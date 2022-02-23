مباراة الأهلي ومصر المقاصة في منافسات الدوري المصري watanserb.com
مباراة الأهلي ومصر المقاصة في منافسات الدوري المصري
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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي النظيف على مصر المقاصة

منافسات الجولة ال9 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تصدر فريق الأهلي قائمة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه النظيف على منافسه مصر المقاصة برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الجولة ال9 من الدوري الممتاز.

الأهلي والفوز بالرباعية على مصر المقاصة

وسجل فريق الأهلي ” المارد الأحمر” الهدف الأول في المباراة داخل مرمى منافسه مصر المقاصة في الدقيقة ال13. عن طريق لويس ميكويسوفي، ليعاود ذات اللاعب ويحرز الهدف الثاني للفريق الأهلاوي في الدقيقة ال15.

كما وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال43 من توقيع النجم المهاري حسين الشحات، وفي الدقيقة ال87. سجل النجم الصاعد زياد طارق لصالح فريق الأهلي الهدف الرابع في شباك منافسه مصر المقاصة.

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وكان فريق الأهلي المصري الأكثر خطورة على شباك نظيره مصر المقاصة طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 17 تسديدة، على عكس الفريق الأخير المنافس الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

ويستعد فريق الأهلي إلى مواجهة قوية منتظرة على ميدانه أمام منافسه الجنوبي الأفريقي صن دوانز في إطار منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

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ترتيب الدوري المصري

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق بيراميدز في وصافة الترتيب برصيد 20 نقطة.

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع صاحب المركز الرابع فريق سموحة بنفس الرصيد من النقاط، بينما في المركز الخامس آتى فريق فاركو برصيد 15 نقطة.

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أما في المركز السادس جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن فريق الاتحاد السكندري الذي آتى في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ومتساوياً مع فريق إنبي في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركزين التاسع والعاشر آتى فريقا فيوتشر وسيراميكا كيلو باترا برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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