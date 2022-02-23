“الإنتربول” يصدر مذكرة حمراء بحق زعيم المافيا التركية سادات بكر المقيم في الإمارات

وطن – في واقعة تعكس التقارب الإماراتي-التركي خاصة بعد تولي الإماراتي أحمد الرئيسي رئاسة المنظمة، أصدر “الإنتربول” الدولي مذكرة تفتيش حمراء في 194 دولة عضو، ضد زعيم المافيا الهارب سادات بكر المقيم في الإمارات.

وقالت صحيفة “صباح” التركية انه تم الإبلاغ عن القرار العاجل للإنتربول إلى مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول. ومكتب المدعي العام في بورصة ضمن نطاق ملفات سادات بكر .

وبحسب رسالة الإنتربول إلى مكتبي الإدعاء العام، فإنه تم التأكيد على وجود شبهات قوية بشأن ارتكاب سادات بكر جرائم وتشكيل منظمة بهدف ارتكاب الجرائم والنهب.

وتابعت “صباح”، بأن الشرطة الدولية “الإنتربول” اتخذت قرارا بشأن سادات بكر الذي يحاكم على خمس تهم مختلفة في المحكمة الجنائية الـسادسة عشرة في إسطنبول. واثنتين منفصلتين في المحكمة الجنائية العليا الـخامسة في بورصة.

وبحسب القرار، فإن صاحب سلسلة مطاعم “يوسف كفتجي” يوسف أكتاش، تعرض للتهديد ومحاولة النهب من المنظمة الإجرامية التي يتزعمها زعيم المافيا التركية سادات بكر.

وأوضحت أنه ورد في الرسالة التي أرسلها الإنتربول إلى مكتب المدعي العام، أنه تم التأكيد على أن سادات بكر حاول نهب يوسف كفتجي. وأُعلن أن هناك اشتباهًا جنائيًا قويًا بارتكاب جرائم “إنشاء منظمة بهدف ارتكابها الجرائم ” و” النهب من خلال استغلال السلطات المخيفة للمنظمات الإجرامية المفترضة”.

في تصريحاته السابقة ، استخدم بيكر التعبيرات ، “لا يوجد قرار بإشعار أحمر صادر عني، وفقًا للقانون الدولي، لا يمكن لأي دولة إخراجي من البلد الذي أنا فيه”.

من هو سادات بكر؟

يشار إلى أن سادات بكر هو مطلوب للعدالة التركية بتهمة المتاجرة بالمخدرات وتشكيل منظمة غير قانونية، فر إلى الإمارات. وشن هجوما بادعاءات ضد الحكومة التركية وشخصيات في حزب العدالة والتنمية. منهم سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، وبن علي يلدريم نائب رئيس الحزب.

وبدأت حكاية ملاحقة بكر، مع إعلان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، حملة أمنية تطال أوكار المخدرات في البلاد مع الأشهر الأولى للعام الماضي.

وشن الأمن التركي، حملة أمنية طالت صفوف رجال سادات بكر، واقتحام منزله، واعتقال أخيه، ومرافقين له. بالتزامن مع الفيديوهات التي بدأ ببثها من الإمارات.

وفي إحدى التسجيلات وجه بكر هجومه إلى مجموعة “بليكان” الإعلامية المقربة من الحكومة التركية، والتابعة لسرحات ألبيرق شقيق وزير المالية التركي السابق براءات ألبيرق. اتهمها بأنها تقف خلف مساعي إلقاء القبض عليه وزجه بالسجن.

وكان سادات بكر، قد زعم أن وزير الداخلية التركي ساعده في الهرب من البلاد، بعد إيصاله معلومة عبر وسيط بأنه سيتم اعتقاله، وأنه أرسل وسطاء للتوقف عن نشر الفيديوهات. وهو ما نفاه وزير الداخلية التركية سليمان صويلو. كما أنه اتهم نجل بن علي يلدريم بالذهاب إلى فنزويلا والمتاجرة بالمخدرات. وهو ما نفاه وتقدم بدعوى جنائية ضده.

سـادات بكـر يهاجم مدير الأمن ووزير الداخلية الأسبق

وهاجم زعيم المافيا التركية سادات بكر أيضا مدير الأمن ووزير الداخلية الأسبق محمد أغار ونجله النائب في حزب العدالة والتنمية. واتهم أغار بوضع اليد على أموال أحد كبار رجال الأعمال الأتراك. والسيطرة على ميناء مارينا في مدينة بودروم لتأمين حركة مرور المخدرات. كما أنه اتهم نجله النائب في الحزب بقتل صحفية كازاخية في الماضي.

من جانبه، نفي محمد آغار ونجله، المزاعم التي وجهت إليهما بشكل كامل. وأعلن وزير الداخلية السابق انفتاحه لأي تحقيق أو مساءلة بهذا الشأن. فيما قال نجله النائب إنه لم يكن لديه أي علاقة بالصحفية وهو ما أثبتته التحقيقات. فيما أصدرت قيادة الدرك بيانا أشارت فيه إلى أنه لم تتجه الصحفية إلى مقر الدرك في محافظة إلازيغ. كما أن مزاعم نقلها عبر هيلوكبتر غير صحيحة.

وزعم سادات بكر أن وزير الداخلية التركي الأسبق محمد آغار، والجنرال كوركوت أركن طلبا منه قتل الصحفي كوتلو أدالي في قبرص عام 1996. ثم أوكل سادات هذه المهمة لشقيقه أتيلا بكر. مشيرا إلى أن أخاه لم يقتل الرجل وأن شخصا آخر هو من فعل ذلك.

(المصدر: صباح التركية – ترجمة وطن)

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