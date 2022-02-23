خبر وفاة “شبل يام” يصدم الكويتيين .. ومواقع التواصل في الخليج تتّشح بالسواد

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بخبر وفاة الطفل والمنشد الكويتي حسين العجمي الشهير باسم “شبل يام” متأثرا بجراحه نتيجة حادث سير، وذلك بعد يومين تحرك رسمي من وزارة الصحة لنقل ”شبل يام“، إلى السعودية لتلقي العلاج، وذلك بعد مناشدات واسعة لنقله للعلاج بسبب تدهور وضعه الصحي.

وفاة المنشد حسين العجمي «شبل يام» بعد تعرضه لحادث مروري قبل أيام. pic.twitter.com/V6Fzkvv1Kr — المجلس (@Almajlliss) February 23, 2022

ودشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#شبل_يام” ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في دول الخليج العربي، حيث نعاه الكثير من المغردين .

وقالت الناشطة السعودية “منال الدوسري” في نعي ” الجسمي” الذي يعود لأصول سعودية:” اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل ايامه في الجنة أجمل. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل ايامه في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين#شبل_يام pic.twitter.com/p7ag3fp09z — منال الدوسري (@_manaldossary) February 23, 2022

وقال المنشد الكويتي “مفلح المشعلي” ناعيا “شبل يام” بالقول: ” قابلته بالمطار قبل اسبوعين. شخص الله يرحمه عمره صغير بالعمر ولكن بعقله كبير. الله يعوضه بشبابه ويصبر اهله”.

قابلته بالمطار قبل اسبوعين شخص الله يرحمه عمره صغير بالعمر ولكن بعقله كبير

الله يعوضه بشبابه ويصبر اهله💔#شبل_يام

#البزنس80 pic.twitter.com/1443PK5tgT — مفلح المشعلي (@mflah55s) February 23, 2022

من جانبه، قال الإعلامي الكويتي “مرزوق العجمي” في نعيه:” إلى جنة الخلد يا حسين. تعازينا لأهله وذويه وعموم آل مطلق.”

إلى جنة الخلد يا حسين.

تعازينا لأهله وذويه وعموم آل مطلق.

#شبل_يام pic.twitter.com/YdyEFJXjHC — مرزوق العجمي (@MarzouqAlajmi) February 23, 2022

ونعى الشاعر السعودي “نواف الحجيري” المنشد “العجمي” قائلا:” الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله وذويه. تعازينا لاهله ومحبيه وجمهوره وقبيلته إنا لله وانا اليه راجعون”.

الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله وذويه

تعازينا لاهله ومحبيه وجمهوره وقبيلته

إنا لله وانا اليه راجعون #شبل_يام — 🇸🇦 نواف الحجيري (@nwaf56) February 23, 2022

حادث شبل يام

وكان حساب ”العجمان في الكويت“ عبر موقع ”تويتر“، نقل في تفاصيل الحادث، أن ”المنشد شبل يام (من أصول سعودية) تعرض لحادث سير، وهو في العناية المركزة بمستشفى العدان“.

وقال أفراد من عائلة ”شبل يام“، مع تعرضه للحادث إن ”حالة حسين حرجة، إلا أنه لا يمكن تشخيص حالته بدقة إلا بعد استقرار وضعه الصحي“.

وسبق أن ذكر الناشط محمد العجمي في تغريدات على حسابه في ”تويتر“ أن ”المنشد حسين يبلغ من العمر 17 سنة“. وذلك في رد بشأن تضارب المعلومات عن عمره، حيث تبدو ملامحه أقرب للطفولة. وقد عرف الشهرة بين متابعيه وهو طفل.

وكشف أن ”المنشد شبل يام يعاني في الأصل من السرطان. وسبق أن توجه إلى لندن في العام 2019 برفقة عائلته للعلاج“.

كما أكد أنه ”يعاني في الأصل من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا يمتلك معدة“.

يشار إلى أنه لم تتضح ملابسات حادث السير، الذي تعرض له المنشد حسين العجمي ”شبل يام“ حتى الآن.

بينما نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً، لشبل يام يطلب من متابعينه السماح لو أخطى بحقهم .

فيديو …

مقطع متداول لشبل يام يطلب من متابعينه السماح لو أخطى بحقهم … #شبل_يام pic.twitter.com/i66mIXrm2c — أخبار هامة (@Saudi_News77) February 23, 2022

(المصدر: تويتر – رصد وطن )

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