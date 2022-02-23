طرد السفير الهندي من الكويت .. حملة نُصرةً لمسلمي الهند تلقى استجابة واسعة وتنتقل لدول أخرى

وطن – بدأت في الكويت حملة على مواقع التواصل تدعوا لطرد السفير الهندي بالبلاد، نصرة للمسلمين في الهند ضد ممارسات الحكومة الهندوسية المتطرفة هناك.

ولاقت تلك الدعوة استجابة واسعة في الأوساط الكويتية، وتصدر وسم بعنوان “طرد السفير الهندي”، قائمة الوسوم الأكثر تدولا بتويتر.

وبات الوسم ضمن الوسوم المتصدرة عبر التريند العالمي، عقب دعم النشطاء له بعدة دول عربية حيث دعا العديد منهم لتطبيق نفس الحملة في بلادهم.

وفي هذا السياق قال الداعية البارز الدكتور محمد الصغير:”حملة بدأت في الكويت تدعو إلى #طرد_السفير_الهندي.”

حملة بدأت في #الكويت تدعو إلى #طرد_السفير_الهندي… لماذا لا يتبناها أهل كل بلد من باب "معذرة إلى ربكم"، ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم؟ لاسيما مع تصاعد عنصرية #الهندوس ضد المسلمين، وتنامي ظاهرة الاعتداء على المحجبات ومطالبة المسلمات بخلعه. pic.twitter.com/UKx7anok5m — د. محمد الصغير (@drassagheer) February 23, 2022

وتابع متسائلا:”لماذا لا يتبناها أهل كل بلد من باب “معذرة إلى ربكم”. ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم؟. لاسيما مع تصاعد عنصرية الهندوس ضد المسلمين. وتنامي ظاهرة الاعتداء على المحجبات. ومطالبة المسلمات بخلعه.”

وأثنى الشيخ الصغير على الكويتيين ودعمهم للمسلمين في الهند . وقال:”شعب الكويت يحيي شعلة الأمل يؤكد على حيوية الشعوب وتغعيل طاقاتها. وأن الشعب إذا أراد فعل.”

ومنذ أيام يعبر العديد من النشطاء عن تعاطفهم الواسع مع مسلمي الهند وما يتعرضون له من قمع على أيدي أبناء الديانة الهندوسية الطاغية في البلاد. خاصة الحملة المستعرة من قبل الهند حتى تمنع الحجاب في ظل صمت عربي مريب.

المسلمات يُسحلن في شوارع #الهند، ويُسلب منهن الحجاب، ويُعتدى على أعراضهن !! أين أنتم يا أمة المليار ؟!!#طرد_السفير_الهندي pic.twitter.com/AwCsrQKs4J — معالي الربراري (@Mrbrary) February 23, 2022

ويتعرض المسلمون هناك لحملات عنصرية زادت حدتها منذ صعود حكومة مودي المتطرفة، التي تحرض على الملأ ضد المسلمين وتدعم المعتدين عليهم من أبناء الديانة الهندوسية وتتغافل عن جرائمهم بحق المسلمين.

إهانة المسلمات في الهند يحتاج رداً قوياً

وشدد العديد من النشطاء عبر الوسم على أن إهانة المسلمات في الهند أمر جلل يحتاج إلى رد فعل قوي.

وكتب أحد النشطاء:”اجعلوها غضبة لله ولرسوله، ولعرض أخواتكم ودماء إخوانكم في الهند.”

من جانبه أكد النائب الكويتي السابق الدكتور فيصل علي المسلم، أنه يجب أن تدفع حكومة الهند ثمن الظلم الذي يتعرض له المسلمين هناك.

وتابع في رسالة للمسلمين حول العالم:”للشعوب الحية: أنتم (بعد الله) أملهم فانصروهم بكل ما يسعدهم وأسمعوا غلاة الهندوس وحكومتهم الفاجرة غضبتكم. اللهم أمن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظ أعراضهم واحقن دمائهم.”

يجب أن تدفع حكومة الهند ثمن الظلم الذي يتعرض له أخواتنا وإخواننا هناك.. للشعوب الحية: أنتم (بعد الله) أملهم فانصروهم بكل ما يسعدهم وأسمعوا غلاة الهندوس وحكومتهم الفاجرة غضبتكم.. اللهم أمن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظ أعراضهم واحقن دمائهم#طرد_السفير_الهندي — د. فيصل علي المسلم (@faisalalmuslem) February 23, 2022

فيما دون الإعلامي والمحلل السياسي الكويتي عيد الفضلي، في تغريدة أرفق بها صورة سابقة له في حديقة فندق ليلا بالاس في نيودلهي:”أبدأ بنفسي أولاً لن أسافر إلى الهند بتاتا. ولن أشتري أي منتج هندي وأدعو العالم الاسلامي لمقاطعتهم.”

