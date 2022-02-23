ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي النظيف على مصر المقاصة

وطن – تصدر فريق الأهلي قائمة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه النظيف على منافسه مصر المقاصة برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الجولة ال9 من الدوري الممتاز.

الأهلي والفوز بالرباعية على مصر المقاصة

وسجل فريق الأهلي ” المارد الأحمر” الهدف الأول في المباراة داخل مرمى منافسه مصر المقاصة في الدقيقة ال13. عن طريق لويس ميكويسوفي، ليعاود ذات اللاعب ويحرز الهدف الثاني للفريق الأهلاوي في الدقيقة ال15.

يسارية من زياد طارق والهدف الرابع للأهلي في شباك مصر للمقاصة ⚽️ تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/shumkMYlzF — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

كما وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال43 من توقيع النجم المهاري حسين الشحات، وفي الدقيقة ال87. سجل النجم الصاعد زياد طارق لصالح فريق الأهلي الهدف الرابع في شباك منافسه مصر المقاصة.

هدية من محمد مجدي أفشة لحسين الشحات الذي يرفض الاحتفال أمام ناديه القديم 👏 الأهلي 3-0 مصر المقاصة ⚽️ تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/BYUkDllqUE — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

"ميكيسوني أون فاير" 🔥 الهدف الثاني للأهلي سريعًا عن طريق لويس ميكيسوني ⚽️ تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/k3ozX0PBnG — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

صاروخية من ميكيسوني والهدف الأول للأهلي في شباك مصر للمقاصة 🚀 تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/GkicmoBROH — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

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وكان فريق الأهلي المصري الأكثر خطورة على شباك نظيره مصر المقاصة طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 17 تسديدة، على عكس الفريق الأخير المنافس الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

ويستعد فريق الأهلي إلى مواجهة قوية منتظرة على ميدانه أمام منافسه الجنوبي الأفريقي صن دوانز في إطار منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

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فريقنا يتبادل التحية مع الجمهور الحاضر في مدرجات استاد الأهلي عقب الفوز على المقاصة برباعية نظيفة 📸🦅❤️ pic.twitter.com/3GhuNVXcva — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 22, 2022

ترتيب الدوري المصري

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق بيراميدز في وصافة الترتيب برصيد 20 نقطة.

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع صاحب المركز الرابع فريق سموحة بنفس الرصيد من النقاط، بينما في المركز الخامس آتى فريق فاركو برصيد 15 نقطة.

"الأحمر يعود للصدارة" الأهلي يتربع على عرش جدول ترتيب الدوري المصري برباعية في مصر المقاصة🔴🦅✅ pic.twitter.com/gCuvBDOmoU — kora11.com (@kora11) February 22, 2022

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أما في المركز السادس جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن فريق الاتحاد السكندري الذي آتى في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ومتساوياً مع فريق إنبي في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركزين التاسع والعاشر آتى فريقا فيوتشر وسيراميكا كيلو باترا برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)