“اشتراه من أحد المحال التجارية”.. مشجع عراقي يُعيد كأس ناديه المسروق (صور)

وطن – في مبادرة جميلة في عالم كرة القدم، تمكن مشجع نادي الزوراء العراقي رعد عودة من استعادة كأس ناديه المسروق منذ 19 عاماً، بعد العثور عليه داخل أحد المحال التجارية. عقب تعرض النادي للنهب والسرقة أثناء إسقاط النظام العراقي السابق عام 2003.

مشجع عراقي واستعادة الكأس المسروق

وأعلن نادي الزوراء العراقي في بيان رسمي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” فاجأ المشجع الزورائي رعد عودة الهيئة الإدارية وجميع العاملين داخل النادي، بتسليم لقب كأس بطولة المثابرة لعام 1999. إلى إدارة النادي في بادرة جميلة تدل على حرص ووفاء المشجع على تاريخ الزعيم”.

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كأس المثابرة يعود لخزائن #الزوراء فاجئ المشجع الزورائي "رعد عودة" الهيأة الإدارية لنادي الزوراء وجميع العاملين اليوم الثلاثاء، بتسليم لقب كأس بطولة المثابرة لعام 1999 الى ادارة النادي في بادرة جميلة تدل على وفاء وحرص المشجع على تاريخ الزعيم. pic.twitter.com/Ep5UCi65rM — Al Zawraa SC نادي الزوراء (@alzawraasc) February 22, 2022

كما وأردف البيان، ” كان المشجع عودة قد عثر على كأس المثابرة داخل أحد المحال التجارية، نتيجة تعرض النادي إلى السرقة والنهب عقب سقوط النظام السابق. حيث أقدم المشجع على شراء هذا الكأس وتسليمه إلى النادي إسهاماً منه في الحفاظ على تاريخ ناديه”.

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نادي الزوراء العراقي ودرع الشكر

وعبر رئيس نادي الزوراء العراقي فلاح حسن عن سعادته باسترجاع الكؤوس المفقودة إلى خزائن النادي، مؤكداً على أن هذه البادرة تدلل على حرص جماهير الزوراء الوفية على ممتلكات النادي.

كما وقدم رئيس النادي العراقي درع الشكر إلى مشجع الزوراء رعد عودة، تقديراً وتثميناً لموقفه تجاه ناديه، فيما دعت إدارة نادي الزوراء العراقي جميع الجماهير الرياضية بالمبادرة في استرجاع الكؤوس المفقودة إلى خزائن النادي. والمساهمة في الحفاظ على تاريخه الكبير.

الزوراء العراقي يعلن عن استعادة كأس المثابرة لعام 1999 بعدما قام احد المشجعين، بتسليم لقب كأس بطولة في بادرة جميلة بعد أن عثر عليه في أحد المحال التجارية، نتيجة تعرض النادي الى السرقة والنهب بعد أحداث 2003 pic.twitter.com/fiBtI1DJ9J — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 22, 2022

كما وخاض فريق الزوراء العراقي 22 مباراة. في منافسات الدوري العراقي، استطاع تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 مباريات والخسارة في 3 مباريات حتى الآن.

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ويحتل فريق الزوراء في المركز الثالث من ترتيب الدوري العراقي .برصيد 43 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق الشرطة العراقي برصيد 60 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)