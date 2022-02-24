مصادر أمريكية: “ابن سلمان” متواطىء مع “بوتين” لرفع أسعار النفط لمفاقمة الأزمة الأوكرانية نكاية في “بايدن”

وطن – كشف موقع “إنترسيبت” الأمريكي بأن هناك تواطؤا سعوديا-روسيا لرفع أسعار الغاز مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية.

أسعار النفط تقفز

وقال الموقع الأمريكي في تقرير له إنه في الوقت الذي أمرت فيه روسيا قواتها بدخول أوكرانيا يوم الاثنين، قفزت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات. وبينما تركز وسائل الإعلام على الصراع في أوكرانيا، تم التغاضي عن سبب رئيسي لارتفاع أسعار الغاز. حيث نمت شراكة موسكو مع المملكة العربية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. مما منح أكبر منتجي النفط في العالم قدرة غير مسبوقة على التواطؤ في النفط.

وأضاف التقرير أن علاقة المملكة الصحراوية مع الولايات المتحدة تدهورت في غضون ذلك. كما ظهر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما ناشد الرئيس جو بايدن السعوديين زيادة إنتاج النفط – وهي خطوة لم تكن لتساعد فقط في التخفيف من ارتفاع التضخم وأسعار الغاز. لكنها خفضت أيضًا أرباح روسيا الباهظة وسط عدوانها على أوكرانيا، إلا أن الملك السعودي رفض.

وأشار التقرير إلى أن العلاقات السعودية والروسية ازدهرت في ظل الحاكم الفعلي للسعودية ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عُقد أول اجتماع رسمي له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صيف عام 2015. وواصل محمد بن سلمان الاجتماع بعد أن رفض الرئيس آنذاك باراك أوباما الاجتماع معه. وذلك وفقا لمصدرين تحدثا للموقع على دراية بالموضوع رفضا الكشف عن هويتهما باعتبارها أمورا حساسة.

بايدن يرفض لقاء محمد بن سلمان

وتابع التقرير، الآن ، بما أن بايدن يرفض لقاء محمد بن سلمان بسبب مسؤوليته عن القتل المروع للصحفي جمال خاشقجي. فقد يرى ولي العهد مرة أخرى صديقًا في موسكو، والذي يستفيد بشكل كبير من رفض محمد بن سلمان زيادة إنتاج النفط. حيث ظهرت تلميحات عن استياء محمد بن سلمان من رفض بايدن مقابلته بين الحين والآخر للجمهور. كما فعلوا العام الماضي ، عندما ألغى ولي العهد اجتماعه مع وزير الدفاع لويد أوستن في إشعار قبل يوم واحد. اختار بدلاً من ذلك مقابلة ليونيد سلوتسكي : أحد كبار المشرعين الروس الذي تمت معاقبته من قبل الولايات المتحدة لدوره في الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014. حيث ألغى محمد بن سلمان زيارة أوستن لأنه كان “ينتظر مكالمة من الرئيس قبل الرد على توسلات الإدارة”. وفقًا لما ذكره مسؤولون رفيعو المستوى نقلاً عن زميله في مجلس العلاقات الخارجية مارتن إنديك في مجلة الشؤون الخارجية.

وقال بروس ريدل ، الزميل البارز في معهد بروكينغز والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية من ذوي الخبرة في الشرق الأوسط ، في رسالة بريد إلكتروني للموقع إن ” هناك الكثير من القواسم المشتركة بين بوتين ومحمد بن سلمان. بما في ذلك قتل منتقديهم في الداخل والخارج ، والتدخل في جيرانهم بالقوة ومحاولة رفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى ممكن”. مضيفا “سوف يقدم بوتين خدمة رائعة لمحمد بن سلمان إذا غزا أوكرانيا وأرسل أسعار النفط إلى أعلى المستويات.”

ونوه التقرير إلى أنه في عام 2015 ، نقل ولي ولي العهد آنذاك محمد بن سلمان إلى المسؤولين الأمريكيين في الرياض نفاد صبره بشأن عدم قدرته على تأمين لقاء مع أوباما، وفقًا للمصدرين. حيث كان من الممكن أن يكون لقاء رفيع المستوى مع الرئيس الأمريكي بمثابة انقلاب علاقات عامة لمحمد بن سلمان. الذي كان في ذلك الوقت أصغر من ابن عمه ، ولي العهد الأمير محمد بن نايف، الذي تمتع بعلاقة حميمة مع إدارة أوباما.

محمد بن سلمان وبوتين

ولفت التقرير إلى انه مع طرح هذه الفرصة على الطاولة ، اختار محمد بن سلمان لقاء بوتين على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي التاسع عشر في يونيو 2015. وقال أحد المصادر ، وهو شخص له علاقات واسعة بمسؤولي استخبارات الشرق الأوسط ، إن محمد بن سلمان أخذ رحلة نكاية أوباما لتجاهله لقاءه.

وبحسب التقرير، فإنه في الشهر التالي ، في يوليو / تموز 2015 ، وبَّخ مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، جون برينان، محمد بن سلمان على اتصالاته الأخيرة مع بوتين. وفقًا لدعوى رفعها مسؤول المخابرات السعودي الكبير السابق سعد الجابري.

وزعمت الدعوى أن محمد بن سلمان ذهب إلى حد تشجيع بوتين على التدخل في الحرب الأهلية السورية، وفي الصراع الدموي الذي أعقب ذلك. حيث قتلت القوات الروسية آلاف المدنيين السوريين.

