“ما خفي أعظم” عن نزار بنات يُربك السلطة .. طلبت من قطر وقفها وهكذا كان الرّد

وطن – قبل 3 أيام من عرض حلقة برنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة، والتي ستبث يوم الجمعة، وتتناول ملف اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، كشفت تقارير إخبارية عن طلب فلسطيني من قطر بوقف عرض الحلقة، لكنّه قوبل بالرفض.

وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن جهوًدا كبيرة بذلتها السلطة الفلسطينية، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل تأجيل بث حلقة برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الصحفي الفلسطيني تامر المسحال على شاشة قناة الجزيرة .

ماجد فرج طلب تاجيل بث الحلقة

ووفقاً لما أورده موقع “دار الحياة” ” فإن مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، اللواء ماجد فرج، طلب من وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاين، التدخل من أجل الضغط عىل قناة “الجزيرة”؛ لتأجيل بث الحلقة أو تخفيف حدتها، لكن الأخير أكد على عدم تدخل المؤسسة الرسمية القطرية في السياسة التحريرية لقناة “الجزيرة”.

ولم يصدر أي تعليق رسميّ من الجانب القطري أو الفلسطينيّ -حتى الآن- على ما اورده الموقع.

حملة ضد الجزيرة وتامر المسحال

ولفت المصدر إلى أن تعليمات صدرت من قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى كافة العاملين في الأطر الإعلامية الرسمية للبدء بحملة مضادة ضد قناة “الجزيرة”، وضد مقدم الربنامج تامر المسحال؛ من أجل تخفيف حدة الحلقة التي ستعيد قضية مقتل الناشط نزار بنات الى الواجهة في ظل ضبابية المشهد الفلسطيني الداخلي .

ونشرت قناة الجزيرة، برومو حلقة “ما خفي أعظم”تحت عنوان “من أصدر الأمر”، والتي ستبث يوم الجمعة .

الجمعة القادمة التاسعة مساء بتوقيت فلسطين 🇵🇸 العاشرة بتوقيت مكة المكرمة .. #ما_خفي_أعظم في تحقيق جديد يكشف تفاصيل وخفايا #من_أصدر_الأمر

#نزار_بنات pic.twitter.com/iFXwt1UbGt — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) February 21, 2022

وظهر في التصوير بحسب ما رصدت (وطن) شخصيات مختلفة من فلسطين بالإضافة لمسؤولين وأفراد من أسرة نزار بنات للتعليق.

بينما يركز تامر المسحال في تحقيقه الاستقصائي الجديد، على معرفة من أصدر الأمر بقتل نزار بنات وتصفيته.

كما وثق البرومو جانبا من عملية اعتقال نزار بنات والتي وثقتها كاميرات مراقبة، وكذلك لحظة وصوله المستشفى جثة هامدة.

وقبل أيام، نشرت قناة “فرانس24” تقريرا توثيقيا لحادثة مقتل الناشط السياسي نزار بنات، الذي توفي نتيجة الضرب المبرح من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل بالضفة الغربية في 24 يونيو/حزيران 2021.

ووفقا للتقرير، فقد احتوى على مشاهد حصرية جديد حصلت عليها القناة تظهر لحظة اقتياد الناشط نزار بنات إلى مقر الأمن الوقائي بمحافظة الخليل.

إذ قام نحو 5 أشخاص بحمله وجره بشكل عنيف، مشيرا إلى انه ربما كان مفارقا للحياة حينها.

كم نشر التقرير، مشاهد جديدة ومن زوايا مختلفة تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة. تظهر لحظة قيام أفراد الامن الوقائي وهم يزجون به داخل سيارة عقب الاعتداء عليه الذي أفضى إلى موته، وقاموا بركله بأرجلهم.