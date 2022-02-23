العوامل التي تؤثر على قلة الشهية الجنسية عند الرجال

وطن – بحسب موقع “سالود ماسكولينا” الإسباني، نادرًا ما يتم الحديث عن قلة الشهية الجنسية عند الرجال. وذلك لأن الرجال عموما لا يفقدون بصفة مفاجئة المستويات العالية للهرمونات المسؤولة عن الرغبة الجنسية. كما يحدث في سن اليأس عند النساء.

الأمر يحدث تدريجياً

ووفقا لترجمة “وطن”، لطالما كان يُعتقد أن الرجال يحافظون على مستوى جيد من الرغبة الجنسية طوال حياتهم. لكن في الحقيقة، يمكن أن ينخفض ​​الدافع الجنسي مع تقدم العمر وبالتالي يمكن فقدان الرغبة الجنسية بصفة تدريجية.

ويوضح الموقع أن اختفاء الرغبة الجنسية فجأة، وراءها عوامل معينة ويجب البحث عن سبب عضوي أو عاطفي.

وهذه العوامل التي تؤثر على قلة الشهية الجنسية لدى الرجال يمكن أن تكون الاكتئاب أو التوتر. أو إدمان على الكحول بالإضافة إلى الأدوية، و تعاطي المخدرات أو بعض اضطرابات الغدد الصماء.

قلة الشهية الجنسية عند الرجال والنساء

عادة ما يُعزى نقص الشهية الجنسية بشكل أكبر إلى النساء. إما لأسباب هرمونية أو لأنهن لا يشعرن بنفس الضغط الذي يشعر به الرجال ليكن راغبات في ذلك طوال الوقت.

لكن، هذه خرافة، حيث أظهرت دراسات مختلفة أن النساء يشعرن بالرغبة مثل الرجال وليس لديهن مشكلة في أخذ زمام المبادرة.

وفي الواقع، المرأة قادرة على الجماع في أي وقت، يكفي أن ترغب في ذلك. بينما يحتاج الرجل إلى الانتصاب وإذا لم تكن هناك رغبة جنسية لا تحدث عملية الانتصاب.

الثقافة الذكورية

ويقول الموقع، إنه بسبب الثقافة الذكورية التي ما زلنا نعيش فيها، يعتقد معظم الرجال أنهم يجب أن يكونوا معصومين من الخطأ في كل شيء، بما في ذلك الجنس.

إن تصورهم للرجولة يجبرهم على الاستجابة دائمًا للمثيرات الجنسية، وإلا فهم ليسوا رجالًا. لكن على العكس من ذلك، في بعض الأحيان لا يكون لدى المرء رغبة أو طاقة أو أن الموقف مع الشريك ليس هو الأفضل في تلك اللحظة.

باختصار، يمكن أن تكون العوامل التي تؤثر على قلة الشهية الجنسية لدى الرجال كثيرة. لكن يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد إذا كان المرء يبرر بعبارات على غرار، “رأسي يؤلمني” أو “مررت بيوم عصيب”.

لذلك، عندما يستمر نقص الرغبة الجنسية لفترة طويلة أو يصبح ملحوظًا بسبب ظهوره المفاجئ. فإننا نواجه مشكلة يجب معالجتها قبل أن تصبح مزمنة أو تدمر العلاقة بين الزوجين.

لماذا لست في مزاج جيد؟

يمكن تعريف الافتقار إلى الرغبة الجنسية على أنه انخفاض مستوى الاهتمام بممارسة الجنس. وهناك نقص في الاستجابة للمنبهات التي قد تثير الرجل في ظل الظروف العادية.

يمكن أن تكون الأسباب عديدة ومتنوعة مثل: الملل، قلة الانجذاب للشريك، التوتر، التعب، بعض الخلل الوظيفي الجنسي الذي لا يريد الرجل مواجهته أو لم يتم اكتشافه، حتى لو كانت مشاكل هرمونية.

يمكن أن تحدث هذه الأسباب بمعزل عن غيرها أو مرتبطة بأعراض أخرى. في كلتا الحالتين، يمكن علاج انخفاض الدافع الجنسي بمساعدة خبير الصحة الجنسية الذّكورية.

