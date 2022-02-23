مصطفى محمد يُواجه عقوبة الإيقاف في الدوري التركي .. ماذا فعل؟!

وطن – يُواجه النجم المصري الدولي مصطفى محمد 24 عاماً، مهاجم فريق غلطة سراي التركي عقوبة الإيقاف عن مباريات الدوري التركي القادمة، عقب أحداث المباراة الأخيرة أمام منافسه جوزتيبي في إطار منافسات الأسبوع ال26 من دوري الدرجة الممتازة.

مصطفى محمد وعقوبة الإيقاف

وكشف موقع ” فوتو سبور” التركي، بأن النجم المصري مصطفى محمد وهليل درويش أوغلو. نجمي فريق غلطة سراي قد دخلا في شجار مع الفريق المنافس جوزتيبي داخل الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة.

عقوبات قاسية تهدد عدد من لاعبي فريق جوزتبه بسبب محاولة الاعتداء على مصطفى محمد المباراة شهدت احتكاكا بين مصطفى محمد وعرفان كان حارس جوزتبه الذي انفجر غاضبا بعد صافرة النهاية وحاول بدء مشادة مع النجم المصري pic.twitter.com/vLi6hDU4jc — Yallakora (@Yallakoranow) February 23, 2022

وبين الموقع، بأنه سبق وحصلت مشادة بين اللاعب المصري مصطفى محمد وحارس الفريق المنافس جوزتيبي، في الدقيقة ال33 من زمن مجريات أحداث الشوط الأول. ليتحصل مصطفى محمد على إنذار وقتها.

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الاتحاد التركي وعقوبة مصطفى محمد

وأردف الموقع، ” الاتحاد التركي لكرة القدم سيقوم بتحويل الثلاثي إلى لجنة الانضباط، بعد تقرير حكم المباراة. وربما يكون المصري مصطفى محمد مهدد بعقوبة الإيقاف.

وكان فريق غلطة سراي قد حقق الفوز الثمين على منافسه جوزتيبي. بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة القمة المثيرة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري التركي الممتاز.

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كما ونجح النجم المصري مصطفى محمد خلال المباراة الأخيرة الذي شارك فيها أساسياً، من صناعة الهدف الأول في الدقيقة الثالثة على بدء صافرة انطلاق المباراة بتمريرة رأسية إلى زميله الدنماركي فيكتور نيلسون قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة ال73 من عمر زمن اللقاء.

🎥⚽️ اسيست مصطفى محمد اليوم مع فريقه غلطة سراي في الدوري التركي pic.twitter.com/8HhGrfLmB4 — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 21, 2022

وشارك المصري مصطفى محمد مع فريق غلطة سراي التركي في 31 مباراة. في كافة المسابقات خلال الموسم الجاري، استطاع من خلالها من إحراز سبعة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف أخرى.

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وجاء فريق غلطة سراي في المركز الثالثة عشر برصيد 32 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة طرابزون سبور برصيد 63 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)