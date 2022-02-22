وزارة الدفاع الأمريكية تقر صفقة مليارية للكويت.. هذه تفاصيلها

وطن – قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع عسكري خارجي محتمل لحكومة الكويت لتصميم وبناء مقر وزارة الدفاع الكويتية والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بمليار دولار.

ووفقا لوكالة “رويترز” فقد أخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونجرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع إن تنفيذ الاستحواذ المقترح سيتطلب تعيين ما يصل إلى ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو المتعاقدين الأمريكيين إلى الكويت. لمدة تصل إلى سبع سنوات لتوفير إدارة البناء والرقابة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لم يتم تحديد أي مقاول رئيسي لعملية الاستحواذ هذه.

بيع مركبات عسكرية للكويت

يشار إلى انه في يوليو/تموز2021 قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع مركبات عسكرية تكتيكية ثقيلة للكويت بقيمة 445 مليون دولار. مشيرة إلى أنها “تتضمن معدات ثقيلة وشاحنات وعمليات إمداد”.

بينما أوضحت الوكالة حينها، أن الصفقة تضمنت شراء 517 شاحنة للتنقل الثقيل الموسع وناقلات للمعدات الثقيلة. لدعم نقل البضائع واستعادة المركبات وعمليات إعادة الإمداد لصالح القوات البرية الكويتية.

وأضافت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA): إن “البيع سيشمل شاحنات صهاريج الوقود. وشاحنات نقل الصواريخ الموجهة، والمقطورات التجارية، ومقطورات نظام التحميل على منصات التحميل، ومساند مسطحة للأسلحة”.

وتضمنت الصفقة طلباً لنشر ما يصل إلى 15 موظفاً متعاقداً لتوفير التدريب ودعم الأسطول. وإدارة البرامج وخدمات الإشراف على إنشاء المرافق للكويت على مدى فترة خمس سنوات.

كما انه في ديسمبر/كانون الاول 2020، قالت الوكالة الأمريكية إنها وافقت مبدئياً على صفقة سلاح للكويت بقيمة 4 مليارات و400 مليون دولار.

في حين قالت الوكالة آنذاك، إن الصفقة تشمل بيع 8 مروحيات جديدة من طراز “أباتشي”. وقطع غيار لأنظمة “باتريوت” الصاروخية بينها العديد من المحركات.

كما قالت الإدارة الأمريكية حينها، إن الصفقة مع الكويت ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال “المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة. التي تمثل مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

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