المشكلة الجنسية الثالثة

ويقول الموقع أن قلة الرغبة الجنسية هي المشكلة الجنسية الثالثة، التي تصيب الرجال بعد القذف المبكر وعدم القدرة على الانتصاب.

يُعتقد أن ما يقارب من 15 بالمئة من السكان الذكور يعانون منه، ولكن نظرًا لتعدد الأسباب، يمكن أن تكون النسبة أعلى.

أنواع مختلفة

يمكن تصنيف قلة الشهية الجنسية إلى أربعة أنواع:

أوليّ: يُفهم على أنه عدم القدرة على امتلاك تخيلات جنسية. يظهر عادة في مرحلة المراهقة، ولكنه يصبح أكثر حدة في مرحلة البلوغ.

ثانوي: كان لدى الشخص الدافع الجنسي الطبيعي، ولكن بمرور الوقت يفقد الاهتمام بالاتصال الجنسي.

ظرفي: غياب الرغبة الجنسية لدى الشريك و لدى الآخرين.

واسع الانتشار: عدم الرغبة في الشريك أو أي شخص آخر.

علامات قلة الشهية الجنسية

ليس من السهل اكتشاف قلة الرغبة الجنسية، فعادة ما يتم تفسيرها على أنها عدم اهتمام من الزوجين أو ما هو أسوأ من ذلك، الخيانة الزوجية.

يتغير سلوك الشخص، ويبدأ في تقديم الأعذار لتجنب ممارسة الجنس. ربما يذهب إلى الفراش في وقت مختلف عن وقت شريكه. سيدعي أنه قد تأخر في العمل، أو أنه يتهرب من التلفاز. أو يجادل بعدم الراحة الجسدية مثل صداع أو جسد منهك، أو ببساطة يتظاهر بالنوم.

يدمر الشخص الذي ليس لديه شهية جنسية العلاقة بشريكه دون وعي منه. والحياة اليومية أو ضيق الوقت تعطيك العذر المثالي.

وبالتالي يُقسم وقت الفراغ المتاح، بين العائلة والأصدقاء والعمل الإضافي والرحلات والأعمال المنزلية وما إلى ذلك. وتصبح العلاقة الحميمة آخر اهتمامات الرجل.

المواجهات الجنسية

ووفقا للموقع، إن تجنب المواجهات الجنسية لا يؤدي فقط إلى عدم الرضا لدى من يعانون منها. بل يؤدي أيضًا إلى الشعور بالذنب أو الخزي أو القلق أو اللامبالاة. كل هذه المشاعر التي تخلقها قلة الرغبة الجنسية تصبح حلقة مفرغة. يشعر الرجل من خلالها وكأنه يمارس الجنس عندما يكون محبطًا عاطفياً فقط؟ والأخطر من ذلك أن يتعود على هذه المشاعر السلبية.

وإذا افترضنا أن قلة الشهية الجنسية هي مصدر إزعاج يمكنك التعايش معه، فإنه على المدى الطويل سيؤدي إلى الشعور بالفراغ والفقد.

وبما أن العلاقة الحميمة بين الزوجين من أهم مصادر السعادة للإنسان. لماذا نتخلى عنها إذا كان هناك حل؟

العوامل التي تؤثر على قلة الشهية الجنسية عند الرجال

كما رأينا ، فإن انخفاض الرغبة يرجع إلى أسباب متعددة ونادرًا ما يكون سببًا واحدًا فقط. يمكن أن تكون عوامل عاطفية أو مرتبطة بمشكلة صحية جسدية. من بين أهمها:

العوامل الفسيولوجية

السن

وفقًا للإحصاءات، تقل الشهية الجنسية لدى الرجال بشكل أو بآخر كل 10 سنوات. بين سن 30 و 40 سنة، تنخفض الرغبة الجنسية بنحو 10 بالمئة. من 40 إلى 49 سنة. يكون الانخفاض أكبر (19 بالمئة). من 50 إلى 59 سنة، يمكن أن تصل إلى 24 بالمئة وبعد 60، يمكن أن تنخفض الشهية الجنسية بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.

