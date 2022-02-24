الاتحاد الأوروبي سيتخذ القرار الحاسم بشان نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا watanserb.com
الاتحاد الأوروبي سيتخذ القرار الحاسم بشان نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا
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“اليويفا” سيتخذ القرار الحاسم بشأن نقل المباراة النهائية لدوري الأبطال خارج روسيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” يوم غدٍ الجمعة، القرار الحاسم والنهائي بشأن نقل المباراة النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” من مدينة سان بطرسبورغ الروسية في ظل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

اليويفا ونهائي دوري أبطال أوروبا

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البيان الرسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اتحاد استثنائي للجنة التنفيذية يوم غدٍ الجمعة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت أوروبا. من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة”.

وأردف البيان، ” سيتم إجراء المزيد من الاتصالات، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”، وقد جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية على أوكرانيا صباح اليوم الخميس. من أجل حماية دونباس الذي أعلن الأخير عن استقلالها خلال الأيام القليلة الماضية.

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نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وفي ذات السياق، ذكرت العديد من التقارير ووسائل الإعلام في أوروبا، أنه من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، بشأن انتقال المباراة النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا “Champions League” لهذا الموسم، والتي من المقرر إقامتها في ال28 من شهر مايو/آيار المقبل.

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وأفادت وكالة رويترز العالمية، نقلاً عن مصدر لها، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى مكان آخر بعد التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

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وكان الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إيقاف جميع المسابقات الكروية في أوكرانيا وحتى إشعار آخر، بسبب الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا.

(المصدر: وطن + رويترز + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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