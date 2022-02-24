فلسطينية ضحية ابتزاز شاب مصري استدرجها بهذه الحيلة watanserb.com
قام المتهم بتهديد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء والشرف
حياتنا

25 حوالة مالية بـ13 ألف دولار.. فلسطينية ضحية ابتزاز شاب مصري وصور وفيديوهات شبه عارية!

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – شهدت مصر واقعة ابتزاز جديدة، ضحيتها هذه المرة فلسطينية الجنسية.

حيث تعرضت الفلسطينية ريهام، لابتزاز من شخص مصري يدعى اسلام. بعد مراسلتها على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”.

فيديوهات وصور شبه عارية

وقام المتهم بتهديد الضحية بفيديوهات وصور شخصية شبه عارية. حصل عليها من خلال تحريضها واستدراجها لإتيان أفعال منافية للآداب. خلال مكالمة فيديو عبر ذات التطبيق.

وأعاد المتهم إرسال تلك الصور والفيديوهات للفتاة الفلسطينية مع رسائل تهديد بنشرها على شبكة الإنترنت. وذلك من أجل الحصول على أموال حيث تحَصل منها على 52 حوالة مرسلة للمتهم.

وبحسب صحيفة “القاهرة 24” المصرية، فقد تقدمت الفتاة ببلاغ بتضررها من أفعال شاب على فيسبوك يدعى إسلام. راسلها على حسابها الخاص عبر فيسبوك برسائل تتضمن فيديو وصورًا شخصية شبه عارية خاصة بها.

حوالات تحت التهديد

وقام المتهم اسلام بتهديد المجني عليها رهام أحمد، بإفشاء أمور خادشة للحياء والشرف. وكان ذلك مصحوبا بعدد 52 حوالة تم تحويلها للمتهم.

حيث تحصل المتهم على مبالغ مالية من المجني عليها، وذلك عن طريق التهديد، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضائها. عن طريق إدارته لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسمه ورقمه؛ بهدف ارتكاب الجريمة موضع الاتهامات السابقة.

وتقدم المحامي محمد أحمد دفاع  المجني عليها ببلاغ بشأن واقعة المحضر بموجب توكيل خاص. وأبلغ شفاهة بتضرر موكلته المقيمة بدولة فلسطين، من أفعال مستخدم حساب فيسبوك إسلام.

13 ألف دولار

وأشار المحامي إلى المتهم لم يهددها فقط بل هدد كل أهلها وأقاربها في حالة عدم سداد مقابل نقدي. والتحصل منها على إجمالي مبلغ بنحو 13 ألف دولار على مدار عام. دأب خلالها على تهديدها وابتزازها.

وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة والمصادر السرية تم التأكد من صحة الواقعة. وتم إحالة المتهم (30 عاماً) إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم إسلام ارتكب جناية وجنحة بالمواد 166 مكرر، 326، 327 من قانون العقوبات. والمواد 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

المصدر: (القاهرة 24)

اقرأ أيضا:

جريمة ابتزاز جديدة تهز مصر.. سيدة تنشر صورا خادشة لابنة شقيقها التقطتها بهذه الحيلة!

إحدى ضحايا الابتزاز الجنسي بالمغرب تكسر الصمت وتكشف معلومات جديدة صادمة

صاحب شاليه كويتي يثبت كاميرات سرية في غرف النوم لمراقبة الفتيات وابتزازهن!

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

مصر.. اغتصبت زوجها بعد تقييده ثم قتلته ببشاعة!

حياتنا

“حلاق فيصل” يهز مصر.. ذبح نفسه وسط المارة ونطق الشهادة ومفاجأة حول مصيره…

حياتنا

مصر.. امتنعت عن ممارسة العلاقة الحميمية قبل صلاة الجمعة فعاقبها 12 ساعة متواصلة!

حياتنا

مصرية تقتل زوجها وهي ترقص له.. كيف فعلتها؟!

حياتنا

بائع مصري يقتل زوجته السورية ويحاول حرق جثتها

حياتنا

رانيا يوسف بظهور فاضح بالأحمر في عيد الحب (شاهد)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More