على الرغم من أن هذا ليس معيارًا أساسيا، إلا أنه ​​تم التحقق منه من خلال تجربة ملايين الرجال حول العالم.

من ناحية أخرى، هناك ما يسمى بإياس الذكور، الذي يبدأ من سن الخمسين – والذي قد يحدث فيه انخفاض في نشاط الهرمونات الجنسية الذكرية.

قصور الغدة الدرقية

إذا لم تنتج الغدة الدرقية مستويات الهرمونات اللازمة لتنظيم بعض وظائف الجسم. فقد يكون نقص الشهية الجنسية أحد العواقب.

قصور الغدد التناسلية

عندما يكون هناك عدم انتظام في أداء الخصيتين، تختفي الرغبة الجنسية بسبب انخفاض أو عدم إنتاج هرمون التستوستيرون.

كما ان هناك عدة أسباب لانخفاض مستويات هرمون الذكورة، بغض النظر عن العمر. في هذه الحالة يجب على الأخصائي تحديد السبب والعلاج.

ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول أو تصلب الشرايين

ربما لن تكون هذه الأمراض هي سبب مباشر لقلة الشهية الجنسية، ولكن هناك احتمال أن يكون لبعض الأدوية لمكافحتها آثار جانبية سلبية على الرغبة. هنا ينبغي على الرجل استشارة الطبيب.

سرطان

بالإضافة إلى الآثار العاطفية المدمرة لهذا المرض، فإن العلاجات مثل العلاج الكيميائي شديدة العدوانية. ومن بين الآثار الجانبية الأخرى، فهي تمنع إنتاج الهرمونات.

لكن، بمجرد تخطي مرحلة الخطر، يمكن البحث عن العلاج لاستعادة الرغبة والقدرة على ممارسة الجنس.

العوامل العاطفية

عدم الانجذاب للشريك. بعد سنوات عديدة معًا، من الطبيعي أن تبدأ الرغبة الجنسية في ذلك الشخص بالضعف.

يمكن أن تكون هذه المشاكل الروتينية، والمشاكل اليومية، وغياب التفاصيل الرومانسية، والاستياء المتراكم على مر السنين. والتغيرات الجسدية أو التخلي عن المظهر الجميل والجذاب.

سيكون من الضروري تحليل أسباب المشكلة بالضبط. في كثير من الأحيان لا يكون ذلك نقصًا في الحب، بل في التشجيع. الفشل في التواصل والمشاكل التي لم يتم حلها هي وصفة ثابتة لقتل الرغبة.

حان الوقت للتحدث، مهما كان الموضوع غير مريح. المناقشة السليمة ضرورية لإحداث تغيير. من المحتمل جدًا أن الزوجين بحاجة إلى العلاج. سواء بشكل فردي أو كزوجين. في 80 بالمئة من الحالات، يكون العلاج الجنسي ناجحًا.

اطلب المساعدة المتخصصة، ولا تستسلم. يجدر بذل الجهد للوقوع في الحب مرة أخرى وإيجاد طرق جديدة للإثارة الجنسية.

اللامبالاة تجاه الجنس

إذا لم يكن شريكك أو أي شخص آخر جذابًا لك أو أثار اهتمامك الجنسي. فمن المحتمل أن يكون هناك خلل وظيفي.

في بعض الأحيان يكون المزاج عند نقطة منخفضة لدرجة أنه ينبغي اعتباره اكتئابًا أو تدنيًا في تقدير الذات أو قلقًا أو توترًا خرج عن نطاق السيطرة.

وفي الحقيقة، كثير من الناس لا يدركون أنهم يمرون بحالة اكتئاب حتى يقابلوا أخصائيًا. تذكر أن أحد الأعراض المهمة للاكتئاب هو قلة الشهية الجنسية.

مضادات الاكتئاب أو مزيلات القلق

بعض الأدوية الموصوفة لعلاج الاكتئاب أو القلق لها تأثير سلبي على الرغبة الجنسية. حيث تعمل هذه الأدوية على مستوى الدماغ.

إذا كنت تشك في أن هذا قد يكون سبب نقص الرغبة الجنسية، فأبلغ طبيبك حتى يتمكن من إعطائك بدائل دوائية لا تؤثر على حياتك الجنسية.

