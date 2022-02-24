سيناريو مرعب.. (شاهد) المناطق التي ستُدمر إذا قررت روسيا إسقاط قنبلة نووية على بريطانيا!

وطن – يُعتقد أن روسيا – التي هي على شفا حرب مع أوكرانيا – تمتلك حوالي 6255 سلاحاً نووياً. بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بامتلاكها 5550 سلاحًا نوويًا.

وأظهرت خريطة جديدة، نشرتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنه في حالة إذا ما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن هجوم نووي على بريطانيا. فسوف يتم تسوية الكثير من القرى والمدن بالأرض.

سيناريو مرعب

في هذا السيناريو المرعب، سيتم تدمير ملايين المنازل. وستظهر مئات الأميال من الأراضي القاحلة مع احتمال أن تصبح اسكتلندا واحدة من أكثر الأماكن أمانًا للعيش في المملكة المتحدة في حالة حدوث انفجار.

قنبلة القيصر

تُظهر هذه الخريطة أنه إذا ما قررت روسيا الدخول بقوة في حرب عالمية ثالثة محتملة. وقامت بإلقاء أكبر قنبلة نووية صممها الاتحاد السوفيتي – قنبلة القيصر – على العاصمة. فإن الأراضي المرتفعة قد تكون المناطق الأكثر أمانًا التي يقع الالتجاء إليها.

وفقًا للخريطة، يمكن أن يصل عدد القتلى إلى حوالي ستة ملايين، ونفس العدد بالنسبة للمصابين في دائرة أوسع. وفقًا لصحيفة ” ديلي إكسبرس” البريطانية.

تأثير القنبلة

إذا كان مركز لندن هو مكان إلقاء القنبلة، فإن تأثير القنبلة سيمتد إلى دائرة قطرها تقريبا 6.1 كيلومتر. وقد تصل أضرار الانفجار المعتدلة إلى أكثر إلى 32.6 كيلومتر.

يبلغ نصف قطر الإشعاع الحراري، حيث يعاني أي شخص في أعقابه من حروق من الدرجة الثالثة. حوالي 73.7 كيلومترًا، بينما يبلغ قطر دائرة الضرر الحراري المحدود حوالي 91.8 كيلومترًا.

سيؤدي هذا الانفجار إلى كسر النوافذ الزجاجية، مما يتسبب في العديد من الإصابات بالنسبة للسكان الذين يقتربون من النافذة بعد رؤية وميض انفجار نووي.

سيشمل هذا الانفجار أجزاء من أكسفورد وكامبردج وبلدة بيتربورو.

كما أن تأثيرات الهجوم المحتمل ستضرب مناطق بعيدة على غرار ليفربول ومانشستر. ذلك أن التأثيرات النووية ستحملها الرياح – كما حدث عندما انفجرت محطة تشيرنوبيل النووية عام 1986.

ماهي أكثر المناطق أمانا؟

هذا ما سيجعل من اسكتلندا، وأيرلندا وأيرلندا الشمالية، أكثر الأماكن أمانًا يقع الالتجاء إليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة البريطاني يوم 22 فبراير. أن الحكومة البريطانية تعتبر أن روسيا قد بدأت بالفعل غزوها لأوكرانيا.

شوهدت قوافل عسكرية روسية تدخل “المناطق الانفصالية” في أوكرانيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قواته في وقت متأخر من ليلة الاثنين (21 فبراير).

كما تظهر المقاطع المرعبة التي تمت مشاركتها على منصة التويتر قافلات عسكرية – ورجال يرتدون زيا عسكريا – تسير على طول طريق في منطقة روستوف على الحدود مع إقليم دونيتسك.

ومن جهته، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد: “إننا نستيقظ على يوم مظلم للغاية في أوروبا. يمكنك أن تتوصل إلى أن غزو أوكرانيا قد بدأ… لقد قرر الرئيس الروسي مهاجمة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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