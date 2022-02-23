كيف تحول بوتين من مراهق عادي إلى شخص يمكن أن يشعل حربا عالمية ثالثة؟ إليك صورا تلخص حياته

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من الصور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تُظهر كيف تحول هذا الأخير. من مراهق عادي وضابط في المخابرات السوفيتية إلى رئيس يهدد في الوقت الحالي استقرار العالم.

غالبًا ما يتم تصوير بوتين مع رؤساء دول آخرين في التجمعات الرسمية. أثناء استعراض القوة العسكرية في وطنه أو عندما يستمتع بصيد السمك في الريف الروسي.

لكن، هناك صور أخرى يظهر فيها بوتين وهو صغير يحدق في عدسات الكاميرا في المدرسة. وقد تم أخذ صور له كذلك عندما كان يقف أمام الكاميرا مرتديًا سترة جلدية عصرية.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من الصور، التي نشرتها الصحيفة. والتي تسلط الضوء على ماضي فلاديمير بوتين منذ أن كان صبي صغير ثم مراهق رومانسي إلى ضابط في المخابرات السوفيتية وصولا إلى وقوعه في الحب وزواجه وإنجابه للأبناء.

مرحلة الطفولة

تظهر هذه الصورة لبوتين الملتقطة عام 1958، وهو يبلغ من العمر خمس سنوات جالسًا في حضن والدته ماريا إيفانوفا بوتينا، التي كانت عاملة في إحدى المصانع.

وكان فلاديمير سبيريدونوفيتش بوتين أصغر أبنائها، رغم وفاة شقيقيه الأكبر قبل ولادته.

ولد فلاديمير بوتين في عام 1952 في سانت بطرسبرغ. والتي عرفت سابقاً باسم لينينغراد وعلى الرغم من أنه أصبح الآن أحد أغنى الرجال في العالم، فقد نشأ في ظروف سيئة في مدينة لا تزال تعيد البناء بعد الحرب العالمية.

وفي الصورتان التاليتان، يظهر فلاديمير سنة 1960 عندما كان يبلغ من العمر ثمانية أعوام. والصورة الثانية عام 1965 عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا.

من الشوارع إلى الحلبة

وصف معلم بوتين في وقت التقاط هذه الصورة في عام 1964، عندما كان الرئيس الروسي يبلغ من العمر 12 عامًا فقط. بأنه مثير للمشاكل.

لكن حياته اتخذت نهجا جديدًا مع تقدمه في السن حيث بدأ في ممارسة الملاكمة وفنون الدفاع عن النفس.

مراهق متقلب المزاج

هذه الصورة لفلاديمير بوتين تم التقاطها عام 1965 وهو في سن 13 عام في سانت بطرسبرغ. حيث كان يتلقى تعليمه بينما كانت والدته عاملة في مصنع ووالده كان مجندًا في البحرية السوفيتية.

سنوات المراهقة

خلال سنوات المراهقة المبكرة، كان فلاديمير في سن 14 (في هاتان الصورتان) عضوًا في “عصابة” شوارع محلية. وقد اعترف بنفسه في العديد من المقابلات أنه وجد صعوبة في استغلال وقته وكان معروفًا كذلك بتأخره عن الفصل في الصباح.

شغوف بالمغامرات

سعى بوتين منذ سنوات إلى أن تكون له صورة رجل فاعل مع انتشار صور له عاري الصدر وهو يركب حصانًا ويسبح في الماء البارد.

وهذه الصورة، التي أُتخذت عام 1968 عندما كان في سن 16 عامًا، تظهر أنه كان شغوفا بالأنشطة الخارجية طوال شبابه.

طالب أنيق

أدرك بوتين في المدرسة الثانوية أنه يريد العمل في المخابرات العسكرية. وقيل له إن الطريق إلى ذلك يكون إما من خلال الخدمة في الجيش أو الحصول على شهادة.

وفي هذه الصورة التي التقطت عام 1970، كان بوتين يرتدي سترة جلدية وحذاءً من جلد البروغ. وكان قد بدأ دراساته في القانون في جامعة ولاية سانت بطرسبرغ.

سنوات دراسته الجامعية

تُظهر هذه الصورة بوتين وهو يرقص مع إحدى صديقاته إيلينا. بينما كان طالبًا في جامعة سانت بطرسبرغ المعروفة الآن بجامعة لينينغراد الحكومية أين درس القانون من سنة 1970 إلى 1975.

رياضي محترف

منذ أن كان يبلغ من العمر 12 عامًا، بدأ بوتين – الذي تم التقاطه صورة له هنا حوالي عام 1970 – في تعلم الجودو والسامبو (شكل روسي من فنون الدفاع عن النفس).

وفي سن 18، في وقت قريب من التقاط هذه الصورة، كان بطل لينينغراد للجودو.

المدرسة الثانوية والجامعة

تم تصوير فلاديمير بوتين بعد أن ترك المدرسة الثانوية في عام 1970 . وبعد ذلك بعامين عندما كان طالبًا جامعيًا في سانت بطرسبرغ في عام 1972 .

محترفا في المصارعة

صورة اُلتقطت لفلاديمير بوتين وهو يحدق في الكاميرا وهو يصارع زميل له في مدرسة سانت بطرسبرغ الرياضية في عام 1971 . في الوقت الذي كان فيه بطل الجودو في المدينة.

فترة شبابه

طور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسنوات صورته كرجل يحب المغامرات.

