جنود روس قتلى ودبابات روسية مدمرة في هاركوف بأوكرانيا (فيديو)

وطن – بثت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو أظهرت ما قالت إنه دبابات روسية مدمرة وقتلى من الجنود الروس، في هاركوف بأوكرانيا ضمن الخسائر الروسية التي حدثت جراء الاشتباك مع الجيش الأوكراني.

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) دبابات روسية مدمرة وجندياً روسياً طريح الأرض.

دبابات روسية مدمرة و جنود روس قتلى على يد القوات المسلحة الأوكرانية في هاركوف.#روسيا_اوكرانيا

pic.twitter.com/9Hew45RN8F — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) February 24, 2022

وفيما لم يصدر أي تعليق من روسيا بشأن خسائر لها في أوكرانيا حتى الآن. قال مسؤولون أوكرانيون إن 40 جنديا أوكرانيا على الأقل قتلوا.

وقال الجيش الأوكراني إنه قتل حوالي 50 “محتلا” روسيا، لكن لم يتحقق من ذلك العدد من مصدر آخر.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا نفذت هجوما مضادا بنيران مساندة من روسيا.

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوغل في أوكرانيا. محذرا من أي تدخل سيؤدي إلى رد فعل “فوري” لم يسبق له مثيل في التاريخ.

وجاء الهجوم الروسي في تحد للنداءات الدولية من أجل السلام، والتهديدات الغربية بفرض عقوبات.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، الأحكام العرفية لأن بلاده تقاوم غزوا روسيا.

بينما حث الأوكرانيين في رسالة بالفيديو على عدم الذعر، قائلا إنهم مستعدون لأي شيء وسيخرجون منتصرين.

وضربت صواريخ كروز وصواريخ باليستية المقار العسكرية والمطارات، ومن بينها مطار كييف الدولي، ومطار إيفانو فرانكيفسك، الواقع في غرب البلاد.

من جانبه قال قائد الجيش الأوكراني، ميجور جنرال فاليري زالوجني، إنه تلقى أوامر من زيلينسكي بإلحاق أقصى الخسائر بروسيا “المعتدية”.

وصباح اليوم، الخميس، خاطب بوتين الشعب الروسي قائلا “لقد اتخذت قرار القيام بعملية عسكرية”، مبررا ذلك بأن حكومة كييف تشرف على “إبادة جماعية” في المناطق الشرقية من أوكرانيا.

كما قال بوتين إن العملية تهدف إلى “نزع السلاح من أوكرانيا”، التي اتهمها بأنها دولة “معادية” لروسيا يتم تزويدها بالأسلحة الحديثة.

مضيفا أن بلاده لا يمكن أن تشعر بالأمان في مواجهة ما وصفه بالتهديدات المستمرة من الأراضي الأوكرانية.

(المصدر: وطن – تويتر)

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