لا تتخلى عن علاجك أبدًا، فقد يكون الأمر أسوأ. ولا تنس أن الأدوية لا تقوم بكل العمل، فالعلاج ضروري للتغلب على مشاكل الصحة العاطفية.

إجهاد

يؤثر الإجهاد أيضًا على إنتاج الهرمونات مثل الإندورفين والدوبامين والسيروتونين. والمواد الأخرى التي تساهم في المتعة والاستقرار العاطفي، حتى أنه يمكن أن يمنع الانتصاب.

حاول تحديد ما يثير قلقك كثيرًا.د لإيجاد الحلول اللازمة. تمرن، تأمل، خذ إجازة، استرح.

يساعد الحفاظ على هدوء عقلك كثيرًا على التركيز على المتعة، وإذا لم يكن هذا كافيًا، فاستشر طبيبك.

اختلالات جنسية أخرى

يمكن أن يكون فقدان الشهية الجنسية نتيجة لذلك

قد يكون نقص الشهية الجنسية نتيجة لخلل وظيفي آخر. عندما يعاني الرجل من مشاكل في تحقيق الانتصاب أو عندما تكون علاقاته الجنسية غير مرضية، فمن الشائع بالنسبة له أن يتجنب المواجهات الحميمة خوفًا من الفشل.

إذا كنت تشعر بالقلق أو عدم الأمان أو الحزن أو حتى الإحراج بسبب سرعة القذف أو ضعف الانتصاب، فمن الطبيعي أن تزول الرغبة.

قد يكون سبب ضعف الانتصاب هو انخفاض الرغبة الجنسية، و لا يمكن حل المشكلة إلا بمساعدة متخصص.

عوامل خارجية

يمكن أن تسبب العادات السيئة أيضًا نقصًا في الشهية الجنسية. فقليل من الأشخاص، يعرفون أن عادات نمط الحياة السيئة تؤثر على صحة الشخص الجسدية والعاطفية

فالسمنة، على سبيل المثال، لها تأثير مباشر على إنتاج الهرمونات الجنسية. وهو أيضًا سبب لضعف إمداد الدم وتدني احترام الذات.

التغذية السيئة

تتسبب في العديد من المشاكل، مثل انسداد الشرايين أو نقص العناصر الغذائية الأساسية للجسم للقيام بوظائفه بشكل طبيعي.

العقاقير المخدرة أو الكحول أو التبغ

الإدمان على هذه المواد يغير الحالة الذهنية والجسدية سواء على مستوى الدورة الدموية أو الجهاز التنفسي أو الهرمونات.

الاعتبارات النهائية

هناك طرق عديدة لاستعادة الشهية الجنسية. كما هو الحال دائمًا. نوصيك بالذهاب إلى طبيب خبير في الصحة الجنسية للذكور يمكنه مساعدتك في علاج هذه الحالة من خلال:

الأدوية

هناك عقاقير تنظم الإنتاج الهرموني أو عند الاقتضاء، تحل بعض الخلل الوظيفي الآخر مثل سرعة القذف أو العجز الجنسي.

العلاج النفسي

إذا كانت الأسباب عاطفية، فإن أكثر ما يُشار إليه هو العلاج مع خبير. لان الدعم النفسي فعال للغاية لنسبة عالية من المرضى.

كما أن العلاج الزوجي يعد أحد الخيارات، لأنه سيوفر لك المعلومات والأدوات اللازمة لتحديد المسار الذي يجب اتباعه.

نصائح جنسية

في بعض الأحيان قد يكون الشريك هو سبب عدم الاهتمام الجنسي؛ في حالات أخرى، يمكن أن يكون التواصل المفتوح والاستعداد للبقاء معًا هو العلاج. سيرافقك أحد المتخصصين في هذا المجال لإعادة اكتشاف المتعة الجنسية.

وختاما، يعتبر الجنس أساسي للحفاظ على الروابط العاطفية القوية بين الزوجين. لا تقبل أن تعيش حياتك الزوجية دون علاقات حميمية ناجحة ومرضية.

المصدر: (سالود ماسكولينا – ترجمة وتحرير وطن)

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