وفي سبتمبر 2016 ، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع روسيا للتعاون في أسواق النفط العالمية ، في تلميح إلى أنها قد تحد من إنتاج النفط في مرحلة ما في المستقبل. حيث كان هذا نصرًا اقتصاديًا كبيرًا لروسيا، التي لم يتم قبولها مطلقًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وستكون الآن عضوًا في “أوبك بلس” – بالإضافة إلى إشارة إلى روسيا – مما مكّن حكومة بوتين من تنسيق قرارات إنتاج النفط مع دول أخرى. الدول الأعضاء.

ترامب

وبحلول عام 2018 ، أصبح تحذير المملكة العربية السعودية بشأن الحد من إنتاج النفط حقيقة واقعة. حيث أثار هذا الأمر غضب الرئيس دونالد ترامب. الذي كان يواجه انتخابات التجديد النصفي وأسعار النفط المرتفعة – مثلما هو الحال مع بايدن اليوم . لكن على عكس بايدن ، تمتع ترامب بعلاقات دافئة بشكل غير عادي مع السعوديين. بعد أن قلب التقاليد الرئاسية الأمريكية القديمة من خلال اختيار الرياض لأول زيارة رسمية له إلى الخارج.

وأشاد بولي العهد الشاب ، وأذن بأكبر بيع أسلحة للسعودية في تاريخ الولايات المتحدة. ، واعترض على التشريع الذي يحظر مبيعات الأسلحة ، ودافع عن محمد بن سلمان ضد الاتهامات – بما في ذلك من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية – بالتورط في مقتل خاشقجي.

وامتثل محمد بن سلمان لطلب ترامب ، ورفع إنتاج النفط بشكل حاد. مما تسبب في انهيار الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. (وصل سعر النفط اليوم إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل). ثم خلال موسم انتخابات 2020. وسط تباطؤ الطلب الناجم عن الوباء ، طلب ترامب من السعوديين خفض الإنتاج لحماية صناعة النفط الصخري الأمريكية المتعثرة. ومرة أخرى ، امتثل محمد بن سلمان.

بايدن

وعلى النقيض من ذلك ، لم تتم الاستجابة لطلبات بايدن المتكررة للمملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج النفط. حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر ، ناقش بايدن “ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية” في مكالمة مع العاهل السعودي الملك سلمان، والد محمد بن سلمان. وفقًا لقراءة المحادثة التي نشرها البيت الأبيض، موضحا التقرير أن أحد التفاصيل الرئيسية التي لم يتم تضمينها في قراءات البيت الأبيض. ولكن تم ذكرها في النسخة السعودية ، هو أن الملك سلمان “سلط الضوء على دور اتفاقية أوبك بلس التاريخية … وأهمية الحفاظ على الاتفاقية”. في إشارة إلى الاتفاقية مع روسيا لتنسيق قرارات انتاج النفط.

وفي الأسبوع الماضي ، أرسل البيت الأبيض منسقه للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بريت ماكغورك ، إلى الرياض “لمناقشة نهج تعاوني لإدارة ضغوط السوق المحتملة الناجمة عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا”. وفقًا لمذكرة سفر صادرة عن مجلس الأمن الوطني، حيث لم تصدر الحكومة السعودية بيانًا مكافئًا حول زيارة ماكغورك.

وقالت تريتا بارسي ، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي: “بما أن إدارة بايدن تعامل المملكة العربية السعودية كشريك. فإن الرياض تبدو أكثر حرصًا على إبقاء بوتين سعيدًا بدلاً من بايدن”.

فرض عقوبات على السعودية

ولفت التقرير إلى أنه عندما كان الكونجرس يناقش فرض عقوبات على السعودية. أصدر المساعد السابق لمحمد بن سلمان، تركي الدخيل ، تهديدًا غير خفي في المنفذ الإعلامي المملوك للسعودية ، قناة العربية. حيث حذر من أن “فرض الغرب لأي نوع من العقوبات على السعودية سيجعل المملكة تلجأ إلى خيارات أخرى”. “روسيا والصين جاهزتان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية … تداعيات هذه العقوبات ستشمل قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية”.

لكن من الواضح أن المملكة العربية السعودية هي بالفعل في الزاوية الاقتصادية لروسيا. ويقول الخبراء إن أي محاولة من جانب الرياض للترحيب بالوجود العسكري الروسي ستكون معقدة للغاية ومكلفة للسعوديين.

وفي هذا السياق، قال دوجلاس لندن ، ضابط عمليات كبير متقاعد في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومؤلف كتاب ” The Recruiter: Spying and the Lost Art of American Intelligence “. للموقع في رسالة بريد إلكتروني “إن الواقع العملي المتمثل في تحويل المملكة العربية السعودية لجيشها من عقود من المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية. سيكون مكلفًا للغاية وصعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً”.

وأضاف لندن ، الذي خدم على نطاق واسع في الشرق الأوسط خلال 34 عامًا في وكالة المخابرات المركزية. إن خلط التكنولوجيا العسكرية الروسية والصينية بالمعدات الأمريكية من شأنه أيضًا أن يتسبب في مشكلات كبيرة في التشغيل البيني. “إن مغازلة المملكة لخصوم أمريكا هي إلى حد كبير للتظاهر بقدر أكبر من الاستقلال في القضايا الأمنية وإرسال رسالة.”

وعلق التقرير على هذا الامر، بأن المملكة العربية السعودية تفتقر إلى جيش متقدم خاص بها. وتعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة ليس فقط من أجل المعدات العسكرية ولكن أيضًا لصيانتها. في حين أن هذا يمنح واشنطن الكثير من النفوذ لمعاملة المملكة الصحراوية على أنها “منبوذة”. كما وعد المرشح بايدن، فإن إدارته لم تفعل شيئًا يذكر لمحاسبة المملكة العربية السعودية على مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان. من قتل خاشقجي إلى المجاعة وقصف عدد لا يحصى من المدنيين في اليمن .

(المصدر: إنترسيبت – وطن)

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