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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة دخول النائب السابق المثير للجدل لحفل العشاء الذي أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة
الهدهد

مجهول اقتحم حفلا للسفارة الكويتية بالقاهرة وتسبب في أزمة دفعت الخارجية لاستدعاء سفيرها للتحقيق

كتب سالم حنفي
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وطن- تسبب حضور نائب كويتي سابق مثير للجدل لحفل أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة على شرف رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، وعدد من النواب الكويتيين الذين حضروا جلسات عمل المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، في أزمة كبيرة. اضطرت خلالها وزارة الخارجية للتدخل وإصدار بيان بشأنها.

ورفضا لوجود النائب السابق في الحفل، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة دخول النائب السابق المثير للجدل لحفل العشاء الذي أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها مساء الاثنين، إنها “شكلت لجنة تحقيق على خلفية دخول أحد الأشخاص غير المدعوين إلى مبنى سفارة دولة الكويت في القاهرة. أثناء حفل العشاء الذي أقامته السفارة على شرف وفد كويتي رسمي والذي تم إخراجه بعد اكتشاف شخصيته”.

وأوضحت خارجية الكويت في بيانها أنها “استدعت مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية القائم بأعمال سفارة الكويت في القاهرة. لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المقصرين.

كما أعربت الخارجية الكويتية عن استيائها البالغ لهذا التصرف الشخصي غير المسؤول ورفضها القاطع له.

ولحسم الجدل عن هوية الشخص المجهول. قال النائب الكويتي فرز الديحاني: “لقد انسحبت من دعوة عشاء السفارة في القاهرة بعد دخول شخص ارتدى كماماً وكنا لا نعرفه”.

وأوضح أنه “بعد كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فوجئنا بأن المتحدث التالي هو المدعو محمد الجويهل. وخرجت فوراً من حفل العشاء مع زميلي حمد المطر”.

وكان الجويهل ألقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2010. بسبب برنامج على قناة “السور” التي كان يملكها هاجم فيه القبائل الكويتية. كما سجن عدة مرات في تهم قدح وذم وتهجم على سياسيين وموظفين في الدولة الخليجية. وكانت أطول مدة قضاها في السجن عام 2014 لمدة ثلاث سنوات بتهمة التزوير في بطاقته المدنية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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