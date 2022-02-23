فريق كويتي يطلق التحدي لتسلق أعلى جبل في سلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني.. فهل ينجح؟! (شاهد)

وطن – تزامنا مع احتفال الكويت بعيدها الوطني يوم 25فبراير/شباط المقبل، أعلن فريق كويتي عن بداية رحلة التسلق لأعلى جبل في سلطنة عمان.

وبعد نجاحه في الوصول إلى قمة جبل إيفريست عام 2019 وتسجيله رقما عالميا برفع أكبر علم عليها. أعلن فريق “K-falg” الكويتي عن إنطلاق رحلته لتحدي جديد للوصول إلى قمة جبل شمس وهي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان.

بينما أوضح الفريق أنه سيقوم برفع العلم الكويتي وتنصيبه على قمة الجبل. ليكون شاهدا على الترابط الاخوي بين الشعبين العماني والكويتي.

إبتدأ المشوار من قمة جبل إيفرست إلى جبال الشقيقه سلطنة عمان 🇰🇼 🇴🇲 pic.twitter.com/qqgVJgf3AV — عيسىٰ بورسلي 🇰🇼 (@Essabouresly) February 22, 2022

جبل شمس

ويعتبر جبل شمس أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، وتعود تسمية جبل شمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، لكون الشمس أول ما تشرق وآخر ما تغرب في قمته العالية. وينفرد المكان باعتدال درجة الحرارة في فصل الصيف وتصل ما بين 26 و25 درجة مئوية. والبرودة التي تصل إلى درجة التجمد وتساقط الثلوج في فصل الشتاء. إذ تصل درجة الحرارة إلى أقل من 7 درجة مئوية.

بينما يرتفع جبل شمس ما يقارب 3009 متر فوق مستوى سطح البحر. وهذا الإرتفاع ساعد على تغير المناخ عن باقي المناطق بالسلطنة إضافة إلى ما ينفرد به من تكوينات جيولوجية ومن أهمها وجود الفالق الصخري العظيم على جانب مسار الطريق الصاعد لقمته والذي يعتبر ثاني أكبر فالق في العالم.

في حين يقع جبل شمس في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية. تحدها ولاية نزوى وولاية بهلاء من محافظة الداخلية وولاية الرستاق من محافظة الباطنة وولاية عبري من محافظة الظاهرة.ويبعد عن العاصمة مسقط حوالي 240 كم.

إنجاز جديد سجله الفريق الكويتي

يشار إلى انه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سجل الفريق الكويتي إنجازا جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية تمثل برفع علم الكويت الأكبر مساحة وحجما في العالم. على قمة “أمادابلم” في جبال الهملايا.

وحقق الفريق الكويتي هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت واحدا وعشرين يوما من التسلق على جبال الهيملايا، وتجهيز امتد إلى أكثر من سنة. حيث كان الفريق يتألف خلال هذه الرحلة من عشرة أعضاء. بقيادة فؤاد قبازرد وعضوية كل من: علي البيرمي ـ طلال المطوع ـ يوسف الشطي ـ يوسف القلاف ـ عبدالرحمن السويلم ـ إيمان الجندل ـ إبراهيم الدمخي ـ محمد الأنصاري ـ أحمد العبدالرزاق.

وتحت رعاية شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ممثلة بالرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية. والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف سعود الصباح والإدارة العليا للشركتين. تمت مهمة أبطال الفريق الكويتي المشارك من الشركتين في تسلق قمة أمادابلم في جبال الهيمالايا. وتثبيت أكبر علم كويتي (100 × 30 متر) على قمتها والتي يبلغ ارتفاعها 6812 مترا فوق سطح البحر.

(المصدر: تويتر – وطن)

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