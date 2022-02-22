نزار بنات ما خفي أعظم
نزار بنات ما خفي أعظم
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“ما خفي أعظم” عن نزار بنات يُربك السلطة .. طلبت من قطر وقفها وهكذا كان الرّد

كتب باسل النجار
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وطن – قبل 3 أيام من عرض حلقة برنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة، والتي ستبث يوم الجمعة، وتتناول ملف اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، كشفت تقارير إخبارية عن طلب فلسطيني من قطر بوقف عرض الحلقة، لكنّه قوبل بالرفض.

وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن جهوًدا كبيرة بذلتها السلطة الفلسطينية، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل تأجيل بث حلقة برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الصحفي الفلسطيني تامر المسحال على شاشة قناة الجزيرة .

ماجد فرج طلب تاجيل بث الحلقة 

ووفقاً لما أورده موقع “دار الحياة” ” فإن مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، اللواء ماجد فرج، طلب من وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاين، التدخل من أجل الضغط عىل قناة “الجزيرة”؛ لتأجيل بث الحلقة أو تخفيف حدتها، لكن الأخير أكد على عدم تدخل المؤسسة  الرسمية القطرية في السياسة التحريرية لقناة “الجزيرة”.

ولم يصدر أي تعليق رسميّ من الجانب القطري أو الفلسطينيّ -حتى الآن- على ما اورده الموقع.

حملة ضد الجزيرة وتامر المسحال 

ولفت المصدر إلى أن تعليمات صدرت من قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى كافة العاملين في الأطر الإعلامية الرسمية للبدء بحملة مضادة ضد قناة “الجزيرة”، وضد مقدم الربنامج تامر المسحال؛ من أجل تخفيف حدة الحلقة التي ستعيد قضية مقتل الناشط نزار بنات الى الواجهة في ظل ضبابية المشهد الفلسطيني الداخلي .

ونشرت قناة الجزيرة، برومو حلقة “ما خفي أعظم”تحت عنوان “من أصدر الأمر”، والتي ستبث يوم الجمعة .

وظهر في التصوير بحسب ما رصدت (وطن) شخصيات مختلفة من فلسطين بالإضافة لمسؤولين وأفراد من أسرة نزار بنات للتعليق.

بينما يركز تامر المسحال في تحقيقه الاستقصائي الجديد، على معرفة من أصدر الأمر بقتل نزار بنات وتصفيته.

كما وثق البرومو جانبا من عملية اعتقال نزار بنات والتي وثقتها كاميرات مراقبة، وكذلك لحظة وصوله المستشفى جثة هامدة.

وقبل أيام، نشرت قناة “فرانس24” تقريرا توثيقيا لحادثة مقتل الناشط السياسي نزار بنات، الذي توفي نتيجة الضرب المبرح من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل بالضفة الغربية في 24 يونيو/حزيران 2021.

ووفقا للتقرير، فقد احتوى على مشاهد حصرية جديد حصلت عليها القناة تظهر لحظة اقتياد الناشط نزار بنات إلى مقر الأمن الوقائي بمحافظة الخليل.

إذ قام نحو 5 أشخاص بحمله وجره بشكل عنيف، مشيرا إلى انه ربما كان مفارقا للحياة حينها.

كم نشر التقرير، مشاهد جديدة ومن زوايا مختلفة تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة. تظهر لحظة قيام أفراد الامن الوقائي وهم يزجون به داخل سيارة عقب الاعتداء عليه الذي أفضى إلى موته، وقاموا بركله بأرجلهم.

وفاة نزار بنات 

وتوفي بنات (44 عامًا) في 24 يونيو الماضي، بعد نحو ساعة من اعتقاله على يد قوة أمنية أثناء وجوده بمنزل أحد أقربائه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات قد أعلن في وقت سابق. أن تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” وُجّهت إلى جميع ضباط وأفراد القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته.

وأثارت وفاة بنات وقتها موجة من الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني خاصة بمدينة رام الله. للمطالبة بالعدالة بعد اتهام عائلته السلطة الفلسطينية بـ”اغتيال” ابنها.

(المصدر: وكالات)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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