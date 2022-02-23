توعد بتخليصها من “النازيين الجدد”.. “بوتين” يعلن الحرب على أوكرانيا والانفجارات في كل مكان (شاهد)

وطن – في خطاب له في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت موسكو، وتزامنا مع جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة الأوكرانية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أعطى الإذن لقواته بتنفيذ عملية خاصة في أوكرانيا لحماية “دونباس” شرق أوكرانيا بحسب قوله.

بوتين يتوعد

وقال “بوتين” في خطابه الذي وجهه للشعب الروسي والعالم بان بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

وزعم “بوتين” في خطابه أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، معتبرا أن من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير.

وأشار الرئيس الروسي في خطابه إلى أن تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من “أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة”.

كما أوضح بانه يجب على أوكرانيا نزع سلاحها، لافتا بأن الهدف من العملية العسكرية هي تخليص أوكرانيا من “النازيين الجدد” الذين سيطروا عليها.

وحث الرئيس “بوتين” الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم، مشددا على انه ينبغي ألا يساور أحدا شك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى وعواقب وخيمة على المعتدي المحتمل.

بوتين للجنود الأوكرانيين: "ألقوا أسلحتكم وعودوا إلى منازلكم". pic.twitter.com/3wI10JMHO9 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 24, 2022

وفي رسالة للغرب، أكد على أنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور.

وفور انتهاء الخطاب، تداولت حسابات مهتمة بالشأن الروسي مقاطع فيديو تظهر قصفا عنيفا وانفجارات ضخمة تتعرض لها أوكرانيا.

كما شهدت مدينة ماريبول الأوكرانية قصفا عنيفا، حيث تداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر صوت انفجارات مدوية.

كما شهدت الطرق المؤدية لخارج العاصمة الأوكرانية “كييف” ازدحاما مع ساعات الفجر الأولى هربا وخشية من تعرض العاصمة لهجوم كبير.

كم أظهر مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الجيش الروسي عددا من الصواريخ باتجاه أوكرانيا. في حين أكدت مصادر سقوط مدينة خاركيف بيد القوات الروسية.

الجيش الروسي يطلق عشرات الصواريخ باتجاه #أوكرانيا

pic.twitter.com/5PQTruWd05 — شؤون روسية (@Russia_40) February 24, 2022

بايدن يعلق

وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على “هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية” على أوكرانيا.

وأضاف بايدن في بيان: “الرئيس (فلاديمير) بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية”.

وأوضح أن “روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم. العالم سيحاسب روسيا”.

من جانبه، ناشد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف أي هجوم لقواته ضد أوكرانيا.

وقال غوتيريش موجها نداء شخصيا إلى الزعيم الروسي، خلال كلمته بجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، الخميس: “الرئيس بوتين، أوقف جنودك عن مهاجمة أوكرانيا، أعط السلام فرصة، لقد سبق أن فقد كثيرون حياتهم”.

من جانبها، حذرت ليندا توماس جرينفيلد، مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، من أن واشنطن تعتقد بأن غزوا آخر “واسع النطاق” لأوكرانيا من جانب روسيا وشيك، قائلة إن هذه “لحظة محفوفة بالمخاطر”.

وقالت المبعوثة الأمريكية: “الليلة نشاهد الروس يغلقون المجال الجوي، وينقلون القوات إلى دونباس، وينقلون القوات إلى مواقع جاهزة للقتال”.

أوكرانيا

وقالت أوكرانيا إن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأراضيها، وذلك بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس إجراء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس.

وأفادت وكالة إنترفاكس الأوكرانية بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا. وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب، كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، كما حكومته أيضا إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني بعد إعلان فلاديمير بوتين شن العملية العسكرية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا “بدأ بوتين للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات”.

وأضاف “هذه حرب عدوانية، أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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