المخزن مرعوب..وقع عقود مع 4 شركات ضغط خشية تراجع “بايدن” عن قرار “ترامب” بشأن الصحراء

وطن – قال موقع “ecsaharaui” إن الحكومة المغربية عازمة على منع الكونجرس الأمريكي وحكومة بايدن من التراجع عن القرار الذي وقعه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن “الصحراء”.

وقال الموقع في تقرير له إنه منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، وظفت السفارة المغربية في واشنطن ما لا يقل عن ثلاث شركات ضغط ، أكين غامب ، وبراونستاين حياة ، ويوركتاون سوليوشنز. بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف دولار شهريًا بعد أن ظلت بدون تمثيل لعدة أشهر. بالإضافة إلى شركة رابعة ، Holly Strategies ، تعمل كمقاول من الباطن لشركة Brownstein Hyatt. حيث تعتزم الرباط تعزيز ضغطها في الولايات المتحدة من خلال توقيع عقود جديدة مع جماعات الضغط للحصول على دعم بايدن فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وبحسب مقال نشرته صحيفة “صحارا ريبورترز” الأمريكية ، فإن السفارة المغربية في واشنطن توسع جهودها لكسب التأييد في الولايات المتحدة من خلال توقيع عقود جديدة مع جماعات الضغط وجماعات الضغط الأمريكية. خشية أن تلغي إدارة جو بايدن قرار الرئيس السابق ترامب وقراره، واعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العقود تضمنت عقودًا مع Akin Gump Strauss Hauer & Field ، أكبر شركة ضغط من نوعها في واشنطن العاصمة.

ووفقًا لمعهد الدراسات السياسية ، منذ عام 1950 ، تلقى المغرب مساعدات أمريكية أكثر من أي بلد عربي أو أفريقي آخر باستثناء مصر.

ومنذ بدء الحرب في الصحراء الغربية عام 1975. تلقى المغرب أكثر من خُمس إجمالي المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لجمهورية مصر العربية ، بإجمالي أكثر من مليار دولار كمساعدات عسكرية وألف و 300 مليون دولار كمساعدات مالية. وتضيف الصحيفة أن هذه المساعدة العسكرية ضرورية لترسيخ احتلال الصحراء الغربية في حرب دائمة مع الشعب الصحراوي.

وبحسب مركز الأبحاث هذا ، ومقره العاصمة الأمريكية أيضًا. التزمت الولايات المتحدة الصمت حيال الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية. وضغطت عليها واشنطن لاتباع سياسات اقتصادية نيوليبرالية مشكوك فيها.

اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

وفي ديسمبر 2020 ، اعترف الرئيس السابق دونالد ترامب ، قبل وقت قصير من مغادرته البيت الأبيض. بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية ، كجزء من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

وعلى الرغم من هذه العلاقة الثنائية المميزة بالفعل. فقد تعزز وجود المغرب في واشنطن العاصمة في يناير 2022 من خلال شركتي ضغط جديدتين.

ووفقًا لوثائق عامة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. أشارت إلى أن السفارة المغربية وقعت اتفاقية مع شركة الاستشارات يوركتاون سوليوشنز ومع إحدى شركات الضغط الرئيسية في واشنطن المسماة Akin Gump Strauss Hauer & Field.

وتعرف الشركة العالمية باسم Akin Gump وهي واحدة من أكبر شركات الضغط وأكثرها نفوذاً على الساحة السياسية الأمريكية.

وتشتهر أكين غامب بنشاطها السياسي الرفيع المستوى. بما في ذلك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس السابقين.

بينما ذكر التقرير أن مصالح المغرب ستمثلها الآن النائبة الجمهورية السابقة من فلوريدا والرئيسة السابقة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليانا روس ليتينين.

وبعد ثلاثة عقود في مجلس النواب الأمريكي، أصبح روس ليتينين أحد كبار أعضاء جماعات الضغط في أكين غامب.

وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن الجهود الجديدة للسفارة المغربية تهدف إلى تعزيز علاقات المغرب مع الولايات المتحدة على مختلف المستويات. مما يساعدها على تعزيز موقفها لضمان احتلال الأراضي الصحراوية.

وكشفت أن السبب الأهم لهذه التحركات، بحسب تقارير إعلامية. هو سعي المغرب لتأمين التزام الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن باعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادته المغربية على الصحراء الغربية.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)

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