“حلاق فيصل” يهز مصر.. ذبح نفسه وسط المارة ونطق الشهادة ومفاجأة حول مصيره (فيديو)!

وطن – هزت حادثة “حلاق فيصل” مصر، حين أقدم شاب في شارع المنشية بالهرم بذبح نفسه بشفرة حادة على مرأى ومسمع المارة.

كان طبيعياً

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى للحادثة، حين ذبح حلاق فيصل نفسه. وسقط على الأرض وسط حالة هلع بين المارة.

ونقلت صحيفة “مصراوي”، عن شهود عيان، كواليس اللحظات الأولى. قائلين إن الحلاق “الشربيني” كان يعمل بشكل طبيعي داخل محل لتصفيف الشعر “حلاقة”.

ولكن حاله تبدل فجأة 180 درجة، فضرب نفسه بالموس وركض في الشارع. وسط صدمة كل من كان متواجداً حينها.

ردد الشهادة

وظلت نظرات المارة وأصحاب المحال تتجه نحو الحلاق الذي ردد الشهادة وسقط بعدها على الأرض تسيل منه الدماء. ليهرع الجميع لنجدته “إسعاف يا جدعان لسه فيه الروح”.

وكشفت التحريات أن الحلاق كان يمر بحالة اكتئاب حادة، الأمر الذي تسبب في تغير تصرفاته مؤخرًا دفعته إلى الإقدام على التخلص من حياته بتلك الطريقة. إلا أن القدر كتب له عمر جديد.

فقد أحدث الحلاق جرحا برقبته مستخدمًا “شفرة حلاقة” ليسقط على الأرض على بعد أمتار من محل عمله.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحلاق ما يزال على قيد الحياة، وتم نقله بسيارة تابعة لمرفق الإسعاف إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم يرافقه صاحب المحل.

جريمة بشعة

وفي سياق آخر، كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة بشعة أقدم عليها زوج نزعت من قلبه الرحمة والنخوة تجاه زوجته، حيث قام بحسبها مدة 4 سنوات وتعذيبها بعد استصداره شهادة وفاة مزورة لها من أجل نهب ميراثها.

وبحسب ما اطلعت عليه صحيفة “المصري اليوم” في تحقيقات النيابة. فقد بدأت القصة عندما تقدمت ابنة الرجل الذي يسكن في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة ببلاغ للشرطة بشأن احتجاز أمها.

الأمر الذي دعا الأجهزة الأمنية للتحرك والقبض على المتهم داخل المنزل بعد أن ادعي للجميع وفاتها. واستخرج لها شهادة وفاة مزورة في العام 2108 للاستيلاء على ميراثها.

تعذيب وحبوب مهدئة

وطيلة فترة حبسها كان الزوج المجرم يعذب زوجته ويضربها بعنف وقام بحلق شعرها بالموس. وكان يجبرها على تناول حبوب مهدئة بعد ممارسة كل اشكال التعذيب بحقها.

وكانت الطفلة حررت محضراً وأبلغت الشرطة بتفاصيل جريمة الأب لتضبطه متلبساً بجريمته.

المصدر: (وطن – متابعات)

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