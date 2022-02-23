مصطفى محمد وزميله يتشاجران مع فريقه المنافسه جوزتيبي عقب نهاية أحداث المباراة watanserb.com
مصطفى محمد وزميله يتشاجران مع فريقه المنافسه جوزتيبي عقب نهاية أحداث المباراة
Imageرياضة

مصطفى محمد يُواجه عقوبة الإيقاف في الدوري التركي .. ماذا فعل؟!

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يُواجه النجم المصري الدولي مصطفى محمد 24 عاماً، مهاجم فريق غلطة سراي التركي عقوبة الإيقاف عن مباريات الدوري التركي القادمة، عقب أحداث المباراة الأخيرة أمام منافسه جوزتيبي في إطار منافسات الأسبوع ال26 من دوري الدرجة الممتازة.

مصطفى محمد وعقوبة الإيقاف

وكشف موقع ” فوتو سبور” التركي، بأن النجم المصري مصطفى محمد وهليل درويش أوغلو. نجمي فريق غلطة سراي قد دخلا في شجار مع الفريق المنافس جوزتيبي داخل الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة.

وبين الموقع، بأنه سبق وحصلت مشادة بين اللاعب المصري مصطفى محمد وحارس الفريق المنافس جوزتيبي، في الدقيقة ال33 من زمن مجريات أحداث الشوط الأول. ليتحصل مصطفى محمد على إنذار وقتها.

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الاتحاد التركي وعقوبة مصطفى محمد

وأردف الموقع، ” الاتحاد التركي لكرة القدم سيقوم بتحويل الثلاثي إلى لجنة الانضباط، بعد تقرير حكم المباراة. وربما يكون المصري مصطفى محمد مهدد بعقوبة الإيقاف.

وكان فريق غلطة سراي قد حقق الفوز الثمين على منافسه جوزتيبي. بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة القمة المثيرة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري التركي الممتاز.

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كما ونجح النجم المصري مصطفى محمد خلال المباراة الأخيرة الذي شارك فيها أساسياً، من صناعة الهدف الأول في الدقيقة الثالثة على بدء صافرة انطلاق المباراة بتمريرة رأسية إلى زميله الدنماركي فيكتور نيلسون قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة ال73 من عمر زمن اللقاء.

وشارك المصري مصطفى محمد مع فريق غلطة سراي التركي في 31 مباراة. في كافة المسابقات خلال الموسم الجاري، استطاع من خلالها من إحراز سبعة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف أخرى.

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وجاء فريق غلطة سراي في المركز الثالثة عشر برصيد 32 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة طرابزون سبور برصيد 63 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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