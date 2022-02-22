موعد مباراة ليفربول وليدز والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

وطن – يستضيف فريق ليفربول مباراة قوية ومثيرة أمام منافسه ليدز يونايتد مساء يوم الأربعاء، في إطار المباراة المؤجلة من منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي على ميدان ملعب ” الآنفليد”.

موعد مباراة ليفربول وليدز

وستقام مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان، ولكن بتوقيت دولة مكة المكرمة ” السعودية”. عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وليدز يونايتد كالعادة. عبر شبكة قنوات “beIN Premium Sport HD”، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

مواجهة جديدة في آنفيلد يوم الأربعاء 👊🔴 pic.twitter.com/Hqxk8hGLq0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 21, 2022

وستنقل المباراة عبر قناة ” beIN Premium Sport 3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11054، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2، كما ومعدل تردد الموجة 8PSK.

التعليق على مباراة ليفربول وليدز

كما وسيعلق على مباراة ليفربول وليدز يونايتد عبر شبكة قنوات “beIN Premium Sport HD”، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

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50 تمريرة متتالية ولقطات مرحة لا تفوتك في تدريبات الريدز 🤩pic.twitter.com/GuP6892y2n — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 21, 2022

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه الضيف ليدز يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، نابى كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق ليدز يونايتد

وسيلعب المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه المستضيف ليفربول، حيث سيكون في حراسة المرمى إيلان ميسيلر.

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وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: ستيورات دالاس، باسكال ستروجيك، دييغو يورينتي، لوك أيلينج، أما في وسط الفريق سيكون الثنائي، روبن كوخ، أدم فورشاو، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، جاك هاريسون، دانيال جيمس، ماتيوز كليتش.

(المصدر: وطن + تويتر)