة الباردة والرطوبة العالية في الثلاجة إلى إفسادئه وسيؤدي إلى تكاثر العفن.

الشوكولاتة

إن حفظ الشوكولاتة في الثلاجة يجعل أمعائك غير مستقرة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى آلام في المعدة. لذا قم بتخزينها في الخارج.

الفلفل الحلو

يمكن لدرجات الحرارة المنخفضة أن تفقد الفلفل صلابته.

الخيار

عندما يُحفظ الخيار داخل الثلاجة، يصبح مائيًا. وإذا أردت تخزينه ما عليك سوى لفه بالشكل الصحيح.

عندما يتعلق الأمر بمحلات البقالة، بدلاً من التسوق لشراء كل شيء دفعة واحدة، قم بشرائها بكميات أقل وخاصة حذاري من أن تملأ ثلاجتك بأشياء غير ضرورية في المرة القادمة.

(المصدر: Healthshots)

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