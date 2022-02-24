متأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا.. سوق العملات الرقمية المشفرة يغرق.. هذا ما وصل له سعر البيتكوين!

وطن- تزامنا مع الإعلان عن بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهد سوق العملات الرقمية المشفرة انهيارا كبيرا. حيث خسر في ساعات قليلة ما يزيد عن 220 مليار دولار لتهبط القيمة السوقية من مستويات 1.77 تريليون دولار إلى أقل من 1.55 تريليون دولار.

البيتكوين

ونزلت البيتكوين أكبر العملات الرقمية خلال هذه الساعات بأكثر من 8% هبوطا إلى مستويات قرب الـ34 ألف دولار قبل أن تعوض جانبا من خسائرها وتعود أعلى مستويات الـ 35.4 ألف دولار.

ونزلت القيمة السوقية للبيتكوين إلى مستويات 676 مليار دولار بعد ارتفعت خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 25% بينما تنخفض بنسبة 20% خلال أسبوع.

كما سقطت الإيثريوم ETH/USD إلى مستويات أدنى الـ2.4 ألف دولار بتراجع بلغت نسبته 12%. بينما ارتفعت خسائرها لأكثر من 25% خلال أسبوع وهبطت القيمة السوقية لثاني أكبر العملات إلى مستويات 288 مليار دولار.

وهبطت بينانس كوين BNB/USD في حدود 11% إلى مستويات 337 دولار. وتراجعت الريبل ريبيل XRP 12% إلى مستويات 0.64 دولار.

وانخفضت سولانا Solana 8% إلى مستويات 82.7 دولار. وتراجعت كاردانو Cardano بنسبة 15% هبوطا إلى مستويات 0.779 دولار.

وانخفضت تيرا لونا LUNAt/USD 7% بينما نزلت أفالانش Avalanche ودوج كوين DOGE/USD بأكثر من 14%. وتراجعت بولكا دوت Polkadot في حدود 15% بينما انخفضت شيبا إينوSHIB/USD 14%.

وهبطت أكبر 150 عملة رقمية خلال هذه الساعات من تعاملات اليوم الخميس. بينما شهد السوق بعض من الارتفاعات المتفرقة لعددا من العملات الصغير والتي جاءت ارتفاعاتها طفيفة للغاية.

وخلال هذه الساعات هوى مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear & Greed Index إلى مستويات أبعد فيما يتعلق بالخوف الشديد الي ضرب معنويات المتعاملين.

وانخفض مؤشر Crypto Fear & Greed Index إلى مستويات 23 نقطة والتي تعبر عن الخوف الشديد الذي يسيطر على شهية المخاطر لدى المتداولين.

(المصدر: investing – تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

رغم الخوف الشديد.. سوق العملات الرقمية المشفرة يقفز بقوة.. هذا ما وصل إليه سعر “البيتكوين”

حناد حسن.. شاب بريطاني تحول إلى مليونير في 3 أشهر فقط بفضل العملات الرقمية!

الأردنيون يتجهون إلى العملات الرقمية المشفرة على الرغم من الحظر