تزاحم كبير من قبل الأوكرانيين إلى أنفاق محطات المترو لحماية أنفسهم من القصف الروسي (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لجوء الأوكرانيين لأنفاق المترو لتأمين الحماية لأنفسهم وعائلاتهم من آثار القصف الروسي لأوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو العديد من الأوكرانيين وهم يلجأون لإحدى محطات المترو واستخدامها كملجأ لهم من القصف الروسي.

وأظهر الفيديو قيام المتواجدين في محطة المترو وهم يحملون حقائب كبيرة تحمل ربما داخلها بعض المواد الغذائية والالبسة.

🎖 لجأ مئات الأشخاص إلى مترو الأنفاق في أوكرانيا. pic.twitter.com/JjKcNugSq7 — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) February 24, 2022

كما أظهر مقطع فيديو آخر ازدحام محطة مترو أخرى بالمواطنين الاوكرانيين الذين لجأوا إليها لتأمين الحماية لأنفسهم وعائلاتهم.

🎖 الأوكرانيون إلى أنفاق المترو لتجنب الهجمات الروسية. pic.twitter.com/FhzDO5JopP — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) February 24, 2022

الجيش الأوكراني

يأتي هذا في وقت قال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية روسية شرق البلاد، كما أنه أعلن عن إسقاط 5 طائرات حربية روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك الانفصالية.

وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية، إنها تتعرض للهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية، مشيرة إلى أن الهجوم يستهدف قواتها في شبه جزيرة القرم، في حين نفى الجيش الأوكراني، ما تردد عن إنزال قوات روسية في مدينة أوديسا الأوكرانية.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية، أن الهجمات على وحداتها ودورياتها الحدودية تمت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

من جانبه، نفى الجيش الروسي، إسقاط طائرة عسكرية شرق أوكرانيا، كما أنه أعلن عن تدمير كافة أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية، على إعلان كييف إسقاط 5 طائرات روسية ومروحية واحدة في إقليم لوغانسك.

قتل ما لا يقل عن 7 أوكرانيين وأصيب 9 آخرين، جراء القصف الروسي لعدد من المدن والبلدات الأوكرانية، وفق ما أفادت به سلطات كييف، في حين بدأت روسيا اجتياحا بريا بحسب ما أكده حرس الحدود في أوكرانيا.

وبدأت أرتال من الجيش الروسي، في عبور الحدود الأوكرانية من عدة مناطق. وذلك في إطار العملية العسكرية التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس.

https://twitter.com/i_one___/status/1496746354114236416

وأقرت السلطات الأوكرانية بسقوط بلدتين في إقليم لوغانسك الانفصالي. وذلك بعد إعلان القوات المهاجمة بدء هجوم على مواقع الجيش الأوكراني على طول خط التماس في إقليم دونباس.

ونشرت القيادة العسكرية المركزية الأوكرانية، أسماء المطارات التي تعرضت لقصف روسي، عقب إعلان الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأوكرانية، إن روسيا قصفت مطارات كييف بوريسبيل ونيكولاييف وكراماتورسك وخيرسون وخاركيف.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ ايضا

الأردن يوجه نداء عاجلا لمواطنيه في أوكرانيا ويقرر منحهم هذه الإعفاءات على الفور!

توعد بتخليصها من “النازيين الجدد”.. “بوتين” يعلن الحرب على أوكرانيا والانفجارات في كل مكان (شاهد)

هذا ما يعنيه اعتراف بوتين باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا