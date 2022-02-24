مفاعل تشيرنوبل watanserb.com
مفاعل تشيرنوبل
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القصف الروسي يدمر منشأة للنفايات النووية في منطقة “تشيرنوبل” بأوكرانيا

كتب باسل النجار
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجنود الروس دخلوا المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية السابقة في تشيرنوبل.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية ذكر “زيلينسكي” أن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الغازية التي وصلت إلى المنطقة من اتجاه بيلاروسيا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن قصف روسي دمّر منشأة لتخزين النفايات النووية في منطقة تشيرنوبل بأوكرانيا.

وتحاول قوات الاحتلال الروسية الاستيلاء على مفاعل تشيرنوبل النووي.

وقال الرئيس الأوكراني: “إن الجنود يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “هذا إعلان حرب على أوروبا بأسرها”.

من جانبه قال مستشار لوزير الداخلية الأوكراني، إن القوات الروسية دخلت منطقة بالقرب من محطة “تشيرنوبل” للطاقة النووية السابقة يوم الخميس ، مع استمرار القتال في جميع أنحاء البلاد.

وقال عمدة العاصمة كييف إن أربع محطات مترو ستستخدم كملاجئ للغارات الجوية.

بينما قالت القيادة الأوكرانية المحلية في منطقة دونيتسك إن القوات الروسية قصفت مستشفى هناك مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو شامل لأوكرانيا.

واستهدفت الصواريخ الروسية قواعد جوية وبنية تحتية عسكرية في 25 مدينة أوكرانية على الأقل.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة انفجارًا هائلاً بعد أن ضرب صاروخ على ما يبدو قاعدة أوديسا العسكرية، مع الإبلاغ عن انفجارات أخرى في مدن بما في ذلك خاركيف وكراماتورسك ودنيبرو وماريوبول.

 

(المصدر: الإندبندنت)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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