نسرين طافش ترقص أثناء جلسة تصوير وتستعرض مؤخرتها بوضوح! (فيديو)

وطن – لم تتمالك الفنانة السورية نسرين طافش، نفسها أمام ألحان أغاني مواطنها الفنان ناصيف زيتون، أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

استمتع باللحظة

وظهرت نسرين بفيديو نشرته عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أحمر طويل، وتخضع للتصوير. قبل أن تقوم فجأة لترقص على أغنية “مبروك عليكي وعليي” لناصيف.

وأبرزت نسرين مؤخرتها بشكل واضح أثناء الرقص.

وعقبت نسرين على المقطع بالقول: ” لما اندمج مع الغنية و أنا بجلسة التصوير استمتع باللحظة و افعل ما يبهجك”.

وصلة رقص مع أبطال “كازانوفا”

وقبل أسابيع أيضا، أدت الفنانة السورية وصلة رقص مثيرة مع الفنان الشعبي المصري سعد الصغير، والفنان حسن الرداد خلال كواليس مسرحية “كازانوفا” التي يعرضونها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الفيديو الذي بثه سعد الصغير على حسابه الرسمي بانستغرام، أظهره وهو يرقص على نغمات أغنية “اصحى فوق” مع نسرين طافش.

وكانت نسرين طافش ترتدي بنطلون جينز ضيق أبرز مفاتنها بشكل فاضح وهي ترقص. وشاركهما وصلة الرقص أيضا الفنانين حسن الرداد وحمدي الميرغني. وكذلك الفنان عمرو يوسف وأفراد من طاقم العمل.

اليوغا والتأمل

وفي سياق آخر، شاركت نسرين جمهورها ومتابعيها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تجربتها مع “اليوغا” والتأمل.

ونشرت نسرين صورتين لها وهي تمارس “التأمل”، بملابس رياضية، وكتبت: ” كيف ساعدني التأمل!”.

وأضافت: “التأمل حالة من الصفاء الذهني و الروحي التي تمكنك من الوصول الى السلام و الاتزان النفسي. وبالتالي الاتصال بطاقة الكون من الخالق و ايجاد الحلول لتصبح: اكتر مرونة و تقبل. أكثر سرعة في تجاوز التحديات.أكثر شجاعة و حرية بالتعبير عن نفسك”.

كيف ساعدني التأمل !

التأمل حالة من الصفاء الذهني و الروحي التي تمكنك من الوصول الى السلام و الاتزان النفسي و بالتالي الاتصال بطاقة الكون من الخالق و ايجاد الحلول لتصبح :

اكتر مرونة و تقبل

أكثر سرعة في تجاوز التحديات

أكثر شجاعة و حرية بالتعبير عن نفسك pic.twitter.com/uOrwTlkxb9 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 13, 2022

وأكملت: “أكثر تحررًا من آراء الآخرين. أكثر قدرة على جذب ما تريد أكثر سلامًا. و راحة نفسية أكثر صلابة و قوة و عزيمة. أكثر حكمة و بصيرة. أكثر تناغما بين العقل و القلب أكثر محبة و سعادة عيش حياة أكثر يسرًا”.

أكثر تحررًا من آراء الآخرين

أكثر قدرة على جذب ما تريد

أكثر سلامًا و راحة نفسية

أكثر صلابة و قوة و عزيمة

أكثر حكمة و بصيرة

أكثر تناغما بين العقل و القلب

أكثر محبة و سعادة

عيش حياة أكثر يسرًا — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 13, 2022

وأضافت: “ان لم تجرب روعة فوائد تمارين التنفس السليم و التامل بعد ابحث عنها و تعلم. متوفر مئات المعلومات و الفيديوهات في جميع محركات البحث. طالما انه أفادني فهو بالتأكيد سوف يفيدك”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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