القصف الروسي لأوكرانيا watanserb.com
لجوء الأوكرانيين لأنفاق المترو لتأمين الحماية لأنفسهم وعائلاتهم من آثار القصف الروسي
الهدهد

تزاحم كبير من قبل الأوكرانيين إلى أنفاق محطات المترو لحماية أنفسهم من القصف الروسي (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لجوء الأوكرانيين لأنفاق المترو لتأمين الحماية لأنفسهم وعائلاتهم من آثار القصف الروسي لأوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو العديد من الأوكرانيين وهم يلجأون لإحدى محطات المترو واستخدامها كملجأ لهم من القصف الروسي.

وأظهر الفيديو قيام المتواجدين في محطة المترو وهم يحملون حقائب كبيرة تحمل ربما داخلها بعض المواد الغذائية والالبسة.

كما أظهر مقطع فيديو آخر ازدحام محطة مترو أخرى بالمواطنين الاوكرانيين الذين لجأوا إليها لتأمين الحماية لأنفسهم وعائلاتهم.

الجيش الأوكراني

يأتي هذا في وقت قال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية روسية شرق البلاد، كما أنه أعلن عن إسقاط 5 طائرات حربية روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك الانفصالية.

وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية، إنها تتعرض للهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية، مشيرة إلى أن الهجوم يستهدف قواتها في شبه جزيرة القرم، في حين نفى الجيش الأوكراني، ما تردد عن إنزال قوات روسية في مدينة أوديسا الأوكرانية.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية، أن الهجمات على وحداتها ودورياتها الحدودية تمت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

من جانبه، نفى الجيش الروسي، إسقاط طائرة عسكرية شرق أوكرانيا، كما أنه أعلن عن تدمير كافة أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية، على إعلان كييف إسقاط 5 طائرات روسية ومروحية واحدة في إقليم لوغانسك.

قتل ما لا يقل عن 7 أوكرانيين وأصيب 9 آخرين، جراء القصف الروسي لعدد من المدن والبلدات الأوكرانية، وفق ما أفادت به سلطات كييف، في حين بدأت روسيا اجتياحا بريا بحسب ما أكده حرس الحدود في أوكرانيا.

وبدأت أرتال من الجيش الروسي، في عبور الحدود الأوكرانية من عدة مناطق. وذلك في إطار العملية العسكرية التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس.

https://twitter.com/i_one___/status/1496746354114236416

وأقرت السلطات الأوكرانية بسقوط بلدتين في إقليم لوغانسك الانفصالي. وذلك بعد إعلان القوات المهاجمة بدء هجوم على مواقع الجيش الأوكراني على طول خط التماس في إقليم دونباس.

ونشرت القيادة العسكرية المركزية الأوكرانية، أسماء المطارات التي تعرضت لقصف روسي، عقب إعلان الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأوكرانية، إن روسيا قصفت مطارات كييف بوريسبيل ونيكولاييف وكراماتورسك وخيرسون وخاركيف.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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