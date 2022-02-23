رونالدو يعيش أكبر انتكاسة اقتصادية على صعيد استثماراته العقارية

وطن – يمر أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو 37 عاماً، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة انتكاسة اقتصادية على صعيد استثماراته العقارية والتي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات في القارة الأوروبية.

رونالدو والانتكاسة الاقتصادية

وأفادت صحيفة “أس” الإسبانية، بأن بداية الكابوس للدون رونالدو كان في العاصمة البرتغالية لشبونة الصيف الماضي، عندما قام ببناء قصره الجديد. الذي يبلغ قيمته نحو 8 ملايين دولار على مساحة 300 متر مربع، لكن هذا البناء تخلل أعمال غير قانونية ليضع نفسه تحت المسألة القانونية عقب هذا التصرف.

وبينت الصحيفة، أنه في شهر سبتمبر عام 2021، اضطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. الانتقال من قصره في مدينة مانشستر البريطانية بسبب المشاكل الأمنية. التي فرضها موقع القصر، نتيجة وجود ممر مشاة عام من داخل المزرعة الخاصة بالقصر وطريق قريب أدى في نهاية المطاف بنصحه بمغادرة ذلك القصر.

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كما وكان سبب آخر دفع صاروخ ماديرا رونالدو إلى مغادرة القصر، وهو وجود الخراف في مزرعة قريبة. أزعج الأخير في وقت راحته داخل المنزل.

رونالدو والخسائر العقارية

وأضافت الصحيفة، ” في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو. بلاغاً بهدم ملعب تنس ومبنى ملحق بقصره بالقرب من مدينة جيريس شمال دولة البرتغال، حتى تصل المهلة إلى شهر مارس/ آذار المقبل.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أنه قبل شهر من الآن. قام البرتغالي رونالدو بطرح شقته التي يمتلكها داخل برج دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق وسط العاصمة الأمريكية للبيع، والتي اشترها في عام 2015 بمبلغ يصل إلى نحو 18 مليون دولار.

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وأوضحت الصحيفة، بأن صاروخ ماديرا رونالدو قام بعرض تلك الشقة للبيع بأقل من نصف المبلغ الذي دفعه لشرائها. أي نحو 9 ملايين دولار أمريكي، لكن دون أي عرض مع سقوط وتراجع شعبية الرئيس الأمريكي السابق. دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وأردفت، “مع تفشي جائحة وباء فيروس كورونا، اضطر رونالدو إلى خفض المبلغ لسعر تلك الشقة. إلى 7.75 مليون دولار، لينجح أخيراً في بيعها بخسارة تصل إلى 10 ملايين دولار”.

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ويواجه البرتغالي رونالدو أزمة حقيقة مع نجوم فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب الفشل في تحقيق النتائج الإيجابية منذ قدومه الصيف الماضي قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي، كما ومع التراجع في المستوى على صعيد إحراز الأهداف. فقد سجل 9 أهداف مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن.

(المصدر: وطن +آس+ نيويورك بوست)