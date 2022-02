“اليويفا” سيتخذ القرار الحاسم بشأن نقل المباراة النهائية لدوري الأبطال خارج روسيا

وطن – من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” يوم غدٍ الجمعة، القرار الحاسم والنهائي بشأن نقل المباراة النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” من مدينة سان بطرسبورغ الروسية في ظل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البيان الرسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اتحاد استثنائي للجنة التنفيذية يوم غدٍ الجمعة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت أوروبا. من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة”.

UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine.

وأردف البيان، ” سيتم إجراء المزيد من الاتصالات، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”، وقد جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية على أوكرانيا صباح اليوم الخميس. من أجل حماية دونباس الذي أعلن الأخير عن استقلالها خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي ذات السياق، ذكرت العديد من التقارير ووسائل الإعلام في أوروبا، أنه من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، بشأن انتقال المباراة النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا “Champions League” لهذا الموسم، والتي من المقرر إقامتها في ال28 من شهر مايو/آيار المقبل.

