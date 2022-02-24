عقوبات غير مسبوقة على روسيا والقادم مجهول .. هذا ما اتفق عليه زعماء العالم

وطن – رد زعماء العالم اليوم، الخميس، على الغزو الروسي لأوكرانيا بالغضب الشديد – والتعهدات بفرض عقوبات غير مسبوقة – والتي غطت شعورًا بالعجز عن الدفاع عن أوكرانيا عسكريًا دون المخاطرة بوقوع حرب أوسع في أوروبا.

وكان الناتو قد عزز بالفعل جناحه الشرقي في مواجهة روسيا، وخطط لعقد قمة افتراضية لقادته يوم، الجمعة، بعد أن حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن أي تدخل من دول أخرى سيؤدي إلى “عواقب لم ترها في التاريخ”.

وأعلنت ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حالة الطوارئ، حيث تقع الدولة الواقعة على بحر البلطيق على حدود منطقة كالينينغراد الروسية من الجنوب الغربي.

كما كان لدى دول الناتو 100 طائرة و 120 سفينة في حالة تأهب قصوى كرادع.

الناتو وأوروبا

هذا وقال رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ: “سندافع عن كل حليف ضد أي هجوم على كل شبر من أراضي الناتو”.

من جانبها وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وستولتنبرغ الغزو بأنه هجوم “بربري” على دولة مستقلة وأنه يهدد “الاستقرار في أوروبا ونظام السلام الدولي برمته”.

كما قرر الاتحاد الأوروبي عقد قمة طارئة في بروكسل.

لكن لم يعد أحدًا بالتحرك عسكريًا والدفاع عن أوكرانيا خوفًا من اندلاع حرب أوروبية أكبر.

وأوكرانيا ليست عضوًا في الناتو ، وقد قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ أسابيع إنهم لن يرسلوا قوات إلى البلاد.

وسيكون البديل عن ذلك هو جعل موسكو تدفع ثمناً باهظاً بوسائل أخرى بحيث يغير الكرملين مساره.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “مهمتنا واضحة دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً في نهاية المطاف، يجب أن تنتهي هذه المغامرة البشعة والهمجية لفلاديمير بوتين بالفشل”.

وأدان كل العالم تقريبًا – باستثناء الصين – الهجوم وهدد بضرب النخب الروسية ، على حد تعبير رئيس الاتحاد الأوروبي ، “بعقوبات واسعة وموجهة”.

وقالت فون دير لاين إنها ستقدم لقادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم الخميس، اقتراحا يستهدف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي من خلال منع الوصول إلى التقنيات والأسواق الرئيسية.

وقالت إن العقوبات في حالة الموافقة عليها “ستضعف القاعدة الاقتصادية لروسيا وقدرتها على التحديث.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، سنجمد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ونوقف وصول البنوك الروسية إلى الأسواق المالية الأوروبية.

وقالت فون دير لاين: “نريد عزل الصناعة الروسية عن التقنيات التي تمس الحاجة إليها اليوم لبناء المستقبل”.

وقالت إن جميع القوى الغربية في خضم الأزمة.

بايدن يدعو لاجتماع عاجل

وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالفعل اجتماعًا صباحيًا لمجلس الأمن القومي في واشنطن لتقييم الوضع.

وفي تسليط الضوء على اتساع الخلاف في علاقات القوى العظمى، وقفت الصين وحدها في عدم إدانة الهجوم واتهمت بدلاً من ذلك الولايات المتحدة وحلفائها بتفاقم الأزمة.

كما ذهبت الصين إلى أبعد من ذلك ووافقت على واردات القمح من روسيا، وهي خطوة يمكن أن تقلل من تأثير العقوبات الغربية.

بينما ستكون روسيا إحدى أكبر منتجي القمح، عرضة للخطر إذا أغلقت الأسواق الخارجية.

وفي دفاع واضح عن موسكو ، دعت الصين الأطراف إلى احترام المخاوف الأمنية المشروعة للآخرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ، إنه “يجب على جميع الأطراف العمل من أجل السلام بدلاً من تصعيد التوتر أو تضخيم احتمال الحرب”. وهي اللغة التي استخدمتها الصين باستمرار لانتقاد الغرب في الأزمة.

وكان هناك شيء واحد واضح: لقد فشلت أسابيع من التملق الدبلوماسي. والتقاطع العالمي للزعماء ووزراء الخارجية، والتهديد بفرض عقوبات على الدائرة الداخلية لبوتين في إقناع الكرملين بعدم إغراق أوروبا في واحدة من أكبر أزماتها منذ نهاية الحرب الباردة.

بينما اندلعت الاضطرابات الناجمة عن الهجوم من أوروبا إلى آسيا، حيث تراجعت أسواق الأسهم وارتفعت أسعار النفط. وحذر مسؤولو الطيران الأوروبيون من الخطر على الطائرات المدنية فوق أوكرانيا وسط القتال.

كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل. وقفز خام برنت لفترة وجيزة فوق 100 دولار للبرميل في لندن للمرة الأولى منذ 2014. وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا المنتج الثالث للنفط في العالم.

هذا وامتدت التداعيات المحتملة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد والجغرافيا السياسية. حيث أعرب مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن قلقه من أن الأزمة ستصرف انتباه العالم أكثر عن مساعدة أقل قارات العالم تحصينًا على محاربة فيروس كورونا.

(المصدر: اسيوشيتد برس)

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