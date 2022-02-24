25 حوالة مالية بـ13 ألف دولار.. فلسطينية ضحية ابتزاز شاب مصري وصور وفيديوهات شبه عارية!

وطن – شهدت مصر واقعة ابتزاز جديدة، ضحيتها هذه المرة فلسطينية الجنسية.

حيث تعرضت الفلسطينية ريهام، لابتزاز من شخص مصري يدعى اسلام. بعد مراسلتها على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”.

فيديوهات وصور شبه عارية

وقام المتهم بتهديد الضحية بفيديوهات وصور شخصية شبه عارية. حصل عليها من خلال تحريضها واستدراجها لإتيان أفعال منافية للآداب. خلال مكالمة فيديو عبر ذات التطبيق.

وأعاد المتهم إرسال تلك الصور والفيديوهات للفتاة الفلسطينية مع رسائل تهديد بنشرها على شبكة الإنترنت. وذلك من أجل الحصول على أموال حيث تحَصل منها على 52 حوالة مرسلة للمتهم.

وبحسب صحيفة “القاهرة 24” المصرية، فقد تقدمت الفتاة ببلاغ بتضررها من أفعال شاب على فيسبوك يدعى إسلام. راسلها على حسابها الخاص عبر فيسبوك برسائل تتضمن فيديو وصورًا شخصية شبه عارية خاصة بها.

حوالات تحت التهديد

وقام المتهم اسلام بتهديد المجني عليها رهام أحمد، بإفشاء أمور خادشة للحياء والشرف. وكان ذلك مصحوبا بعدد 52 حوالة تم تحويلها للمتهم.

حيث تحصل المتهم على مبالغ مالية من المجني عليها، وذلك عن طريق التهديد، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضائها. عن طريق إدارته لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسمه ورقمه؛ بهدف ارتكاب الجريمة موضع الاتهامات السابقة.

وتقدم المحامي محمد أحمد دفاع المجني عليها ببلاغ بشأن واقعة المحضر بموجب توكيل خاص. وأبلغ شفاهة بتضرر موكلته المقيمة بدولة فلسطين، من أفعال مستخدم حساب فيسبوك إسلام.

13 ألف دولار

وأشار المحامي إلى المتهم لم يهددها فقط بل هدد كل أهلها وأقاربها في حالة عدم سداد مقابل نقدي. والتحصل منها على إجمالي مبلغ بنحو 13 ألف دولار على مدار عام. دأب خلالها على تهديدها وابتزازها.

وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة والمصادر السرية تم التأكد من صحة الواقعة. وتم إحالة المتهم (30 عاماً) إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم إسلام ارتكب جناية وجنحة بالمواد 166 مكرر، 326، 327 من قانون العقوبات. والمواد 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المصدر: (القاهرة 24)

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