ريما فقيه تغطي صدرها بقطعة قماش وقلادة الصليب فقط وزوجها يصورها! (فيديو)

وطن – استعرضت ملكة جمال أمريكا السابقة، لبنانية الأصل ريما فقيه، لون شعرها الجديد بإطلالة جريئة.

شعر أحمر

ونشرت ريما فقيه صورتها عبر “انستجرام”، وهي تقضي وقتاً رومانسياً مع زوجها المنتج وسيم صليبا. وقد اعتمدت لون شعر أحمر وتركته منسدلاً.

أما المثير للجدل، فهو أن ريما ارتدت ملابس جريئة جداً، عبارة عن حمالة صدر فقط، وبنطال بنفس اللون. ولم يغط صدرها سوى قطعة قماش وقلادة الصليب.

غضب من ريما صليبي

وهو الأمر الذي أثار غضب متابعيها الذين هاجموها في تعليقاتهم، فكتب أحدهم: “الحق على يلي خلاك تلبسي هالصليب برقبتك انت ومنظرك “.

وكتب آخر: “احترمي الصليب واحتشمي او امشي عارية وشيليه من رقبتك. الصليب مش زينة. الصليب مسيرة وطريقة عيش وصلاة”.

وعقبت أخرى ساخرة: “طالعه من غير هدوم وماشية”.

سلبية زوج ريما

ونوه آخرون إلى سلبية زوجها، فكتبت ناشطة: “كل شي طالع ليش لابسه انتي والقرن اللي يصورك”.

ووافقها متابع الرأي معقبا: “المصيبة زوجها الي بيصور”.

وشبهها آخر ببائعات الهوى قائلا: “شو بتفرق عن لي واقفين عالاشارة ؟”.

وتمحورت معظم التعليقات حول تغيير ريما فقيه ديانتها إلى المسيحية، من أجل زوجها.

ريما فقيه وزوجها

ويعد زوج ريما من أهمّ المنتجين الأميركيين الذي تعاون مع عدد من أهمّ النجوم العالميين. وهو يقوم حالياً بإدارة أعمال الفنان الكندي Abel Makkonen Tesfaye المعروف بإسمه الفنّيThe Weeknd، والذي أتى الى لبنان لإحياء حفل زفافه.

وتعرفت ريما على وسيم في الولايات المتحدة وجمعتهما قصة حب تكللت بالزواج منذ خمس سنوات عام 2016 . ورزقا ثلاثة أولاد، هم ريما وأميرة وجوزيف.

أما ريما (36 عاماً). فهي عارضة أزياء ومهندسة لبنانية أمريكية حائز على جائزة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2010 . وقد مثلت ولاية ميشيغان في المسابقة الوطنية ، بعد أن فازت في مسابقة ملكة جمال ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية 2010 توجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2010.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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