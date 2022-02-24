سيرين عبدالنور بفستان أحمر أشبه بقميص نوم.. هل هو لابنتها؟ (فيديو) watanserb.com
ما لفت النظر أن ملابس سيرين قصيرة للغاية حتى إنها حين نهضت حاولت تغطية نفسها
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سيرين عبدالنور بفستان أحمر أشبه بقميص نوم.. هل هو لابنتها؟ (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها، بأقصر فستان ترتديه.

إطلالة غير موفقة

وظهرت سيرين بفيديو متداول، في أحد المناسبات وهي ترتدي فستاناً أحمر قطيفة، بفتحات عديدة ناحية الصدر.

لكن ما لفت النظر، أنه قصير للغاية، حتى إنها حين نهضت، حاولت تغطية نفسها.

وهو ما جعل المتابعون ينتقدونها، فجاء في تعليقاتهم: “مش عارفة ليش لابسة “.

وكتب آخر: “إطلالة غير موفقة”.

فستان ابنتها

بينما رجحت متابعة أن تكون سيرين قد ارتدت فستان ابنتها الصغيرة، وكتبت: “لابسة فستان بنتها”.

وسخر ناشط من محاولة سيرين تغطية نفسها، معقباً: “لو تمطي الفستان من هلأ للصبح ما رح يطول شكلها تبحث عن لفت نظر أكثر”.

وكتبت أخرى: “بحبها اوي بس الفستان بششششع مش سنها خالص”.

وشبهه آخر بالبيبي دول: “حسيتو قميص نوم بينلبس لزوجها بس”.

عيد ميلاد سيرين

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلادها الـ45 مع عائلتها وأصدقائها المقربين. في حفل صاخب.

وارتدت سيرين، فستاناً أسود أوف شولدر بتصميم ضيق، مطرزاً بخيوط فضية، ومكشوف الظهر بشكل كبير.

وظهرت الفنانة ترقص في حفل عيد ميلادها مع زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، وتغنّي وترقص مع شقيقتها وعدد من أصدقائها.

واستعرضت سيرين قالب الحلوى المخصص لعيدها، وصمم على شكل طبقات مزينة بالنجوم وصور عديدة للفنانة.

ووجهت سيرين شكراً خاصاً لجميع مع عايدها، ونشرت صورتها عبر “تويتر”. مع تعليق: “شكر كبير لكل يللي عيدوني، غمرتوني بمحبتكن وانشالله سنينكن كلها تكون مليانة سلام”.

جلسة تصوير مثيرة

وسبق أن فاجأت سيرين متابعيها بجلسة تصوير مثيرة بمناسبة عيد الحب.

ونشرت الفنانة اللبنانية صور لها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر الناري. تميز بأكمام منفوشة طويلة وفتحة كبيرة ناحية الصدر. كشفت مفاتنها بشكل فاضح.

وعقبت سيرين: “كل عيد حب وقلبكن بخير وسلامة”.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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