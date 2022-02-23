رغم الخوف الشديد.. سوق العملات الرقمية المشفرة يقفز بقوة.. هذا ما وصل إليه سعر “البيتكوين”

وطن – على الرغم من حالة الترقب الكبيرة خشية اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، شهد سوق العملات الرقمية المشفرة اليوم، الأربعاء ارتفاعا طال جميع العملات. حيث ارتفع سعر “البيتكوين” بأكثر من 4.4% وصولا إلى مستويات قرب الـ39 ألف دولار بينما قفزت قيمتها السوقية إلى 724 مليار دولار.

وكانت عملة “البيتكوين” قد خسرت خلال الأيام السبعة الماضية حوالي 13%. بينما انخفضت بأكثر من 20% منذ بداية العام الجاري. فيما ارتفعت بنسبة 10% خلال ثلاثين يوما.

وفي المقابل ارتفعت الإيثريوم في حدود 7% إلى أعلى مستويات بحدود 2.7 ألف دولار. وزادت بينانس كوين في حدود 6% إلى مستويات 379 دولار.

ووفقا لموقع “investing” وارتفعت الريبل بحوالي 6% عند مستويات 0.73 دولار. وزادت كاردانو وسولانا في حدود 9%.

وفي المقابل ارتفعت تيرا لونا وأفالانش بقوة حيث زادت الأولى 15% إلى 57 دولار. بينما ارتفعت أفالانش 13% عند مستويات 79 دولار.

وارتفعت دوج كوين 5% إلى مستويات 0.133 دولار، وزادت بولكا دوت 7% وارتفعت شيبا إينو 8% إلى مستويات 0.000025 دولار.

نجحت العملات الرقمية خلال الساعات القليلة الماضية في استعادة جانبًا من خسائرها لتقفز في حدود 100 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال تلك اللحظات من 1.64 تريليون دولار إلى مستويات قرب الـ1.74 تريليون دولار بمكاسب بلغت نحو 100 مليار دولار.

مخاوف بين المتداولين في سوق العملات الرقمية

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء ارتفعت أسعار أكبر 150 عملة رقمية بنسب متفاوتة. مع تحييد تعاملات العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

ورغم الارتفاع الكبير في سوق العملات الرقمية إلا أن مخاوف المتداولين بشأن ارتداد الأسعار فجأة نحو الهبوط لا يزال قائمًا. في ظل تداول البيتكوين أدنى مستويات دعم كانت مهمة.

ووفقا لقرارة مؤشر الخوف والجشع Crypto Fear & Greed Index في الساعات القليلة الماضية فقد سجل المؤشر مستويات 25 نقطة مقابل 52 نقطة يوم 17 فبراير. وفي ظل القراءة المتدنية لا يزال السوق متأثرا بمشاعر الخوف الشديد بعدما فقد ما يزيد عن 27 نقطة في أقل من 5 أيام تزامنا وسقوط البيتكوين.

(المصدر: تويتر – investing – وطن)

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