و تظهر هاتان الصورتان – كلاهما من عام 1975 – عندما كان الرئيس الروسي في الثالثة والعشرين من عمره. حيث أنه كان يستمتع بهذه الأنشطة الخارجية طوال فترة شبابه.

الوقوع في الحب

يقف فلاديمير بوتين في أوائل الثمانينيات في هذه الصورة التي التقطت في وقت ما أثناء خطوبته من ليودميلا. وهي مضيفة طيران تصغره بأربع سنوات، والتي تزوجها عام 1983 وأنجب منها طفلتان ماريا وكاترينا.

عميل للمخابرات

انضم بوتين إلى وكالة المخابرات الروسية، KGB، في عام 1975 بعد تخرجه من جامعة سانت بطرسبرغ بدرجة في القانون.

صورة لفلاديمير تجمعه مع زوجته المستقبلية

هذه الصورة التقطت عام 1983 لفلاديمير مع زوجته المستقبلية ليودميلا شكربنيفا.

وقد عاش الثنائي معًا في دريسدن، حيث كان بوتين يعمل مع الكي جي بي، وأنجبا طفلتين، ماريا وكاترينا، قبل العودة للعيش في موسكو.

الزوجان السعيدان

بعد بضع سنوات من الخطوبة، تزوج فلاديمير وليودميلا في مدينة سان بطرسبرج . وهو زواج استمر حتى فترة صعوده إلى الحكم أي حتى يونيو 2013 عندما أعلنا أنهما يعتزمان الانفصال بعد 29 عامًا من الزواج.

لم يتم الانتهاء من إجراءات الطلاق حتى عام 2014.

عقد الزواج

صورة تُظهر فلاديمير يوقع عقد زواج زفافه على يودميلا شكريبنيفا. وقد التقى الزوجان في أوائل الثمانينيات بينما كانا يدرسان في جامعة ولاية لينينغراد آنذاك وتزوجا في 28 يوليو 1983.

عاش الثنائي في مدينة درسدن

عاش الزوجان (في هذه الصورة التي التقطت في يوم زفافهما في يوليو 1983) فترة كبيرة من الثمانينيات في مدينة درسدن بألمانيا الشرقية. حيث عمل بوتين في KGB، قبل أن يعود إلى لينينغراد في عام 1990.

أما يودميلا اختارت الاختفاء عن الأنظار- حيث قامت في البداية بتدريس اللغة الألمانية في جامعة ولاية لينينغراد . مع صعود بوتين إلى السلطة في روسيا.

صورة تجمعه مع عائلته

تم تصوير فلاديمير بوتين ( الموجود في الصف الخلفي، الثاني إلى اليسار) مع عائلته بما في ذلك والده. الذي يُدعى أيضًا فلاديمير بوتين (الموجود في الأمام إلى اليسار) ووالدته ( الموجودة في الصف الأمامي في الوسط) في صيف عام 1985.

تجمع عائلي

صورة لبوتين رفقة والده ووالدته في صيف عام 1985، قبل وقت قصير من إرساله في مهمة سرية إلى ألمانيا الشرقية. حيث كان يعمل جاسوسًا روسيًا تحت غطاء مترجم.

وكان قد بدأ التعلم اللغة الألمانية في المدرسة الثانوية وكان لديه موهبة في اللغة، وأصبح يتقنها مع بلوغه سن الرشد.

محترف في رياضة الجودو

مارس فلاديمير الجودو منذ صغره ( صورة التقطت له عام 1985، وعمره 23 عامًا) وحصل على الحزام الأسود.

الجانب الأبوي

هذه اللقطة لبوتين وهو يلعب مع ماريا، ابنته الأولى التي ولدت في عام 1985، بعد انتقال الأسرة إلى دريسدن بألمانيا الشرقية.

صورة مع العائلة

صورة تجمع فلاديمير وزوجته ليودميلا رفقة طفلتهما الأولى ماريا بعد ولادتها في عام 1985.

أب فخور

ولدت ماريا بوتينا، أكبر ابنتي الزوجين، في عام 1985.

اشتهر بوتين بالخصوصية طوال حياته السياسية، وقد بذل قصارى جهده لإبعاد ابنتيه عن الحياة العامة.

ولكن من المحتمل أن ابنته الأولى، التي تُعرف الآن باسم ماريا فورونتسوفا، أصبحت أخصائية الغدد الصماء للأطفال.

رجل مخلص

صورة لبوتين مع زوجته في منتصف الثمانينيات وقد تم تعيينه في ألمانيا حتى عام 1990. بعد سقوط ألمانيا الشرقية، عاد بوتين إلى سانت بطرسبرغ وعمل في جامعته القديمة أين كان يبحث أيضًا عن مجندين جدد محتملين في KGB.

صورة مع ابنتيه

في هذه الصورة التي التقطت له في أواخر الثمانينيات وهو يلعب مع ابنتيه الصغيرتين ماريا وكاترينا. تُظهر جانبًا مختلفًا للرجل القوي السيئ السمعة فلاديمير بوتين وهو يقود أوروبا إلى حافة الحرب من خلال حشد القوات على حدود أوكرانيا.

صورة أخرى مع ابنتيه

أخبرت زوجة بوتين السابقة، ليودميلا بوتينا، الموقع الرسمي للرئيس أنه كان يدلل كثيرا ماريا وكاترينا اللتين ولدتا في عامي 1985 و 1986.

صورة مع كلب العائلة

هذه الصورة يُعتقد أنها التقطت في أوائل التسعينيات في وقت ما قبل أو بعد عودة عائلة الرئيس الروسي إلى سان بطرسبرج بوقت قصير.

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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