محمد رمضان يستفز جمهوره من جديد بمعجون أسنان من الذهب عيار 24! (فيديو)

وطن – أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً باستعراض ثروته بطريقة مستفزة، بعد يوم من صورة الطائرة الخاصة.

معجون أسنان محمد رمضان

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، وهو يغسل أسنانه بمعجون مصنوع من الذهب، ويقف عاري الصدر أمام المرآة.

وعقب رمضان: “صباح الذهب معجون أسناني عيار ٢٤”.

انتقادات وهجوم

وأثار الفيديو انتقادات وهجوم ضد رمضان، وجاء في التعليقات: “بدل ما تحط معجون اسنان من الذهب تتبرع للفقراء الكتير اوى اوى إلى فى بلدك”.

وكتب آخر: “ربنا هيحاسبكوا والله”.

كما وافقه متابع الرأي مردفا: “وفيه ناس مش لاقيه تاكل”.

في حين سخر آخر في تعليقه وكتب: “لا تسرف في الماء ! سائل الحنفية مفتوحة ليه ؟”.

ذكريات أول طائرة

وقبل يومين، شارك رمضان متابعيه على “انستجرام” بمجموعة صور له وهو يجلس في طائرته الخاصة ويدخن سيجارة.

وروى الفنان المصري ذكرياته عن أول مرة يركب فيها طائرة. قائلا: “أول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب”.

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كما تابع: “كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب إني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض والصدفة الأجمل إني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي”.

غرور واستفزاز

وأردف: “ودلوقت مع إني مش بسافر غير بطيارة خاصة، بس لو سألتوني حبيت إيه أكتر هقولكم الطيارة الخاصة. عشان بعرف أشرب سجاير والمضيفة مش بتهتم بحد غيري”.

واتهم البعض رمضان بأنه مغرور ويتعمد استفزاز الناس باستعراض ثروته.

“أحلى تليفون”

وفي سياق آخر، شارك رمضان، فيديو يوثق لحظة وصوله إلى الاسكندرية من أجل تصوير مسلسل “المشوار”.

كما يظهر بالفيديو الذي نشره الفنان بنفسه عبر “تويتر”، عددا من الجماهير يلتف حول سيارته. فيما يطلب أحدهم منه هاتفاً حديثاً.

ويسمع صوت شاب يقول لرمضان: “تليفوني على قدي، ليرد الفنان: “أحلى تليفون”.

أم اسكندرانية أصيلة

كما يسمع صوت مُسنة تدعو لرمضان قائلة: “ربنا يزيدك ويوفقك وتبقى أعلى وأعلى يا رب، الله يحميك يا حبيبي”. ليرد الفنان: “الله يحفظك يا ست الكل، الله يسلمك”.

بينما عقب رمضان على الفيديو: “أحلى دعوة ع الصبح من أم إسكندرانية أصيلة .. وانا في طريقي لتصوير مسلسل المشوار. رمضان يجمعنا”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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