أبدأ بنفسي أولاً لن أسافر إلى الهند بتاتا

لن أشتري أي منتج هندي وأدعو العالم الاسلامي لمقاطعتهم

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الصورة من الارشيف في حديقة فندق ليلا بالاس في نيودلهي

•#طرد_السفير_الهندي pic.twitter.com/30kUef41ON — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) February 23, 2022

كما شارك ناشط آخر المقطع الذي يظهر صفع فتاة مسلمة محجبة في الهند والاعتداء عليها من قبل شاب هندوسي، والذي تسبب في موجة غضب واسعة بعد انتشاره .

وعلق بالقول:”إن لم نتحرك لهذه المسلمة فلا خير فينا. #طرد_السفير_الهندي شلت أيدك”.

إن لم نتحرك لهذه المسلمة فلا خير فينا .. #طرد_السفير_الهندي شلت أيدك pic.twitter.com/vPZOWAclI2 — اذكار (@Kuwaiti_1111) February 23, 2022

منع الحجاب في المدارس والجامعات

ويشار إلى أن طالبات مسلمات بالهند عقدت مؤخرا مؤتمرًا صحفيًا، احتجوا فيه على منع الحجاب في المدارس والجامعات.

وناشدوا الحكومة الهندية بتأجيل امتحاناتهم العلمية حتى يشاهدون قرار المحكمة في ولاية كارناتاكا الهندية.

الهند…

عقدت طالبات مؤتمرًا صحفيًا على منع الحجاب في المدارس والجامعات وناشدوا الحكومة الهندية بتأجيل امتحاناتهم العلمية حتى يشاهدون قرار المحكمة في ولاية كارناتاكا الهندية#طرد_السفير_الهندي pic.twitter.com/yiIuGG9VwR — أخبار المسلمين (@Muslim__news) February 23, 2022

ومن ناحيته قال أمين عام تجمع ثوابت الأمة محمد هايف، إن الحملة ضد حكومة الهند يجب أن تستمر حتى تفيق من عنصريتها ضد المسلمين وتوقف ممارساتها غير الإنسانية.

وشدد في تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام كويتية على أن نصرة المظلوم واجبة “فإذا كان مسلماً فنصرته أكثر وجوباً”.

هذا وأشاد ناشطون في الوقت ذاته بسرعة استجابة الكويتيين. تحديدا لقضايا المسلمين حول العالم ومحاولة دعمها بشتى الطرق.

وذكر أحد النشطاء أن الشعب الكويتي أول شعب عربي و إسلامي يشارك في حملة الإغاثة لأفغانستان التي ما زالت مستمرة حتى الآن.

واوضح أنه في نفس الوقت هم الشعب الوحيد حتى الآن الذي يناصر المسلمون في الهند. ويطالبون بطرد السفير الهندي من الكويت نصرةً للمسلمين.

اضطهاد مسلمي الهند

ومنذ أيام تنتشر حملات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بالهند، بعد إعلان وفاة شاب مسلم بسبب التعذيب في مخفر للشرطة، وكذلك مع مطالبة راهب هندوسي بدولة خالية من المسلمين.

بينما نظم ناشطون بمدن أميركية وقفات احتجاجية ضد حظر الحجاب على الطالبات في الهند.

وخلال الساعات الماضية، تصدر وسم (#JusticeForZeeshanMalik) “العدالة لزيشان مالك” منصات التواصل في الهند، للمطالبة بالتحقيق في وفاة الشاب المسلم زيشان مالك (19 عامًا).

मुसलमान न अपने घर में महफ़ूज़ है। न सड़क पे महफ़ूज़ है। न स्कूल/कॉलेजों में महफ़ूज़ है और न ही पुलिस की निगरानी में जेलों में महफ़ूज़ है।#JusticeForZeeshanMalik https://t.co/2bWmi8gG9d — Shahnawaz Ansari (@shanu_sab) February 19, 2022

وكانت شرطة العاصمة الهندية نيودلهي قد ألقت القبض على مالك في 20 نوفمبر الماضي، بتهمة سرقة علبة سجائر، وأودع في السجن.

وطبقًا لمنصة “مكتوب ميديا” المحلية، لم تبلغ الشرطة عائلة الشاب عن الإجراءات القانونية التي كان من المفترض أن يخضع لها.

وبحسب المنصة؛ فإن عائلة زيشان تلقت مكالمة هاتفية من ضابط شرطة يخبرهم بأن ابنهم مريض وتم نقله إلى المستشفى ويطلب رؤيتهم. ولكن عند وصولهم اكتشفوا أنه توفي بسبب مرضه في السجن.

وتظهر الصور المتداولة على منصات التواصل آثار جروح وندوب وكدمات وخياطة لجرح طويل.

كما ذكرت منصة “مكتوب ميديا” أن بعض ضلوع وعظام قدم مالك مكسورة. وهو ما دفع عائلته لتكذيب رواية الشرطة واتهامها بتعذيب ابنهم حتى الموت.

(المصدر: رصد وطن)

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