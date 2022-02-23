أصبح يرتجف ويبلع ريقه.. شاهد كيف تعمد “بوتين” إحراج رئيس جهاز المخابرات الروسية!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية يظهر كيف أحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية سيرغي ناريشكين. خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي لاتخاذ قرار بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد كان ترتيب اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي أن يذهب المسؤولون بالترتيب للمنصة من أجل إلقاء كلماتهم بشأن الأزمة الأوكرانية. وعندما وصل “ناريشكين” المنصة استرسل في الحديث. ليباغته بوتين بسؤال عما إذا كان يؤيد قرار الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانيسك في أوكرانيا.

وبحسب الفيديو، فقد قاطع بوتين مدير مخابراته مرات عدة. حيث رصدته الكاميرات وهو يقوم بابتلاع “ريقه” وهو ما يدل على توتره وخوفه الشديد.

وخلال النقاش، طلب “بوتين” من “ناريشكين”، أن يتحدث بصراحة خالية من الديبلوماسية، فاقترح مدير المخابرات استخدام التهديد بالاعتراف بالمنطقتين لإجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق سلام بشروط موسكو. ليقاطعه بوتين سريعاً: “هل تقترح بدء عملية تفاوض أم تعترف بالمنطقتين دولتين مستقلتين؟ تكلم بوضوح”.

وهنا تلعثم “ناريشكين” حينها، وقال: “أدعم قرار الاعتراف”، ليقاطعه الرئيس الروسي مجدداً: “تدعم القرار أم أنك ستدعم القرار. تحدث بوضوح يا سيرغي”.

ومن شدة الارتباك، وقع “ناريشكين” في المحظور عندما قال إنه يدعم انضمام المنطقتين الانفصاليتين لروسيا لتصبحا جزءاً منها. لكن بوتين قال إنه إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش في الاجتماع، وأن ما تتم مناقشته هو الاعتراف بهما كدولتين مستقلتين.

لم أشاهد هذا الموقف سابقا الا من صدام😥

بوتين عصر مدير مخابراته أمام أنظار العالم

بوتين زعيم واثق جدا من نفسه👏👇🏿 pic.twitter.com/FtBydXWsW0 — د/ عصام بن الشيخ 🇩🇿 (@IssamBENCHEIKH1) February 22, 2022

اعتراف بوتين بدونتسك ولوغانيسك

وفي تحد واضح للغرب، ضاربا بتهديداته عرض الحائط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوغانيسك الشعبيتين عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

وفي كلمة للشعب الروسي، أكد بوتن أن أوكرانيا ” جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا”، وأعلن قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وقال بوتين “أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال وسيادة كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية”، قبل أن يبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقيات للتعاون المشترك.

وقال بوتن في الخطاب، إن الزعيم الشيوعي السابق جوزيف ستالين، حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها. وهي جزء لا يتجزأ من تاريخنا.

أما عن منطقة دونباس المتنازع عليها، قال بوتن إنها “سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية”.. وأكد أن شرقي أوكرانيا “أرض روسية قديمة.”

(المصدر: تويتر – وطن)

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