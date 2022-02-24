لاعبون برازيليون عالقون في أوكرانيا يستغيثون بلادهم لإنقاذهم (فيديو)

وطن – تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، يظهر فيه استغاثة لاعبون برازيليون يحترفون في فريقا دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكرانيين، حكومة بلادهم من أجل إخراجهم من دولة أوكرانيا بعد الغزو العسكري الروسي.

لاعبون برازيليون واستغاثة بلادهم

وقال النجم البرازيلي جونيور مورايس لاعب فريق شاختار دونيتسك الأوكراني. في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” الوضع يائس، أطلب منكم الكشف عن هذا الفيديو حتى يصل إلى الحكومة البرازيلية”.

كما وأضاف مورايس، ” الحدود مغلقة. البنوك مغلقة، لا وقود. سيكون هناك نقص في الغذاء. لا يوجد مال، لقد اجتمعنا في انتظار خطة من أجل مغادرة أوكرانيا”.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

وختم البرازيلي مورايس، ” كل الأصدقاء والعائلة، الوضع خطير ونحن عالقون في العاصمة كييف في انتظار حل للخروج. نحن داخل الفندق، ادعوا لنا”.

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كما ويجتمع 14 لاعباً من فريقا دينامو كييف وشاختار دونيتسك مع أسرهم، داخل أحد الفنادق في العاصمة الأوكرانية كييف من أجل الاستعداد للخروج من البلاد بعد سوء الأوضاع .وتعرض أوكرانيا للغزو العسكري الروسي فجر اليوم الخميس.

الاتحاد الأوكراني وتوقف النشاطات الرياضية

وولد النجم البرازيلي مواريس جونيور في دولة البرازيل، إلا أنه يلعب مع صفوف منتخب أوكرانيا ويحمل الجنسية البرازيلية، فيما يضم فريق شاختار دونيتسك الأوكراني 12 لاعباً برازيلياً، كما ويلعب البرازيلي فيتينيو مع صفوف فريق دينامو كييف.

بالفيديو- “الوضع يائس”.. لاعبون برازيليون وعائلاتهم في أوكرانيا يناشدون سلطات بلادهم لإنقاذهم من الحرب pic.twitter.com/w9fZNUbbOE — الجزيرة – رياضة (@AJASports) February 24, 2022

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وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” بعد ساعات من بدء العملية العسكرية الروسية على دولة أوكرانيا، عن عقد اجتماع طارئ يوم غدٍ الجمعة من أجل اتخاذ العديد من القرارات اللازمة. والتي من أبرزها نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى مكان آخر في ضوء سوء الأوضاع السياسية.

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وكان الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، قد أعلن اليوم الخميس عن توقف كافة المسابقات الرياضية. في دولة أوكرانيا، بسبب سوء الأوضاع السياسية وتعرض البلاد للغزو العسكري الروسي.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)