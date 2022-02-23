اكتشِفوا ثروة بوتين .. لديه قصر أسطوري ويخوت فاخرة واسطول من الطائرات (صور)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا استعرضت من خلاله ثروة وممتلكات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثمينة والغريبة.

على الرغم من امتلاكه للعديد من المنازل الفاخرة وأسطول من السيارات والطائرات وثروة شخصية ضخمة، أكد الرئيس الروسي أنه يحصل على دخل متواضع نسبيًا يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

أغنى رجل في العالم

أدى التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا إلى إعادة الحديث مجددا عن ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعد – حسب بعض الروايات – أغنى رجل في العالم والذي يُقال أن له مرحاضا مطليا بالذهب الخالص.

جمع بوتين وخلال 17 عامًا من الحكم، ثروة شخصية غامضة والعديد من المنازل وأساطيل من اليخوت والسيارات وحتى القصور الرئاسية السرية بمليارات الجنيهات الاسترلينية – على الرغم من كونه يتقاضى راتبًا رسميًا متواضعًا يبلغ حوالي 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وتشير بعض التقارير كذلك إلى أنه من الممكن أن يكون أغنى رجل في العالم، وله ثروة تفوق ثروة مؤسس شركة “تسلا” إيلون ماسك وجيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون”.

قدر مستشار الحكومة الروسية السابق، ستانيسلاف بيلكوفسكي، مؤخرًا أن ثروة بوتين تبلغ حوالي 51 مليار جنيه إسترليني، أما مدير صندوق التحوط، بيل برودر، فيقول إنه يمتلك أكثر من 147 مليار جنيه إسترليني.

كيف جمع بوتين هذه الثروات الطائلة؟

أجرت مجلة فوربس مؤخرًا تحقيقا حول السبل التي اعتمدها هذا السياسي الروسي لجمع مثل هذه الثروات الطائلة.

ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان يُعتقد أنه أغنى رجل في روسيا بثروة تقدر بنحو 11 مليار جنيه إسترليني، ألقي به بوتين في السجن في عام 2003 بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي.

خودوركوفسكي، الذي لطالما نفى هذه الاتهامات، جنى أمواله من خلال تجارة النفط وقد تم سجنه بعد أشهر فقط من انتقاده لبوتين في إحدى الاجتماعات، مشيرًا إلى أن نظام روسيا فاسد.

يعتقد براودر أن بوتين قام بهذا الاعتقال لعقد صفقات مع بقية الأثرياء في البلاد.

ويقول براودر لمجلة فوربس: “كانت الصفقة: ‘أعطني 50% من ثروتك وسأسمح لك بالاحتفاظ بـ 50% المتبقية. وإذا لم تفعل ذلك، فستُأخذ ثروتك كلها ويلقي بك في السجن.”

وصف براودر بوتين أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2017 بأنه “واحد من أغنى الرجال في العالم”.

قال براودر: “أقدر أنه جمع 200 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة من هذه الأنواع من العمليات على مدار 17 عامًا في السلطة”.

ثروة بوتين تأتي من مساعدة دائرته المقربة

تقول فرضية أخرى أن الزعيم الروسي استخدم المحسوبية لتسليم ثروته إلى دائرته المقربة، ثم جمع الأموال من المشاريع التي ساعد في إنشائها لهم.

أصبح كيريل شامالوف، الذي كان متزوجًا من ابنة بوتين كاترينا تيخونوفا، مليارديرًا يبلغ من العمر 34 عامًا بعد أن سُمح له باقتراض أموال من أكبر الشركات المالية في روسيا Gazprombank حتى يتمكن من شراء حصة تقدر ب17 في المائة في شركة Sibur من أحد أصدقاء بوتين، جينادي تيمشينكو.

أشار كاتب عمود في بلومبرغ ليونيد بيرشيدسكي، إلى أن بوتين في الواقع ليس لديه الكثير من الثروة الشخصية، لأنه لا يحتاج إليها كثيرًا.

وقد كتب بيرشيدسكي في عام 2013: “لديه الدولة بأكملها تحت تصرفه ويكفي أن يقرع بوتين أصابعه. وستتنازل الشركات المملوكة للدولة عن الأصول لأصدقائه بأسعار منخفضة للغاية.”

وأضاف بيرشيدسكي”وبهمسة منه، سيشارك رجال الأعمال الأثرياء من القطاع الخاص في التجديد الفخم لأي مقر من المقرات الرئاسية”.

ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن بوتين لديه ثروة تصل إلى 160 مليار جنيه إسترليني. بما في ذلك احتياط شخصي قدره 50 مليون جنيه إسترليني.

مرحاض من الذهب

وفقًا للمعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف استخدم بوتين بعضًا من هذه الثروة ليحصل على أربعة يخوت و 43 طائرة و 7 آلاف سيارة و 15 طائرة هليكوبتر. بما في ذلك طائرة بها مرحاض ذهبي بقيمة تبلغ 50 ألف جنيه إسترليني.

من بين السيارات أسطول من سيارات الليموزين المضادة للرصاص، تقدر قيمتها بـ 192 مليون دولار (141 مليون جنيه إسترليني)، وفقًا لتقرير مجلة “Newsweek” لعام 2018.

يخت فاخر

شُوهد أحد يخوته، المسمى ” Graceful’ والذي تبلغ تكلفته 73.2 مليون جنيه إسترليني وهو يغادر ميناء ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر قبل فرض العقوبات الغربية على روسيا.

قصر أسطوري

يقال أيضًا أن بوتين يمتلك قصرًا ضخمًا قيمته مليار جنيه إسترليني في مدينة غيليندجيك على ضفاف البحر الأسود.

ويقال أيضًا أن هذا القصر يضم ملعبا خاصا، ملعب هوكي الجليد تحت الأرض وحقل كروم.

يحتوي القصر أيضًا على مسبح رخامي مزين بتماثيل الآلهة اليونانية ومخزن نبيذ ومسرح.

في عام 2017، أفادت تقارير بأن بوتين اشترى فيلا سيلجرين، وهو منزل ضخم تم بناؤه على جزيرة في خليج فيبورغ، على بعد حوالي 12 ميلاً من الحدود الروسية مع فنلندا.

طائرة فخمة

يقال كذلك إن إحدى طائرات بوتين تضم صالة ألعاب رياضية وبارًا مجهزًا بالكامل وثلاث غرف نوم.

تحتوي الطائرة على غرفة اتصالات كاملة يمكن لبوتين استخدامها إذا احتاج إلى حشد القوات أثناء وجوده في الجو.

من جهته، قال السفير الروسي في السويد فيكتور تاتارينتسيف الأسبوع الماضي إن روسيا لا تهتم أبدًا للعقوباب التي يفرضها الغرب. وبالنظر إلى ثروته الشخصية فمن المحتمل أن يعيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حياة مريحة في كلتا الحالتين.

(المصدر: ديلي ستار)

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