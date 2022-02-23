ريال مدريد وبرشلونة وموعد الكلاسيكو الإسباني
ريال مدريد وبرشلونة وموعد الكلاسيكو الإسباني
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الليغا تحدد موعد “الكلاسيكو” المرتقب بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” اليوم الأربعاء، عن موعد مباراة إياب قمة ” الكلاسيكو” بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري الممتاز.

موعد الكلاسيكو الإسباني بين الريال وبرشلونة

ومن المقرر أن يستضيف فريق ريال مدريد ” الميرينغي” مباراة إياب قمة الكلاسيكو، أمام غريمه الأزلي برشلونة ” البلوغرانا” على ميدان القلعة الملكية “سانتياغيو برنابيو” في ال20 من شهر مارس/ آذار المقبل. عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على منافسه برشلونة. على أرض ملعب ” الكامب نو”، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد ضمن ذهاب دوري الليغا في ال24 من شهر أكتوبر العام الماضي.

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وواجه فريق ريال مدريد أمام غريمه برشلونة في قمة الكلاسيكو الأرض في 182 مباراة. في الدوري الإسباني، كان الفوز من نصيب الفريق الملكي الذي حقق الفوز في 73 مباراة مقابل 72 مباراة للفريق الكتالوني.

ترتيب الدوري الإسباني

وينفرد فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، كما ويليه فريق إشبيلية في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق ريال بتيس برصيد 46 نقطة، أما في المركز الرابع .جاء فريق برشلونة برصيد 42 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز الخامس فريق أتلتيكو مدريد بنفس الرصيد من النقاط.

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كما وجاء في المركز السادس فريق فياريال برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال سوسيداد الذي جاء في المركز السابع برصيد 38 نقطة، ويليه فريق أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

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وفي المركزين التاسع والعاشر آتى فريقا سلتا فيغو وأساسونا برصيد 32 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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