وفاة شبل يام watanserb.com
وفاة شبل يام
الهدهد

خبر وفاة “شبل يام” يصدم الكويتيين .. ومواقع التواصل في الخليج تتّشح بالسواد

كتب سالم حنفي
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بخبر وفاة الطفل والمنشد الكويتي حسين العجمي الشهير باسم “شبل يام” متأثرا بجراحه نتيجة حادث سير، وذلك بعد يومين تحرك رسمي من وزارة الصحة لنقل ”شبل يام“، إلى السعودية لتلقي العلاج، وذلك بعد مناشدات واسعة لنقله للعلاج بسبب تدهور وضعه الصحي.

ودشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#شبل_يام” ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في دول الخليج العربي، حيث نعاه الكثير من المغردين .

وقالت الناشطة السعودية “منال الدوسري” في نعي ” الجسمي” الذي يعود لأصول سعودية:” اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل ايامه في الجنة أجمل. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

 

وقال المنشد الكويتي “مفلح المشعلي” ناعيا “شبل يام” بالقول: ” قابلته بالمطار قبل اسبوعين. شخص الله يرحمه عمره صغير بالعمر ولكن بعقله كبير. الله يعوضه بشبابه ويصبر اهله”.

من جانبه، قال الإعلامي الكويتي “مرزوق العجمي” في نعيه:” إلى جنة الخلد يا حسين. تعازينا لأهله وذويه وعموم آل مطلق.”

ونعى الشاعر السعودي “نواف الحجيري” المنشد “العجمي” قائلا:” الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله وذويه. تعازينا لاهله ومحبيه وجمهوره وقبيلته إنا لله وانا اليه راجعون”.

حادث شبل يام 

وكان حساب ”العجمان في الكويت“ عبر موقع ”تويتر“، نقل في تفاصيل الحادث، أن ”المنشد شبل يام (من أصول سعودية) تعرض لحادث سير، وهو في العناية المركزة بمستشفى العدان“.

وقال أفراد من عائلة ”شبل يام“، مع تعرضه للحادث إن ”حالة حسين حرجة، إلا أنه لا يمكن تشخيص حالته بدقة إلا بعد استقرار وضعه الصحي“.

وسبق أن ذكر الناشط محمد العجمي في تغريدات على حسابه في ”تويتر“ أن ”المنشد حسين يبلغ من العمر 17 سنة“. وذلك في رد بشأن تضارب المعلومات عن عمره، حيث تبدو ملامحه أقرب للطفولة. وقد عرف الشهرة بين متابعيه وهو طفل.

وكشف أن ”المنشد شبل يام يعاني في الأصل من السرطان. وسبق أن توجه إلى لندن في العام 2019 برفقة عائلته للعلاج“.

كما أكد أنه ”يعاني في الأصل من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا يمتلك معدة“.

يشار إلى أنه لم تتضح ملابسات حادث السير، الذي تعرض له المنشد حسين العجمي ”شبل يام“ حتى الآن.

بينما نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً، لشبل يام يطلب من متابعينه السماح لو أخطى بحقهم .

(المصدر: تويتر – رصد وطن ) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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