هواجس من اندلاع حرب عالمية ثالثة .. كيف تتعامل معها؟

وطن – نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية تقريرا استعرضت من خلاله مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تساعدك في تخفيف القلق الناتج من الأحداث الأخيرة الواقعة بين روسيا وأوكرانيا.

احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة

فقط عندما اعتقدنا أننا أخيرًا على وشك رؤية النور مع انخفاض حالات كورونا على مستوى العالم. نواجه حاليا احتمال حدوث كارثة عالمية أخرى، أما هذه المرة في شكل حرب واسعة النطاق.

حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من “إراقة الدماء والبؤس” إذا اندلعت الحرب، والآن أصبح هذا التوقع حقيقة حتمية.

بعد أسابيع من عدم اليقين، غزت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية و تداعيات هذه الخطوة مرعبة ونحن نشهد بالفعل تداعياتها.

أمر مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق ويُخشى من مقتل المئات في أعقاب حملة قصف كبرى.

بالنسبة لأولئك الأوكرانيين الذين هم في القتال، فإن الخوف والقلق الذين يشعرون به لا يمكن تصوره. وبالنسبة لمن يشاهدون الأخبار من بعيد – يمكن أن تكون مشاعر الفزع والحزن اليائسة هي كل ما نشعر بها في الوقت الحالي.

التوتر والقلق من اندلاع الحرب العالمية الثالثة

لذا، إذا كنت تشعر بالقلق والخوف بشأن حالة العالم في الوقت الحالي، فأنت لست وحدك.

من جهتها، تقول مؤسسة ومديرة مجموعة HindBerry ساندرا دي مونتي: “إن التوتر والقلق اللذين قد يشعر بهما الآن أي شخص مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بشعور حاد بالعجز.”

وأضافت “لقد تسببت الأحداث المزعجة فى أوكرانيا، فى شعور العالم بالقلق، الذي يمكن أن يؤثر على أفكارنا وسلوكياتنا بطرق خفية ودرامية. ولسوء الحظ، غالبًا ما تكون هذه الأنواع من الأحداث تذكر البعض منا بذكريات سيئة.”

على الرغم من أننا قد لا نكون في الخطوط الأمامية، ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر هذه الأحداث العالمية على حياتنا بشكل مباشر. إلا أن أخبار هذه الأزمة قد تتجلى في روتيننا اليومي وأفكارنا وسلوكياتنا.

في هذا السياق، تقول ساندرا: “تثير الأحداث المزعجة مجموعة واسعة من المشاعر مثل القلق أو الخوف أو الإحباط. أو حتى الشعور بالخدر الذي يمكن أن يؤثر على علاقاتك مع من حولك.”

وأضافت: “قد تلاحظ أيضًا زيادة في الشعور بالتوتر، مما يؤدي إلى الإحساس بالإرهاق أو صعوبة في النوم وهذا هو رد فعل جسمك حول التغييرات الحاصلة.”

كيف تتخلص من الشعور بالقلق؟

لا يمكن أن يغير أي شي رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يغير مسار المناورات السياسية. لكن يمكننا تغيير طريقة تفاعلنا مع الظروف الخارجة عن سيطرتنا تمامًا.

تقول ساندرا: ” إن الخبر السار هو أنه يمكننا التحكم في كيفية تعاملنا مع الآخرين وأنفسنا في أعقاب هذه الأخبار المحزنة”.

وفي هذا الإطار، تقترح ساندرا تجربة هذه الطرق البسيطة لمساعدتك على التعامل مع هذا النوع من القلق وهي:

التحدث مع الذات

تقول ساندرا: “تحقق من أفكارك وتذكر أن مشاعرك طبيعية.”

كما نصحت بتجنب التفكير في الموضوع الذي يجعلك تشعر بالقلق.

وضع خطة لإحكام التصرف في قلقك

تقترح ساندرا أن يتواصل الشخص الذى يشعر بالقلق والتوتر مع أصدقائه وعائلته ويتحدث معهم فى أي شىء حتى يتخلص من الشعور بالتوتر.

تقول ساندرا: “نقترح اتباع تمرين التركيز الذي يمكنك القيام به في أي مكان وفي أي وقت تجلس فيه لبضع لحظات من خلال التنفس شهيقًا وزفيرًا مع التركيز على أنفاسك.”

وأضافت “ثم اختر لونًا وانظر إليه بعض الوقت وسيهدئك هذا التمرين ويشتت انتباهك عن المخاوف ويخلصك خاصة من الأفكار السلبية.”

تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تقول ساندرا: “قد ترغب في تجنب أو تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في مواكبة الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة قبل النوم.”

وتنصح ساندرا بمحاولة قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى لكي تساعدك في الشعور بالمزيد من الطاقة الإيجابية.

كيف تسيطر على القلق؟

تتذكر أن القلق الذي تشعر به حاليََا هو رد فعل طبيعي.

ومع ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن صحتك العقلية، أو تشعر بالارتباك من الخوف أو الرهبة، فتأكد من التحدث إلى أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك حول هذا القلق أو إلى طبيب نفسي.

(المصدر: ميرور)

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