إحراج بوتين رئيس جهاز المخابرات الروسية watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية سيرغي ناريشكين
غير مصنفالهدهد

أصبح يرتجف ويبلع ريقه.. شاهد كيف تعمد “بوتين” إحراج رئيس جهاز المخابرات الروسية!

كتب سالم حنفي
0

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية يظهر كيف أحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية سيرغي ناريشكين. خلال  اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي لاتخاذ قرار بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد كان ترتيب اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي أن يذهب المسؤولون بالترتيب للمنصة من أجل إلقاء كلماتهم بشأن الأزمة الأوكرانية. وعندما وصل “ناريشكين” المنصة استرسل في الحديث. ليباغته بوتين بسؤال عما إذا كان يؤيد قرار الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانيسك في أوكرانيا.

وبحسب الفيديو، فقد قاطع بوتين مدير مخابراته مرات عدة. حيث رصدته الكاميرات وهو يقوم بابتلاع “ريقه” وهو ما يدل على توتره وخوفه الشديد.

وخلال النقاش، طلب “بوتين” من “ناريشكين”، أن يتحدث بصراحة خالية من الديبلوماسية، فاقترح مدير المخابرات استخدام التهديد بالاعتراف بالمنطقتين لإجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق سلام بشروط موسكو. ليقاطعه بوتين سريعاً: “هل تقترح بدء عملية تفاوض أم تعترف بالمنطقتين دولتين مستقلتين؟ تكلم بوضوح”.

وهنا تلعثم “ناريشكين” حينها، وقال: “أدعم قرار الاعتراف”، ليقاطعه الرئيس الروسي مجدداً: “تدعم القرار أم أنك ستدعم القرار. تحدث بوضوح يا سيرغي”.

ومن شدة الارتباك، وقع “ناريشكين” في المحظور عندما قال إنه يدعم انضمام المنطقتين الانفصاليتين لروسيا لتصبحا جزءاً منها. لكن بوتين قال إنه إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش في الاجتماع، وأن ما تتم مناقشته هو الاعتراف بهما كدولتين مستقلتين.

اعتراف بوتين بدونتسك ولوغانيسك 

وفي تحد واضح للغرب، ضاربا بتهديداته عرض الحائط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوغانيسك الشعبيتين عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

وفي كلمة للشعب الروسي، أكد بوتن أن أوكرانيا ” جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا”، وأعلن قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وقال بوتين “أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال وسيادة كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية”، قبل أن يبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقيات للتعاون المشترك.

وقال بوتن في الخطاب، إن الزعيم الشيوعي السابق جوزيف ستالين، حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها. وهي جزء لا يتجزأ من تاريخنا.

أما عن منطقة دونباس المتنازع عليها، قال بوتن إنها “سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية”.. وأكد أن شرقي أوكرانيا “أرض روسية قديمة.”

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ ايضا

“بوتين مثل هتلر .. أعطِهِ إصبعًا، وسيأخذ يدك” .. دول تخشى أن تكون “التالية” بعد غزو أوكرانيا

ستشمل بوتين ودائرته المقربة .. ما مدى تأثير العقوبات الغربية على روسيا؟

بوتين يواصل إهاناته المُتَعمدة للزعماء .. أحرج المستشار الألماني على الهواء (فيديو)

الكشف عن سبب تعمد “بوتين” إهانة “ماكرون”.. ما علاقة الحمض النووي للرئيس الفرنسي بالأمر؟!

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المحاولة الأخيرة لوقف الغزو .. بايدن وبوتين يتفقان على عقد قمة بشأن أوكرانيا

الهدهد

صحفي أوكراني يضرب نائبا مواليا لروسيا خلال مشاركتهما في برنامج تلفزيوني على الهواء…

غير مصنف

الهجوم قد يبدأ يوم الأربعاء .. بايدن “مقتنع” بأن بوتين قرر غزو أوكرانيا

الهدهد

إذا أردت فهم ما يدور في ذهن بوتين بالنسبة لأوكرانيا الآن .. تذكر ما حصل عام 1989

الهدهد

بوتين يواصل إهاناته المُتَعمدة للزعماء .. أحرج المستشار الألماني على الهواء (فيديو)

الهدهد

على غرار “ماكرون”.. “بوتين” يعاقب المستشار الألماني ويجلسه…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More