يعتبرونه دليلا على وجود عمالقة .. منحوت عملاق يثير فضول محبي جوجل إيرث

وطن – تم مؤخرا التحقيق في جيوغليف موجود في جنوب أستراليا، يُعرف بإسم “ماري مان” Marree Man من قبل مستخدم يوتيوب أشار إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا المنحوت قديمًا جدًا تم تصميمه بدون التكنولوجيا الحديثة مثل نظام تحديد المواقع العالمي.

من قام بتصميم هذا المنحوت الهائل؟

كما يدعي مؤيدو نظريات المؤامرة، حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن أحد العمالقة قام بنحته على الأرض.

وتحدث أحد مستخدمي “Google Earth” عن صورة جيوغليفية بعرض ميل في صحراء نائية بأستراليا وادعى هذا المنحوت هو من فعل أحد عمالقة الزمن القديم.

بينما حمّل على اليوتيوب مستخدم، يحمل اسم “MrMBB333″، مقطع فيديو إلى قناته الشهيرة التي غالبًا ما يتحدث فيها عن نتائج مثيرة للاهتمام لخرائط جوجل. بالإضافة إلى لقطات لظواهر السماء يرسلها إليه متابعوه.

بينما في مقطع الفيديو الذي نشر يُظهر من خلاله المستخدم جيوغليف “Marree Man” الموجود في جنوب أستراليا. والذي تم رصده عام 1998 من قبل طيار حلّق فوق المنطقة، ويتوقع المستخدم أنه ربما كان موجودًا هناك قبل ذلك الوقت بكثير.

جيوغليف أتاكاما العملاق

عند مقارنته بشكل جيوغليف أتاكاما العملاق الموجود في تشيلي، يقول المستخدم أن الحضارة المبكرة. التي قامت بتصميم هذا العمل الفني في صحراء أتاكاما لم تحصل على مساعدة من نظام تحديد المواقع العالمي.

وقال المستخدم إن هذا يثبت أن تصميم منحوت “Marree Man” في أستراليا كان بدون اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة.

وتساءل المستخدم في هذا السياق: “إذن كيف فعل من قام برسم هذا المنحوت بدقة متناهية؟ يُمكن من خلال الفيديو رؤية الجوغليف العملاق في صحراء أتاكاما الذي يبلغ طوله حوالي 300 قدم.”

وأضاف المستخدم “يحتوي هذا المنحوت على العديد من الخصائص كتلك التي يحملها المنحوت الموجود بجنوب أستراليا.”

حصد هذا الفيديو على أكثر من 68 ألف مشاهدة منذ أن تمت مشاركته في 18 فبراير وقد كان لدى العديد من الأشخاص أفكار غريبة حول تاريخ النقوش الموجودة على المنحوت.

ردود أفعال المتابعين

علق أحد المستخدمين على الفيديو قائلاً: “إنها حقيقة: العمالقة عاشوا هنا قبلنا وهم حقََا عمالقة كبار.”

أضاف مستخدم آخر “العمالقة موجودون … أعتقد أنهم رسموا الصور العملاقة التي يعود تاريخها إلى 1000 عام أو أكثر ذلك.”

وعلق مستخدم ثالث بالقول:”من الواضح أن الصور الجوغليفية قد تم نحتها لجلب انتباه الكائنات الفضائية والرغبة في الاتصال بهم.”

في الواقع، حيّر هذا المنحوت العلماء منذ اكتشافه صدفة من قبل طيار حلّق فوق المنطقة في عام 1998 ولا تزال هناك نقاشات مستمرة حول ما إذا كان هذا عملا فنيا أو مزحة أو أي شيء من هذا القبيل.

(المصدر: ديلي ستار)

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