اختلاط وسفور وانحلال وتحرش.. كيف احتفل السعوديون بيوم التأسيس! (شاهد)

وطن- يبدو أن الاحتفال بـ”يوم التأسيس” الذي تم إقراره في المملكة العربية السعودية لم يكن مختلفا عن احتفالات “موسم الرياض” بما شمله من تجاوزات واختلاط وتحرش بين المحتفلين.

وفي السياق، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تعكس كيف تم الاحتفال بهذا اليوم الذي تم إقراره لأول مرة، حيث أظهر مقطع فيديو قيام فتاة بالترجل من سيارتها في وسط الشارع لتقوم بتأدية رقصة مع مجموعة من الشبان المتواجدين في عين المكان ثم تعود لسيارتها.

فتاة ترقص مع شباب في وسط طريق عام .. ! pic.twitter.com/3IkPSFNi6o — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 23, 2022

وفي مقطع فيديو آخر، ترصد أحد الشبان قدوم بعض الفتيات ليقوم بفعل حركات بقصد التحرش بهن، ثم قام باتباع إحداهن وقام بركلها في مؤخرتها بقدمه.

تصرفات لابد من القضاء عليها ! رايكم؟ pic.twitter.com/m5rcz2mpzb — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 22, 2022

كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام أحد الشبان بإيقاف سيارة يستقلها عدد من الفتيات، ليقوم بالإتكاء على مقدمة السيارة لإبداء إعجابه بهن.

كما لم يخلو الاحتفال بيوم التأسيس من المشاجرات، فقد شهدت منطقة حفر الباطن مشاجرة كبيرة بين عدد من الشبان. وصل بها الحد للتضارب بالسيوف التي كانوا يحملونها أثناء الاحتفال باعتبارها رمزا للدولة السعودية.

هوشه بالسيوف في حفر الباطن .. ! pic.twitter.com/Ev1sZtN6W8 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 22, 2022

واحتفلت المملكة العربية السعودية الثلاثاء بذكرى “يوم التأسيس”، تحت شعار “يوم بدينا”. الذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، قبل 3 قرون، على يد محمد بن سعود.

الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

وجاء الاحتفاء بهذه الذكرى، بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا في يناير/كانون الثاني الماضي يقضي باعتبار 22 فبراير/شباط من كل عام يوما للتأسيس. ليتم الاحتفاء بهذه المناسبة لأول مرة وسط احتفالات وفعاليات تعم المملكة للتأكيد على الجذور التاريخية للبلاد.

ويحتفل السعوديون باليوم الوطني للبلاد في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام تخليدا لذكرى توحيد الملك عبدالعزيز آل سعود، للمملكة عام 1932.

يذكر أن “يوم التأسيس” ليس بديلا لليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة كل عام. ولكن السعودية أرادت من خلال الأمر الملكي الجديد بالاحتفال بيوم التأسيس أن تؤكد اعتزازها بالجذور التاريخية للدولة الممتدة لثلاثة قرون.

(المصدر: تويتر – وطن)

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