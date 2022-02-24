الأردن يوجه نداء عاجلا لمواطنيه في أوكرانيا ويقرر منحهم هذه الإعفاءات على الفور!

وطن – تزامنا مع الإعلان الروسي بغزو أوكرانيا، أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني بيانا أكد فيه بأنه تقرر إعفاء جميع المواطنين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.

وقال المركز في بيان له بأنه “حرصا على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن. تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، بعدم التسجيل على المنصة المخصصة GATWWAY2JORDAN”.

كما تمت إزالة اشتراط فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة. اعتبارا من اليوم الخميس 24/2/2022 وحتى إشعار آخر.

الغزو الروسي لأوكرانيا

وكانت قوات حرس الحدود الأوكراني، قد أعلنت اليوم الخميس، أن القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا في وقت تتعرض فيه البلاد لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا. مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وقالت قوات حرس الحدود، في بيان، إن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة. وأيضًا من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وكانت قوات ”حرس الحدود“ أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن القوات الروسية مدعومة من بيلاروسيا شنت هجومًا من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا على الجناح الجنوبي لأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد. وسط سماع دوي انفجارات في كييف، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة غير معلنة مسبقًا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش ”اتخذت قرار شن عملية عسكرية“.

كما ندد مجددًا بـ“إبادة“ تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد. مستندًا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي ”العدائية“ حيال روسيا التي تشكل أوكرانيا أداة لها. بحسب رأيه.

بينما توجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله ”أدعوكم إلى إلقاء السلاح“. مؤكدًا أنهم سيتمكنون عندئذ ”من مغادرة أرض المعركة دون عائق“.

وأكد أنه لا يريد ”احتلال“ أوكرانيا بل ”نزع سلاحها“.

وتوجه بكلامه بعد ذلك إلى الذين ”قد يحاولون الوقوف في وجهنا. فعليهم أن يعرفوا أن رد روسيا سيكون فوريًّا وسيكون له عواقب لم تشهدوها من قبل“.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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