“رويترز” تكشف تفاصيل اكتشاف موقع أثري جديد في الأردن

وطن – اكتشف علماء الآثار موقعًا أثريا يعود للعصر الحجري يعود تاريخه إلى 7000 قبل الميلاد في صحراء نائية في الأردن. بالإضافة إلى هياكل تظهر أن البشر كانوا يجمعون ويصطادون الغزلان في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

وبحسب وكالة “رويترز” فقد عثر فريق الخبراء الفرنسيين والأردنيين أيضا، على أكثر من 250 قطعة أثرية في الموقع. بما في ذلك تماثيل حيوانات بحالة جيدة يعتقدون أنها استخدمت في الطقوس لاستحضار قوى خارقة للطبيعة من أجل عمليات صيد ناجحة.

وتعتبر القطع التي تشمل تمثالين حجريين بنقوش لوجوه بشرية. من بين أقدم القطع الفنية التي تم العثور عليها في الشرق الأوسط.

هذا وقال وائل أبو عزيزة المدير المشارك للفريق الأثري الفرنسي: “هذا موقع فريد حيث تم اصطياد كميات كبيرة من الغزلان في طقوس معقدة. ليس له منافس في العالم منذ العصر الحجري”.

اصطياد الغزلان

ووجد الخبراء جدران حجرية طويلة متقاربة يبلغ طولها عدة كيلومترات. والتي كانت تستخدم لمحاصرة الغزلان في منطقة محصورة حيث يمكن اصطيادها بسهولة أكبر.

هذا وقال الخبراء إنه على الرغم من أن مثل هذه الهياكل، المعروفة باسم “الطائرات الورقية الصحراوية” يمكن العثور عليها في أماكن أخرى قاحلة في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، فمن المعتقد أن هذه هي الأقدم والأقرب للحالة الأصلية.

وقال بيان صادر عن مشروع جنوب شرق البادية الأثري (SEBAP) الذي يعمل في الموقع منذ 2013: “إنهم يشهدون على ظهور استراتيجيات صيد جماعي معقدة للغاية. وغير متوقعة في مثل هذا الإطار الزمني المبكر”.

وتظهر مساكن المستوطنة الشبيهة بالكوخ الدائري وكميات كبيرة من بقايا الغزلان، أن السكان لم يكونوا يبحثون فقط عن احتياجاتهم الخاصة. بل كانوا يتبادلون أيضًا تلك الغزلان مع المستوطنات المجاورة.

وقال وزير السياحة الأردني نايف الفايز لـ”رويترز” إن الاكتشافات كانت إضافة رائعة إلى الجواهر الأثرية في الأردن. والتي تشمل مدينة البتراء المحفورة في صخور الصحراء ومدينة جرش الرومانية وقلاع من العصور الوسطى.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا

يوثق الحياة اليومية للفراعنة…علماء الآثار في مصر يكتشفون 18 ألف لوحة فخارية

شاهد ماذا اكتشف علماء الآثار أثناء التنقيب في معبد أمنحتب الثالث جد توت عنخ آمون؟

أسرار جزيرة القيامة .. من أكثر الأماكن غموضًا على وجه الأرض وتماثيلُها حيّرت علماء الآثار

مستجدات أبشع قضية هتك عرض في الأردن.. هذا ما طالب به نائب عام الجنايات الكبرى!