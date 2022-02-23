فريق كويتي يتسلق أعلى جبل في سلطنة عمان watanserb.com
رفع علم الكويت الأكبر مساحة وحجما في العالم على قمة "أمادابلم" في جبال الهملايا
الهدهد

فريق كويتي يطلق التحدي لتسلق أعلى جبل في سلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني.. فهل ينجح؟! (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تزامنا مع احتفال الكويت بعيدها الوطني يوم 25فبراير/شباط المقبل، أعلن فريق كويتي عن بداية رحلة التسلق لأعلى جبل في سلطنة عمان.

وبعد نجاحه في الوصول إلى قمة جبل إيفريست عام 2019 وتسجيله رقما عالميا برفع أكبر علم عليها. أعلن فريق “K-falg” الكويتي عن إنطلاق رحلته لتحدي جديد للوصول إلى قمة جبل شمس وهي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان.

بينما أوضح الفريق أنه سيقوم برفع العلم الكويتي وتنصيبه على قمة الجبل. ليكون شاهدا على الترابط الاخوي بين الشعبين العماني والكويتي.

جبل شمس

ويعتبر جبل شمس أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، وتعود تسمية جبل شمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، لكون الشمس أول ما تشرق وآخر ما تغرب في قمته العالية. وينفرد المكان باعتدال درجة الحرارة في فصل الصيف وتصل ما بين 26 و25 درجة مئوية. والبرودة التي تصل إلى درجة التجمد وتساقط الثلوج في فصل الشتاء. إذ تصل درجة الحرارة إلى أقل من 7 درجة مئوية.

بينما يرتفع جبل شمس ما يقارب 3009 متر فوق مستوى سطح البحر. وهذا الإرتفاع ساعد على تغير المناخ عن باقي المناطق بالسلطنة إضافة إلى ما ينفرد به من تكوينات جيولوجية ومن أهمها وجود الفالق الصخري العظيم على جانب مسار الطريق الصاعد لقمته والذي يعتبر ثاني أكبر فالق في العالم.

في حين يقع جبل شمس في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية. تحدها ولاية نزوى وولاية بهلاء من محافظة الداخلية وولاية الرستاق من محافظة الباطنة وولاية عبري من محافظة الظاهرة.ويبعد عن العاصمة مسقط حوالي 240 كم.

إنجاز جديد سجله الفريق الكويتي

يشار إلى انه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سجل الفريق الكويتي إنجازا جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية تمثل برفع علم الكويت الأكبر مساحة وحجما في العالم. على قمة “أمادابلم” في جبال الهملايا.

وحقق الفريق الكويتي هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت واحدا وعشرين يوما من التسلق على جبال الهيملايا، وتجهيز امتد إلى أكثر من سنة. حيث كان الفريق يتألف خلال هذه الرحلة من عشرة أعضاء. بقيادة فؤاد قبازرد وعضوية كل من: علي البيرمي ـ طلال المطوع ـ يوسف الشطي ـ يوسف القلاف ـ عبدالرحمن السويلم ـ إيمان الجندل ـ إبراهيم الدمخي ـ محمد الأنصاري ـ أحمد العبدالرزاق.

وتحت رعاية شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ممثلة بالرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية. والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف سعود الصباح والإدارة العليا للشركتين. تمت مهمة أبطال الفريق الكويتي المشارك من الشركتين في تسلق قمة أمادابلم في جبال الهيمالايا. وتثبيت أكبر علم كويتي (100 × 30 متر) على قمتها والتي يبلغ ارتفاعها 6812 مترا فوق سطح البحر.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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